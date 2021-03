Lomailijat saivat Miami Beachin sekaisin ja pormestarin mitta täyttyi – julisti kaupunkiin poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon

Kevätloman viettäjät ovat ruuhkauttaneet Miami Beachin Yhdysvalloissa.

Miami Beachin pormestari Dan Gelber julisti lauantaina kaupunkiin poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon, kertoo muun muassa CNN. Syynä toimiin ovat kaupunkiin suurin joukoin kevätlomaa viettämään tulleet opiskelijat, jotka ovat aiheuttaneet häiriötä. Gelberin mukaan mukaan kaupunki ei enää pysty hallitsemaan väkijoukkoja.

– Tänne tulee liian paljon ihmisiä, eikä heillä ole halua noudattaa ohjeita. Tuloksena on ollut sellainen määrä kaaosta ja epäjärjestystä, jota emme voi sietää, Gelber sanoi CNN:lle.

Ulkonaliikkumiskielto kestää enintään 72 tuntia ja sen seurauksena myös osa kaupunkiin johtavista teistä suljetaan. Kaupunki on kehottanut vilkkaimpien alueiden yrityksiä sulkemaan ovensa ulkonaliikkumiskiellon ajaksi ja hotellivieraiden tulee pysytellä pois kaduilta iltakahdeksan jälkeen.

Kevätlomakausi on houkutellut Miami Beachille aiempia vuosia enemmän ihmisiä, koska koronarajoitusten vuoksi moneen muuhun lomakohteeseen ei ole päässyt.

Lomailijoita Miami Beachilla lauantaina juuri ennen ulkonaliikkumiskiellon voimaan astumista.­

Gelber kuvaili CNN:lle että tunnelma kaupungissa on kuin rock-konsertissa. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut päivä päivältä ja koronaviruspandemia on vaikeuttanut tilanteen hallitsemista entisestään. Suuret väkijoukot ovat työllistäneet myös poliisia. Edellisen viikonlopun aikana noin 100 ihmistä pidätettiin ja kaksi poliisia loukkaantui.

Lue lisää: Rannoille vyöryvien opiskelijoiden lomailu huolestuttaa Floridassa – ”Liian monet tänne tulevat päästävät itsensä valloilleen”

Myös viime päivien aikana poliisi on pidättänyt useita kymmeniä ihmisiä. Poliisi on myös käyttänyt ainakin kaksi kertaa kaasua suurten väkijoukkojen hajottamiseksi.

Floridan koronatilanne on helpottanut huomattavasti tammikuun alun vaikeimmista hetkistä. Osavaltiossa todetaan kuitenkin edelleen useita tuhansia uusia tartuntoja vuorokaudessa.