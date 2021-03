Brittiasiantuntijoilta synkkä ennuste: Ensi kesänä ei matkusteta ulkomaille – ”Valitettavasti erittäin epätodennäköistä”

Brittiasiantuntijoiden mukaan kansainväliseen matkailuun liittyy virusmuunnosten uhka.

Brittiasiantuntijat eivät usko, että vielä kansainvälinen matkustaminen on vielä ensi kesänä turvallista, muun muassa Sky News ja BBC uutisoivat.

Brittihallitusta neuvovan SAGE-asiantuntijaryhmän kuulema professori Mike Tildesley piti ”erittäin epätodennäköisenä,” että britit pääsisivät ensi kesänä matkustamaan muualle Eurooppaan.

– Uskon, että kansainvälinen matkustaminen tänä kesänä on tavalliselle lomailijalle valitettavasti erittäin epätodennäköistä, Tildesley sanoi BBC:n haastattelussa.

– Mielestäni se on todellinen uhka, jos meillä on paljon ihmisiä ulkomailla esimerkiksi heinäkuussa ja elokuussa, koska on mahdollista, että he tuovat näitä uusia virusmuunnoksia takaisin maahan.

Tildesleyn mukaan kansainvälisen matkustelun riskinä on, että kotimaahan palaavat toisivat mukanaan koronavirusvariantteja, joihin jo annetut rokotteet eivät yhtä hyvin tehoa.

SAGE-ryhmään kuuluva professori Andrew Hayward totesi Times Radion haastattelussa pitävänsä ”epätodennäköisenä,” että hallitus haluaisi kannustaa matkustamaan muualle Eurooppaan, koska monissa maissa tartunnat ovat kasvussa.

– Käsittääkseni yksi huolestuttavimpia asioita tässä tartuntojen nousussa on, että joissain osissa Eurooppaa Etelä-Afrikan virusmuunnosta esiintyy yhä enemmän.

Hayward piti tätä huolestuttavana, sillä Britanniassa käytetyt rokotteet vaikuttavat tehoavan siihen hieman heikommin. Britanniassa laajalti käytetty AstraZenecan rokote antoi helmikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan vain 10 prosentin suojan eteläafrikkalaista virusmuunnosta vastaan.

Britanniassa on myös hyväksytty Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteet. Alustavien tietojen mukaan myös Pfizerin rokotteen teho on heikompi eteläafrikkalaista muunnosta vastaan. Modernan rokotteen aiheuttama immuunivaste taas ei välttämättä ole yhtä vahva tai kestävä kuin alkuperäistä virusta vastaan, mutta rokotteen pitäisi silti tehota, BBC uutisoi.

Myös esimerkiksi lastentautien, immuniteetin ja kansainvälisen lastenterveyden professori sekä rokotekeskuksen johtaja Beate Kampmann uskoi, ettei kansainvälistä matkailua voida avata ainakaan vielä toukokuussa.

– Kun ottaa huomioon, mitä tapahtuu, olen varma, että sitä lykätään.

Britanniassa ei tällä hetkellä ole sallittua lomailla ulkomailla ja Britanniaan saapuvien matkustajien on mentävä karanteeniin. Britannian niin sanotun exit-suunnitelman mukaan ulkomailla lomailu voisi olla mahdollista aikaisintaan 17. toukokuuta. Brittihallitus on sanonut kuitenkin kuuntelevansa asiantuntijoiden neuvoja ennen päätöstä.

– Me teemme päätöksen ennen 17. toukokuuta, onko se turvallista ja kerromme lisää yksityiskohtia, kun olemme nähneet (muiden koronatoimien purun) vaikutukset lähempänä ajankohtaa, terveysministeri Matt Hancock sanoi.