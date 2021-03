Mika Aaltolan kolumni: Rokotenationalismi ruokkii kausikoronaa

Virusta ei ole voitettu, jos sitä ei ole voitettu kaikkialla, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Pandemian suhteen uskomuksemme eivät ole paljoa muuttuneet keskiajasta. Kaipaamme taikaluoteja, syyllistymme oikeamielisyyden puuskiin ja haemme turvaa yhteisöllisistä muureista, aivan kuin aikoinaan ruton kouriin joutuneiden kaupunkivaltioiden asukkaat. Rationaalis-tieteellinen maailmankuva sekoittuu ajassamme uskomuksiin luoden vääjäämättä tilaa negatiiviselle pandemiapolitiikalle.

Katsotaan dataa. Rokotteita on testattu eri epidemian vaiheissa eri maissa. Jotkin kattavasti, toiset taas suppeammin. Esimerkiksi lääkejätti Johnson & Johnsonin roketetta on testattu melko kattavasti eri puolilla maailmaa. Tulokset saattavat äkkiä vilkaistuina vaikuttaa huonommilta kuin aikaisemmassa vaiheessa testattujen Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan testitulokset. Johnson & Johnsonin kohdalla testit tehtiin vuoden lopulla Belgiassa, Kolumbiassa, Ranskassa, Saksassa, Filippiineillä, Etelä-Afrikassa, Espanjassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Mielenkiintoista on, että rokotteen teho vaihteli eri maissa. Yhdysvalloissa tehokkuus kohtalaista ja vaikeaa koronatautia vastaan oli 72 prosenttia. Tulokset Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa olivat alemmat, 57 prosenttia.

Virus itse on muuntunut pandemian aikana. Erityisesti eteläafrikkalainen muunnos on osoittautunut haasteelliseksi. AstraZenecan kohdalla tehokkuus eteläafrikkalaisen variantin kohdalla on vain 10 prosentin luokkaa.

Viruksella on oma maantieteensä, paljolti sattumanvarainen ”nationalisminsa”. Viruksen muuntautumiskyky yhdistyy poliittiseen tasoon, kuten rokotenationalismiin, rokotevientikieltoihin ja kansalliseen hamstraukseen. Maailman rokotetuotanto on keskittynyt 13 valtion klubiin, jotka ovat tilanneet rokotetta nelinkertaisesti tarpeeseen verrattuna: Argentiina, Australia, Brasilia, Britannia, Kanada, Kiina, EU, Intia, Japani, Venäjä, Etelä-Korea, Sveitsi ja Yhdysvallat, Valmiisiin rokotteisiin tarvitaan kymmeniä raaka-aineita. Tuotanto- ja arvoketjut ovat poikkirajallisia ja erittäin alttiita vientirajoituksille. Muutama tuotantoalue on muista riippumattomampi tai vain poliittisessa väännössä vahvempi, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Britannian esimerkit osoittavat.

Myös EU:ssa on selkeää kansallishenkistä kiistaa. Eurooppalainen nationalismi on haitannut esimerkiksi rokotteiden vientiä Australiaan. Venäläinen Sputnik houkuttelee monia maita, jotka ovat päättäneet ottaa sen käyttöön ilman EU:n lääkeviranomaisen lupaa. Sisäpoliittinen härdelli on melkoinen myös kansallisten rokoteohjelmien kohdalla. Jäsenmaat vierittävät syytä EU-tasolle, ja EU-taso syyttää rokotevalmistajia. Syyttelypeli sähköistää tilannetta.

AstraZenecan rokote toimii ukkosenjohtimena. Rokotteeseen on suhtauduttu alusta lähtien kyynisesti. Ranskaa harmittaa oman rokotteen epäonnistuminen testeissä ja myös Britannian onnistuminen. Syitä syntipukkien etsimiseen on monia. Suurin on se, että pandemia itsessään on aina ollut riidankylväjä, joka ruokkii poliittisia neurooseja ja luo paranoidia ilmapiiriä.

AstraZeneca-kiista on myös etiäinen. Kätevä ja halpa rokote, mutta samalla teho on heikko muutamaa leviävää varianttia vastaan. Kun rokotemuuri viimein saadaan aikaa kesällä, se ei ehkä kestä kauan maailmassa vapaasti mutatoituvia muunnoksia vastaan. Rokote ei ole taikakeino.

Loppujen lopuksi ainoa keino epidemioita vastaan on hyvä globaalin tason hallinto ja kansallisten hallintototeutuksien tehokas koordinaatio. Vain osana sitä rokotteet ja koronalääkkeet ovat tehokkaita. Tästä tilanteesta ollaan vielä kaukana. Paluu entiseen normaaliin kesällä voi hyvinkin olla väliaikaista. Virusta ei ole voitettu, jos sitä ei ole voitettu kaikkialla.