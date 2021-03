Suomen ilmavoimat testaa F-35:n ja kaikki muutkin hävittäjätarjokkaat simuloidussa sotapelissä.

Suomen ilmavoimien uudeksi monitoimihävittäjäksi tarjolla oleva Lockheed Martin F-35 Lightning II on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi Yhdysvalloissa. Hanketta arvostellaan sekä mediassa että kongressissa, eikä puolustusministeriö Pentagon ei ole vieläkään valmis hyväksymään konetta valmiiksi täyteen sarjatuotantoon.

Edustajainhuoneen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Adam Smith, haukkui F-35-hanketta kovin sanoin maaliskuun alussa Brookings-tutkimuslaitoksen tilaisuudessa Washingtonissa.

Smith sanoi haluavansa ”lopettaa rahan heittämisen siihen rotankoloon”, kertoi Defense News -lehti 5. maaliskuuta.

– Mitä F-35 antaa meille? Onko olemassa tapaa, jolla voisimme leikata tappioitamme? Onko olemassa tapaa, jolla voisimme lakata käyttämästä niin paljon rahaa noin heikkoon suorituskykyyn, sillä tehän tiedätte, että sen käyttömenot ovat brutaalit, Smith kysyi.

F-35:tä pidetään Yhdysvaltain historian kalleimpana asejärjestelmänä. Hankkeen arvostelijoita kustannukset hirvittävät.­

Yhdysvaltain eri puolustushaarojen on määrä hankkia kaikkiaan 2 456 kappaletta F-35-koneita, jotka korvaavat muun muassa ilmavoimien ikääntyvän F-16-laivaston. Merivoimat aikoo operoida koneen laivastoversiota F-35C:tä lentotukialusosastoissa yhdessä uusien Boeing F/A-18 Super Hornetien kanssa. Merijalkaväelle on oma versionsa, pystysuoraan laskeutumiseen kykenevä F-35B.

Koneita on jo toimitettu eri tilaajille yhteensä yli 620 kappaletta, yhdeksälle käyttäjävaltiolle. Kuusi käyttäjää on suorittanut koneella operatiivisia tehtäviä.

Lockheed Martin torjuu kritiikkiä. Yhtiö on myös pitänyt lupauksensa ja laskenut koneen yksikköhinnan amerikkalaiskaupoissa alle 80 miljoonaan dollariin (67 milj.euroa). Myös käyttömenot halpenevat, yhtiöstä vakuutetaan. Uutiskanava NBC Newsin mukaan Lockheed Martin on luvannut pudottaa koneen lentotuntihinnan 25 000 dollariin (21 000 euroon) sillä ehdolla, että yhtiö saa yksinoikeuden koneiden huoltoon.

Loppusummasta tulee silti huomattava. NBC Newsin mukaan koko F-35-laivaston elinkaarikustannukset Yhdysvalloissa nousevat arviolta 1 600 miljardiin dollariin (1 345 mrd. euroon).

F-35A:n nokassa on koneen elektro-optinen tähtäinlaite.­

Yhdysvaltain ilmavoimissa on jo kyselty, onko F-35 liian kallis käyttää esimerkiksi operaatioissa, joissa sen kehittyneitä häiveominaisuuksia ei tarvita. Defense Newsin mukaan ilmavoimat on tutkimassa halvempia vaihtoehtoja: päivitettyjen F-16-koneiden hankintaa, miehittämättömien lentolaitteiden käyttöä ja aivan uuden, puhtaalta pöydältä suunniteltavan ilmaherruushävittäjän kehitysohjelmaa. Tulevaisuuden ilmavoimia pohtivan TacAir-tutkimusohjelman käynnistämisestä huolimatta Ilmavoimat ei ole luopunut suunnitelmistaan hankkia kaikki suunnitellut 1 763 F-35A-konetta.

F-35-koneiden valmistus jäi viime vuonna jonkin verran aikatauluista jälkeen muun muassa koronaepidemian vuoksi. Epävarmuutta hankkeessa luo se, että Pentagonin hyväksyntä täydestä tuotantovalmiudesta viivästyy edelleen. Hyväksynnän piti tulla jo 2017.

