Sveitsi hyväksyi Johnson & Johnsonin koronarokotteen

Nyt hyväksytyn rokotteen myötä Sveitsissä on käytössä kolme rokotetta koronaa vastaan.

Sveitsi ryhtyy käyttämään lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronavirusrokotetta, maan lääkeviranomainen Swissmedic kertoo.

Rokotteen kokonaisteho on tutkimusten mukaan melkein 67 prosenttia, mutta sen on osoitettu olevan tehokkaampi iäkkäämpien ihmisten kohdalla. Lisäksi rokote estää vakavan taudinkuvan kehittymisen 85-prosenttisesti. Rokote on Swissmedicin mukaan myös tehokas virusmuunnoksia vastaan.

Päätöksen myötä Sveitsissä on käytössä kolme koronarokotetta. Aiemmin hyväksytyt rokotteet ovat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronarokotteet. Maa ei ole antanut hyväksyntäänsä Astra Zenecan rokotteelle, sillä viranomaiset odottavat vielä lisätuloksia sen turvallisuudesta, tehosta ja laadusta.

Myös muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO, EU ja Yhdysvallat ovat aiemmin hyväksyneet Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytön.