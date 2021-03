Nygårdin avioton tytär kertoi poliisille isänsä erikoisesta pyynnöstä: ”Se laittoi minut erittäin vaikeaan asemaan”

Julkiseksi tulleesta asiakirjasta paljastui suomalaismiljonäärin tyttären todistajanlausunto isänsä erikoisesta pyynnöstä.

Suomalaistaustaisen miljonäärin Peter Nygårdin vangitsemista käsiteltiin torstaina vetoomustuomioistuimessa Kanadassa. Käsittelyn yhteydestä julkiseksi tuli asiakirja, joka paljasti Nygårdin aviottoman tyttären puhuneen poliisille isänsä erikoisesta yhteydenotosta.

Nygård on ollut joulukuusta asti vangittuna liittyen Yhdysvalloissa nostettuihin syytteisiin muun muassa seksikaupasta. Yhdysvallat on pyytänyt miljonäärin luovutusta. Nygård on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen toimintaan.

Helmikuussa tuomari totesi Nygårdin pysyvän vangittuna, sillä hänen pelättiin yrittävän vaikuttaa todistajiin. Nygårdin valitukseen ei ole vielä tullut päätöstä.

Poliisille todistajanlausunnon antanut 20-vuotias tytär on syntynyt Bahamalla. Hän opiskelee kuitenkin nykyisin Kanadassa, Winnipegissä. IS ei julkaise naisen nimeä, sillä hän ei ole julkisuuden henkilö eikä ole puhunut julkisesti suhteestaan Nygårdiin.

Tyttären mukaan Nygårdin pyyntö liittyi Nygårdin vangitsemista käsittelevään istuntoon.

Peter Nygård valitti tuomarin helmikuisesta päätöksestä, jonka mukaan hänen on odotettava vankilassa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin. Vetoomustuomioistuimen tuomari ei ole vielä tehnyt päätöstä valituksen suhteen.­

Tyttären mukaan hän sai tammikuussa yhteydenoton Instagramissa naiselta, joka oli yhä Nygårdin kanssa tekemisissä. Nainen oli pyytänyt tytärtä soittamaan ja kertonut puhelimessa, että Nygård halusi puhua tyttärensä kanssa, tytär sanoo todistajanlausunnossaan poliisille.

– Sain Peteriltä puhelun seuraavana päivänä, tytär kertoi.

Nygårdin tytär antoi poliisille todistajanlausunnon koskien isänsä yhteydenottoa. Kanadan oikeusministeriö on korostanut joitain kohtia, jotka ovat oleellisia Nygårdin valituksen kannalta. IS ei julkaise tyttären nimeä, sillä hän ei ole julkisuuden henkilö eikä ole puhunut julkisesti Nygårdista.­

Tytär väittää isänsä ehdottaneen miljoonatalon antamista lapselleen

Tyttären mukaan kaksikko oli puhunut edellisen kerran huhtikuussa 2020. Nygård kyseli aluksi kuulumisia ja miten tyttären opinnot sujuivat. Tämän jälkeen keskustelu siirtyi Nygårdin kuulemiseen ja siihen, että Nygård halusi päästä takuita vastaan vapaaksi.

– Hän sanoi, että voisin mahdollisesti toimia takuuhenkilönä. Sitten hän kysyi ikääni. Hän ei tiennyt, kuinka vanha olin. Sanoin 20 vuotta ja hän sanoi, että voisi siirtää miljoonatalon nimiini ja voisin allekirjoittaa asiakirjoja, joissa sanoisin, että uskon hänen syyttömyyteensä ja minulle sopii, että olisin hänen takaajanaan, tytär kertoi lausunnossaan.

Tytär kertoi haluavansa ottaa selvää, mitä häneltä takaajana vaadittiin. Hän sanoi kertoneensa isälleen, ettei voinut viettää tunteja huolehtimassa isästään, mutta sanoi luvanneensa harkita asiaa.

– Hän sanoi, että kaikesta huolimatta saisin tämän miljoonatalon.

Tyttären mukaan Nygård soitti seuraavana päivänä ja sanoi, että voisi allekirjoittaa todistajanlausunnon, jossa tunnustaisi isyytensä. Bahamalla syntyneen tyttären mukaan lausunnon tarkoituksena olisi auttaa häntä saamaan Kanadan kansalaisuus.

– Hän mainitsi toisessa keskustelussa, että voisi antaa minulle tämän lausunnon, tai allekirjoittaa sen, että olen hänen lapsensa, jos hän pääsi ulos vankilasta ja voisi allekirjoittaa sen kotonaan. Hän käytti sitä ja lisäksi myös sitä, että rahan saaminen ja tämän miljoonakodin antaminen auttaisi mahdollisesti minua elämässä.

Tyttären käsityksen mukaan takaajan olisi oltava Kanadan kansalainen, minkä takia hän ei uskonut kelpaavansa rooliin. Hän kertoi sanoneensa myös, ettei uskonut takaajien saavan ottaa vastaan mitään vastineeksi tehtävästään.

– Nähdäkseni takaajan on myös uskottava hänen syyttömyyteen ja en usko 100-prosenttisesti siihen.

Nygård vangittiin joulukuussa Yhdysvalloissa nostettuihin syytteisiin liittyen. Nygård vietiin tuolloin tähän vankilaan.­

Tytär kuvaili ”epämukavaa asemaansa”

Tytär kuvailee joutuneensa ”epämukavaan asemaan” erityisesti sen takia, että Nygård hänen mukaansa edellytti, että tytär uskoisi isänsä syyttömyyteen. Tytär kuvailee miettineensä, mitä tapahtuu hänelle, jos hän kieltäytyy ryhtymästä takaajaksi, sillä Nygård oli aikoinaan tuonut hänet Kanadaan.

– Se laittoi minut erittäin vaikeaan asemaan, jossa minun piti selvittää, mikä on oikein. Koska ei sitä halua hylätä henkilöä, josta on tullut. Mutta jos tämä henkilö, on uskoakseni tehnyt joitain pahoja asioita...vaikka ne ovat väitettyjä, en tiedätkö täysin usko häntä.

Tyttären mukaan Nygård soitti useita kertoja aiheeseen liittyen.

– Hän jatkoi soittamista minulle, kunnes vastasin tai hän saattoi soittaa kuusi, seitsemän kertaa ja ehkä hän sitten väsyi ja sitten kahden, kolmen tunnin kuluttua hän yritti jälleen soittaa kuusi tai seitsemän kertaa.

Tytär kertoo kieltäytyneensä kolme päivää ensimmäisen keskustelun jälkeen. Tyttären mukaan Nygård pyysi häntä puhumaan asiasta serkulleen, joka ei tosin ollut kiinnostunut takaajana toimimisesta. Tyttären mukaan Nygård lupasi lisätä serkun nimen testamenttiinsa, mutta tämä kieltäytyi toistuvasti.

Tytär väittää muun muassa, että Nygård olisi tarjoutunut tunnustamaan isyytensä, jotta tytär saisi Kanadan kansalaisuuden.­

Nygårdin puolustusasianajaja Brian Greenspan ei kiistänyt torstaisessa vetoomustuomioistuimen istunnossa sitä, että Nygård oli ottanut yhteyttä tyttäreensä. Asianajajan mukaan kaksi puolustustiimin asianajajaa oli neuvonut Nygårdia ennakkoperinnön antamisen suhteen. Greenspanin mukaan mahdollinen omaisuuden siirto olisi tuotu oikeuden tietoon.

Syyttäjä Scott Farlinger sanoi hyväksyvänsä Greenspanin selityksen ja uskovansa, etteivät asianajajat yrittäneet estää oikeutta. Hän huomautti, ettei puolustus tosin selittänyt sitä, miksi Nygård oli ehdottanut tunnustavansa isyytensä ja auttavansa tytärtään kansalaisuuden kanssa. Farlingerin mukaan selitys ei myöskään avannut sitä, miksi Nygård olisi tarjoutunut lisäämään tyttärensä serkun testamenttiinsa, jos tämä suostuisi hänen pyyntöönsä.

