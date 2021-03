Nyt kiistellään Alankomaissa EU:n lupaa odottavan rokotetehtassa valmistettavista rokotteista.

Kiista koskien AstraZenecan koronavirusrokotteita jakaa Euroopan unionia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkasi lauantaina jopa vientikiellolla. Von der Leyenin mukaan AstraZenecan on täytettävä ensin sopimuksensa Eurooppaan ennen kuin Euroopassa valmistettuja rokotteita toimitetaan muualle.

Irlannin pääministeri Michael Martin varoitti kuitenkin maanantaina, että vientikielto Britanniaan olisi askel taaksepäin.

– Vastustan sitä erittäin paljon, Martin sanoi RTE:lle.

– On ehdottoman tärkeää pitää toimitusketjut auki.

Tällä hetkellä kiistan kohteena on erityisesti Alankomaissa EU:n hyväksyntää odottava Halixin rokotetehdas, jossa valmistettavia rokotteita vaativat itselleen sekä EU että Britannia.

Alankomaiden hallituksen virkailija kertoi AFP:lle, että Alankomaat toivoi ”kompromissia” Britannian, Euroopan komission ja AstraZenecan kanssa. Alankomaiden mukaan vientikiellossa häviäisivät kaikki osapuolet. Maa kuitenkin noudattaisi Euroopan komission päätöksiä.

Ranska sen sijaan on suhtautunut asiaan tiukemmin ja tukenut täysin von der Leyeniä ja mahdollista vientikieltoa.

– Tämän täytyy olla strategia sellaisessa Euroopassa, joka liikkuu nopeasti ja puolustaa etujaan: tuottaa lisää, valvoa sopimuksia ja kontrolloida vientiä, Ranskan Eurooppa-ministeri Clement Beaune sanoi.

Unionin rokotestrategia nojasi pitkälti AstraZenecan rokotteeseen, mutta jo alkuvuonna yhtiö kertoi, että toimitusvaikeuksien takia rokotteita tuleekin merkittävästi odotettua vähemmän. EU on ollut näreissään etenkin siitä, että Britannia on saanut rokotteita pitkälti siten, kuin AstraZeneca oli etukäteen ilmoittanut. Lisäksi Euroopan unionissa valmistettuja AstraZenecan rokotteita on toimitettu Britanniaan, mutta Britanniasta ei ole tullut rokotteita Euroopan unionille.

Euroopan komission edustaja Eric Mamer tarkensi maanantaina, ettei EU ajanut vientikieltoa vaan halusi turvata sille luvattujen rokotusten toimituksen.

BBC:n haastatteleman EU-virkamiehen mukaan EU on ollut osallisena Britannian rokotemenestykseen, sillä unionin alueelta on toimitettu 10 miljoonaa annosta Britanniaan kuuden viikon aikana.

– Jotta löytäisimme ratkaisun koskien Halixin tehdasta, siihen pitää liittyä vastavuoroisuutta. Toistaiseksi me emme ole vielä saaneet ainoatakaan Britanniassa valmistettua annosta, vaikka heidän rokoteohjelmansa on paljon meitä edellä. Ehkä hallitus voisi myydä sen ajatuksella, että ”autetaan eurooppalaisia ystäviä, kuten on tehty aiemmin,” EU-diplomaatti pohti.

Diplomaatin mukaan pohjimmiltaan kyse ei ollut kuitenkaan Euroopan unionista Britanniaa vastaan vaan ongelmasta AstraZenecan kanssa.

Muun muassa rokotetilannetta käsitellään torstaina EU-johtajien kokouksessa.