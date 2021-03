Virossa on tilastoitu yli 20 000 uutta tartuntaa kahdessa viikossa.

Virossa on ollut ennätysmäärä tartuntoja viimeisten kahden viikon aikana ja nyt ollaan sairaalakapasiteetin rajoilla, Viron yleisradio ERR uutisoi. Vaikka tartuttavuusluku on hieman laskenut, se on edelleen yli yhden, terveysviranomaiset kertoivat maanantaina.

– Vaikka kaikki haluaisivat kuulla hyviä uutisia, minun on myönnettävä, että tilanne ei valitettavasti ole parantunut. Viimeisten kahden viikon aikana olemme ensimmäistä kertaa todenneet yli 10 000 koronatartuntaa molempina viikkoina. Yhteensä yli 20 000 uutta tartuntaa, totesi Viron terveysviraston hätätilalautakunnan ylilääkäri Urmas Sule

Sulen mukaan epidemian keskus on edelleen Tallinna ja pääkaupungin lähialueet.

Viron koronatilanne maan asukaslukuun suhteutettuna on maailman huonoimpia.­

Tallinnassa sairaalaan päätyy nuorempia koronapotilaita kuin vuosi sitten. Lisäksi monella on laajoja keuhkovaurioita, Itä-Tallinnan keskussairaalan sisätautiosaston ja koronaosaston Alice Lill kertoo Fortelelle.

– Meidän arvion mukaan sairaiden profiili on tänä keväänä muuttunut – sairaalaan päätyy enemmän ihmisiä ikäluokassa 50–65. Tämä on tietenkin seurausta taudin laajemmasta leviämisestä, mutta verrattuna viime vuoden kevääseen, ihmisten keuhkovauriot ovat merkittävästi laajempia. Siitä johtuen useammat tarvitsevat tehohoitoa.

Lillin mukaan erona viime kevääseen on myös, että nyt potilaat mainitsevat harvemmin hajun tai maun katoamisen yhtenä oireena ja taudin kliininen kuva on siten osin muuttunut.

– Uskomme, että se liittyy tämän viruksen brittivarianttiin. Jo tammikuussa huomasimme, että keuhkovauriot olivat laajempia. Kun aikaisemmin ihmiset sairastivat pitkään kotona ja päätyivät sairaalaan noin 10.–12. päivänä, nyt näemme sairaita, jotka sanovat olleensa korona sairaana 5–7 päivää ja tulevat sitten sairaalaan.

Lillin mukaan sairaalahoidon kesto riippuu siitä, kuinka kauan potilas tarvitsee lisähappea ja siitä, miten potilas toipuu. Lillin mukaan potilaat, joilla on vakavia keuhkovaurioita, tarvitsevat pidemmän aikaa lisähappea tai hengityskonetta. Lisäksi vakavasti sairastuneilla, jotka ovat tarvinneet tehohoitoa, voi toipumisaikana esiintyä erilaisia komplikaatioita kuten bakteeri-infektioita ja veritulppia, vaikka käytämmekin veritulppia ehkäisevää lääkitystä.

Virossa on tällä hetkellä sairaalahoidossa 699 koronaviruspotilasta. Näistä 67 on tehohoidossa ja 52 hengityskoneessa. Vuorokaudessa sairaaloihin otettiin 69 uutta koronapotilasta. 36 pääsi kotiin ja kahdeksan siirrettiin tavalliselle osastolle.

Virossa ilmoitettiin maanantaina 993 uudesta tartunnasta. Positiivisten tartuntojen osuus kaikista testeistä on yhä suuri: Virossa 24 tunnin aikana analysoidusta 4 799 testistä 20,7 prosenttia oli positiivisia.

Kahden viikon aikana uusien tartuntojen määrä 100 000 ihmistä kohden eli ilmaantuvuus on ollut 1 521 ja ensimmäisistä testeistä 19,8 prosenttia on ollut positiivisia.

Vertailun vuoksi Suomessa uusia tartuntoja on 14 vuorokauden aikana todettu 169,8 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Suurin ilmaantuvuus on Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa luku 342,9.

Virossa on kaiken kaikkiaan todettu yli 93 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 797 Worldometerin mukaan.

Suomessa on todettu 72 073 tartuntaa ja 808 kuolemaa.