Pentagonin F-35-ohjelmatoimiston edustaja kertoi Air Force Magazinelle, että arvio koneen valmiudesta täyteen sarjatuotantoon voidaan tehdä lähikuukausien kuluessa.

Uusien asejärjestelmien hankintaprosessissa on Yhdysvalloissa kolme etappia, joista viimeinen, niin kutsuttu Milestone C, on F-35:ltä vielä saavuttamatta. Leima Milestone C -papereissa merkitsisi sitä, että F-35 on käynyt hyväksytysti läpi kaikki vaaditut testiohjelmat. Tällöin koneiden valmistusmäärää voitaisiin nostaa 170 kappaleeseen vuodessa nykyisestä reilusta 120 kappaleesta.

Simulaattoriympäristössä voidaan testata F-35:n suorituskykyä muun muassa Venäjän modernia hävittäjäkalustoa vastaan. Kuvassa venäläinen Suhoi Su-35 -kone MAKS-lentonäytöksessä vuonna 2011.­

Konetyypin kaikki koelennot ovat jo takana, mutta keppinä rattaissa on Air Force Magazinen mukaan F-35:n integraatio Pentagonin simulaatioympäristöön JSE:hen. Integraatio ei ole valmis, sillä kaikkia koneen käyttöön liittyviä datapaketteja ei ole voitu syöttää simulaatioon. Epävarmuutta on mediatietojen muun muassa koneen huoltoon kuluvasta ajasta.

JSE ei ole mikään lentokoulutussimulaattori, vaan pitkälle kehitetty virtuaalinen alusta. Sillä voidaan testata koneen suorituskykyä, sensoreita ja aseita taistelussa kaikenlaisten vastustajien kanssa, vihamielisessä ympäristössä. Esimerkiksi sitä, miten F-35 pärjää, jos vastassa on Venäjän uusia Suhoi Su-57 -häivehävittäjiä tai Kiinan uuden polven J-20-koneita. Tällaisia kokeita ei voi tehdä rauhan aikana reaalimaailmassa.

Lockheed Martinin Suomelle tarjoama F-35A esittäytyi medialle Satakunnan lennostossa Pirkkalassa viime vuoden helmikuussa.­

Simulaattorissa Suomea puolustamaan

F-35 joutuu myös Suomessa näyttämään kyntensä simulaattorissa ja osoittamaan, miten järjestelmä toimii realistisissa, taistelutilanteita kuvaavissa skenaarioissa.

Kaikkien hävittäjäkandidaattien soveltuvuutta Suomen puolustusjärjestelmän käyttöön testataan monialaisesti virtuaalisessa ympäristössä, kertoi HX-hankeen vetäjä, ohjelmajohtaja Lauri Puranen torstaina Ruotuväki-lehdelle:

– Käymme esimerkiksi kullakin kandidaatilla kahden viikon pituisen täysimittaisen Suomen puolustustaistelun ja katsomme, mihin se johtaa ja miten kandidaatit pärjäävät meidän määrittelemissä asioissa, Puranen sanoi.

Simulaatiopeli käydään Lännen Median mukaan turvaluokitellussa tilassa ilmavoimien esikunnan alueella Tikkakoskella. Kullekin tarjokkaalle on varattu kolmen viikon jakso, jossa ne heitetään sotaan eri skenaarioissa, tehtävänään torjua useita erilaisia hyökkäyksiä. Testiin joutuu koko Suomelle tarjottava hävittäjäjärjestelmä, eivät ainoastaan lentokoneet.

– Teemme useita mitä jos -skenaarioita, joissa yritetään ennakoida, miten vihollinen voisi hyökätä, kertoi ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen Lännen Medialle viime viikolla .

F-35:n lisäksi Suomen hävittäjätarjouskilvassa ovat mukana Boeing F/A-18 Super Hornet ja EA-18G Growler (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Saab Gripen E/F (Ruotsi) sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.

Kilvan voittaja selviää loppuvuodesta, kun valtioneuvosto tekee hankintapäätöksen. Koneet ja niiden tukikohdissa tarvittavat muutostyöt maksavat Suomelle 10 miljardia euroa. Käyttömenot on rajattu 10 prosenttiin puolustusbudjetista, mikä merkitsee nykytasolla korkeintaan 250 miljoonaa euroa vuodessa.