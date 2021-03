Bulgaria pidätti epäillyn Venäjän vakoojaringin – mukana entinen sotilasattasea

Yksi pidätetyistä oli vastuussa Bulgarian parlamentin salaisista tiedoista.

Bulgariassa on pidätetty kuusi ihmistä, joiden epäillään vakoilleen Venäjän laskuun. Syyttäjien mukaan näistä kolme oli puolustusministeriön virkamiehiä, joista yksi on entinen sotilasattasea, joka on nykyisin vastuussa Bulgarian parlamentin salaisista tiedoista.

Pidätettyjä syytetään salaisen tiedon välittämisestä vakoojarinkiä johtaneelle entiselle tiedustelu-upseerille.

Viisi kuudesta epäillystä on yhä vangittuina, mutta yksi on päässyt vapaaksi tehtyään yhteistyötä tutkinnassa.

Entisen tiedustelu-upseerin kerrotaan tavanneen muita ringin jäseniä julkisilla paikoilla kuten tennisotteluissa.

Syyttäjien mukaan Venäjän ja entisen tiedustelu-upseerin välisenä linkkinä toimi entisen upseerin vaimo, joka on Bulgarian ja Venäjän kaksoiskansalainen. Vaimo myös toimitti tiedot Venäjän lähetystön työntekijälle, joka puolestaan antoi vaimolle rahaa vakoojaringille maksettavaksi.

Tutkijoiden mukaan nauhoitukset epäiltyjen vakoojien keskusteluista tukevat syytteitä.

Venäjä on varoittanut spekuloimasta asialla ennen tutkimuksen valmistumista ja tuominnut yritykset ”demonisoida” Venäjää ja pilata maiden kahdenväliset yhteydet.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta viime vuosina, kun Venäjää epäillään vakoilusta Bulgariassa. Vuoden 2019 syyskuun ja vuoden 2020 lopun välisenä aikana kuusi Venäjän Bulgarian-lähetystön työntekijää karkotettiin Bulgariasta.