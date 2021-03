Etelä-Afrikka myy AstraZenecan rokotetta muille Afrikan maille, koska epäilee sen tehoa

Maa lopetti rokotteen käytön, koska sen tehosta eteläafrikkalaismuunnosta vastaan on ollut epäilyksiä.

Etelä-Afrikka on myynyt miljoona annosta AstraZenecan koronavirusrokotetta Afrikan unionille. Rokotteet jaetaan 14 Afrikan maan kesken.

Etelä-Afrikka aloitti rokottamisen Astra Zenecan rokotteella helmikuun alussa. Maa kuitenkin keskeytti rokotusohjelman, kun eteläafrikkalaistutkimus antoi osviittaa siitä, että AstraZenecan rokote ei ole yhtä tehokas eteläafrikkalaista virusmuunnosta vastaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on sittemmin ilmoittanut, että AstraZenecan rokote tuo suojaa kaikilta muunnoksilta. Afrikan unioni on hankkinut 270 miljoonaa rokoteannosta ja ilmoittanut käyttävänsä mielellään AstraZenecan rokotetta.

Etelä-Afrikka on tilannut rokoteannoksia Johnson & Johnsonilta ja Pfizeriltä ja pyrkii rokottamaan kaksi kolmasosaa väestöstään. Toistaiseksi maassa on kuitenkin annettu vasta reilut 180 000 rokoteannosta.

59 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa on tilastoitu pandemian aikana 1,5 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 52 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntojen määrä on kuitenkin pudonnut viime viikkoina murto-osaan vuodenvaihteen huippulukemista, ja presidentti Cyril Ramaphosa on julistanut maan selättäneen viruksen toisen aallon.