Peter Nygård johti perustamaansa muotiyritystä. Hän asetti yrityksensä saneeraukseen viime vuoden maaliskuussa.­

Lapset nostaneet siviilikanteen isäänsä vastaan

Nygård on ollut 1970-luvulla naimisissa, mutta liitto päättyi pian eroon. Hänellä on ainakin yhdeksän lasta viiden eri naisen kanssa, mutta lasten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Osa lapsista on ollut mukana isänsä liiketoiminnassa, mutta osa ei.

Tytär ei suinkaan ole Nygårdin jälkeläisistä ensimmäinen, joka on epäillyt isänsä syyttömyyttä ja puhunut isäänsä vastaan.

Viime elokuussa kaksi Nygårdin poikaa nosti siviilikanteen isäänsä vastaan. Kanteen mukaan Nygård järjesti, että hänen tyttöystävänsä raiskaisi pojat.

Siviilikanteessa väitetään, että sama nainen raiskasi molemmat pojat. Ensimmäisen rikoksen väitetään tapahtuneen Nygårdin kotona Bahamalla vuonna 2004, kun pojista vanhempi oli 15-vuotias. Toisen rikoksen väitetään tapahtuneen kesällä 2018 Nygårdin asunnolla Winnipegissä, kun nuorempi poika oli 14-vuotias.

Poikien henkilöllisyyttä ei ole kerrottu julkisuuteen. Vanhempi pojista sanoi nimettömänä CBC:n haastattelussa toivovansa, että ”jonkinlainen taakka nousisi (myös muiden) uhrien harteilta”. Hän kertoi, että tapahtumien aikaan hän ei ymmärtänyt juurikaan, mitä oli tapahtunut. Hänen mukaansa tapahtumiin liittyi myös häpeää.

– Kyse on sellaisesta asiasta, jota jälkeen päin katsoessa näen kaavan – että niin tapahtui nuoremmankin veljeni kanssa – ja silloin se iski minuun. Se on aika alhaista. Joten sen jälkeen ja, kun lisää tietoa on tullut, se on vaikuttanut minuun hieman enemmän.

Piirros Nygårdista takuita käsitelleessä oikeuden istunnossa tammikuun alussa.­

Pojat puhuivat Nygårdista haastatteluissa

Kaksi Nygårdin poikaa on myös puhunut isäänsä vastaan haastatteluissa.

Kai Zen Bickle vaihtoi viime syksynä sukunimekseen äitinsä sukunimen Bickle isänsä sukunimen sijaan.­

Kai Zen Bickle, 38, kertoi IS:lle helmikuussa järkyttyneensä, kun hän luki viime vuonna julkiseksi tulleen joukko­kanteen Nygårdia vastaan esitetyistä syytöksistä.

– Sen lukeminen oli kuin kauhu­kertomusta, se oli pahempi kun pahin painajaisesi. Aloin soitella kaikille tutuilleni ja kysyä kysymyksiä. Uskon, että ihmiset kokivat turvallisemmaksi puhua, kun kanne oli tullut julki, sillä he kertoivat minulle paljon. Noin kuuden viikon jälkeen olin kerännyt riittävästi tietoa ja vakuuttunut siitä, että kanne piti todennäköisesti paikkansa ja Nygård oli vaarallinen ja aktiivinen rikollinen, Bickle väitti.

Hän kutsui isäänsä vihollisekseen ja hirviöksi.

Toinen poika Trey Peele kertoi Discovery+:n dokumentissa Rikostapaus: Peter Nygård arvostaneensa Nygårdia isähahmona.

– Jotain tapahtui. Sen takia en enää pidä häntä sellaisena, Peele sanoi haluamatta kertoa tarkemmin tapahtumista.