Kiina kielsi Teslojen pääsyn armeijan tukikohtiin – Elon Musk kiistää vakoiluepäilyt

Kiinan armeija kielsi sähköautoyhtiö Teslan autojen pääsyn armeijan rakennusten lähelle. Armeija on huolissaan siitä, että autoja käytettäisiin vakoiluun.

Elon Muskin mukaan Kiinan huoli siitä, että Tesloja käytettäisiin vakoiluun on aiheeton.­

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk otti lauantaina kantaa Kiinan armeijan päätökseen kieltää Teslan valmistamien autojen pääsy armeijan rakennusten lähelle, kertoo uutistoimisto Reuters. Musk kiisti vahvasti Kiinan vakoiluepäilyt ja sanoi, että yhtiö suljettaisiin, jos sen autoja käytettäisiin vakoiluun.

– Meillä on vahva kannustin olla hyvin varovaisia minkä tahansa luottamuksellisen tiedon kanssa. Jos Teslan autoja käytettäisiin vakoiluun Kiinassa tai missään muualla, yhtiö suljettaisiin, Musk sanoi puheessaan Kiinan kehitysfoorumissa videoyhteyden välityksellä.

Lähteet kertoivat Reutersille perjantaina Kiinan armeijan kieltäneen Teslan autojen pääsyn armeijan rakennusten lähettyville. Armeija on huolissaan siitä, että autojen kamerat voivat tallentaa arkaluontoisia tietoja.

Musk peräänkuulutti parempaa luottamusta Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ja väheksyi huolia siitä, että yritykset jakaisivat luottamuksellista tietoa oman maansa hallitukselle. Hän viittasi myös kiinalaiseen videopalvelu TikTokiin ja kuvaili yhdysvaltalaisten huolia palveluun liittyen järjettömiksi.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump uhkasi viime vuonna kieltää TikTokin Yhdysvalloissa. Taustalla oli Yhdysvaltain hallinnon huoli siitä, että TikTok jakaa käyttäjiltä keräämiään tietoja Kiinan hallitukselle.

Tieto Kiinan armeijan päätöksestä kieltää Teslojen pääsy sotilasalueilleen tuli samaan aikaan, kun joukko Kiinan ja Yhdysvaltain korkean tason diplomaatteja tapasi Alaskassa Yhdysvalloissa. Kyseessä oli ensimmäinen maiden välinen korkean tason diplomaattitapaaminen Joe Bidenin presidenttikaudella.

Kiina on Teslalle tärkeä markkina-alue. Sen ajoneuvoja myytiin Kiinassa vuonna 2020 yli 147 000 kappaletta, mikä on noin 30 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä. Teslalla on myös tehdas Shanghaissa.

Lähteenä myös AFP.