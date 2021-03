Myanmarin sotilasjuntta jatkaa väkivaltaansa, mielenosoituksissa jälleen useita kuolleita

Sunnuntaina ainakin yksi mielenosoittaja on kuollut.

Myanmarissa on jälleen viikonlopun aikana kerrottu useiden ihmisten kuolleen sotilasjuntan vallankaappausta vastustavissa mielenosoituksissa.

Sunnuntaina juntan joukot ampuivat yhden mielenosoittajan, silminnäkijät kertovat uutistoimisto AFP:lle. Lauantaina tarkkailujärjestö Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) kertoi neljän mielenosoittajan kuolleen turvallisuusjoukkojen käsissä.

Myanmar on ollut sekasorrossa helmikuun alusta lähtien, jolloin sotilaat syrjäyttivät maan johtajan Aung San Suu Kyin. AAPP:n mukaan vallankaappauksen jälkeen on kuollut yhteensä lähes 250 ihmistä ja yli 2 300 on pidätetty.