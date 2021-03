Tuliko Putinilta vastaus Bidenin kompurointiin? Venäjän presidentti poseerasi miehekkäissä harrastuksissa

Putin vietti viikonloppua muun muassa huristelemalla telakuorma-autolla Siperiassa.

Kreml on julkaissut jälleen kuvia presidentti Vladimir Putinista miehekkäiden harrastusten parissa, kun Putin ajeli viikonloppuna Siperiassa armeijan telakuorma-autolla ja ulkoili yhdessä puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

Toiminnan miehen imagoa vaaliva Putin, 68, istahti vaikeakulkuisiin maastoihin tarkoitetun miehistönkuljetusvaunun rattiin ja kruisaili sillä lumisissa maisemissa. Putinin viikonloppuretken tarkkaa paikkaa ei paljastettu.

Putin on aiemminkin esiintynyt Shoigu rinnallaan ulkoilemassa, ja nyt miehet tarpoivat polvensyvyisessä lumessa, ylittivät riippusiltaa ja kiikaroivat eläimistöä. Lisäksi he vierailivat jonkinlaisessa käsityöverstaassa ja tutkivat isokokoista pahkaa. Lopuksi he istahtivat turkisten ympäröimänä makkara-aterialle jykevän pöytäryhmän ääreen.

Opposition Dodzh-tv-kanava huomasi, että Putin esiintyi lampaannahkaisissa asuissa ja varusteissa, joiden yhteishinta on liki 800 euroa.

Kremlin lausunnon mukaan presidentin matka kuvasti hänen rakkauttaan ja arvostustaan suuren Venäjän luontoa kohtaan.

Kuvien julkaisun ajoitus nostatti kuitenkin kysymyksen, oliko kyseessä Putinilta jonkinlainen nokittelu Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin suuntaan.

Kremlille myönteiset venäläiset somevaikuttajat nimittäin vitsailivat The Timesin mukaan, että Putinin action-viikonloppu oli hieman toista kuin Bidenin kompurointi virkalentokoneensa portaissa.

Tämä oli viittaus Bidenille perjantaina sattuneeseen episodiin, jossa 78-vuotias presidentti meni nurin peräti kahdesti, kun hän oli lähdössä virkamatkalle Atlantaan. Bidenin kerrottiin jälkikäteen olevan kunnossa, vaikka hän löi hieman toista jalkaansa portaisiin.

Putin ja Biden ajautuivat viime viikolla sanaharkkaan sen jälkeen, kun Biden oli haastatteluissa vastannut ”kyllä” kysymykseen, pitääkö hän Putinia tappajana. Putin kuittaili torstaina takaisin venäläisellä sanonnalla, jonka mukaan Bidenin olisi syytä tarkastella pikemminkin omaa toimintaansa.

Putin myös toivotti Bidenille hyvää terveyttä, mikä tulkittiin yleisesti piikiksi presidentin ikää kohtaan.

Diplomatian saralla Venäjä oli suorasukaisempi, kun se kutsui lähettiläänsä kotimaahan neuvotteluihin. Venäjä on jyrkästi kiistänyt myös Yhdysvalloissa julkaistun tuoreen tiedusteluraportin arvion, että Venäjä pyrki vahingoittamaan Bidenin presidentinvaalikampanjaa levittämällä disinformaatiota netissä. Biden on luvannut vastatoimia Venäjää kohtaan, mutta ei tarkentanut millaisia.