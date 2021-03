Kommentti: Ite oot! Putin uudisti diplomatian kielen

Nyt puhuu hiekkalaatikko, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ihmiskunnan loistavaa marssia tulevaan hidastavat vanhat totunnaisuudet. Turhanpäiväinen kohteliaisuus on mennyttä maailmaa.

Diplomatia on menneen maailman pesä. Korulauseet eivät aukea edes tavallisille kansanedustajille rahvaasta puhumattakaan.

Diplomatian puhdistamiseen tarvitaan kasapanos. Nyt sellaisia heittelee machojen macho, Venäjän valtias Vladimir Putin.

– Joka toisia haukkuu, on itse se, Putin vastasi torstaina Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille.

Putin koki voimakkaasti Bidenin rikkoneen hänen hiekkakakkunsa. Venäjän presidentti antoikin ymmärtää oppineensa ilmaisun jo pienenä Pietarin, anteeksi Leningradin, hiekkalaatikoilla.

Suomen ja Venäjän kansojen ystävyydestä kertoo, että se tunnetaan myös jokaisen suomalaisen päiväkodin pihalla.

Presidentti Bidenin esikunnan kerrotaan nyt valmistelevan voimakasta diplomaattista vastinetta: ”Mutsis on!”.

Englanninkielisessä mediassa Putinin lausunto käännettiin ”It takes one to know one”, joka on vähän tuollaista action-elokuvien kieltä ja kadottaa jotain ilmaisun alkuvoimasta.

Joe Eastwood

Kiista sai alkunsa, kun haastattelija kysyi Bidenilta pitääkö tämä Putinia tappajana.

Biden mietti hetken ja otti parhaan Clint Eastwood -ilmeensä.

– Hmm, pidän, Yhdysvaltain presidentti sanoi.

Tämäkään ei ole aivan tavallista diplomatian kieltä. Vaikkapa presidentti Harry S. Trumania olisi ollut vaikea kuvitella sanomassa Josif Stalinia tappajaksi, mitä tämä tietenkin oli mitä suurimmassa määrin.

On aika itsestään selvyys, että myös Vladimir Putin on tappaja. Hän nousi valtaan toisen Tshetshenian sodan myötä ja uhkasi liiskata ”terroristit” vaikka ulkohuusseihin, jos nämä sattuisivat olemaan tarpeillaan.

Näin Venäjä tekikin, mutta tappoi samalla tuhansittain viattomia ihmisiä. Sen jälkeen Putin on käynyt enemmän sotia kuin kukaan muu 2000-luvun valtiojohtaja.

Kun Putinin hallintoa syytettiin yrityksestä murhata oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, nolointa sille tuntui olevan, että asia tyrittiin. Monen muun kohdalla ollaan onnistettu.

– Ymmärrättehän, jos olisi haluttu, olisi hoidettu loppuun asti, Venäjän presidentti itse selitti sympaattisella tyylillään.

Kun Putin toivotti torstaina Bidenille terveyttä ”ilman ironiaa ja vitsejä”, Yhdysvaltain presidentin niskassa todennäköisesti tuntui melkoisen kylmä väristys.

Se, että Putin on tappaja, ei tee hänestä välttämättä kansainvälisen politiikan hylkiötä. Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump suorastaan kuolasi Putinin kovan miehen imagoa. Trumpiakin väitettiin Eastwood-faniksi.

Kiinalaista räpiköintiä

Ikävä kyllä kaikki eivät vielä ole tavoittaneet Putinin uuden diplomatian tasoja. Oppi ei tulekaan idästä, sillä Kiinasta katsottuna Venäjä on lännessä.

Kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset diplomaatit neuvottelevat Alaskassa. Paikka on sopiva, koska tunnelmat ovat jäiset.

Kiinalaiset eivät osaa ottaa iloa irti asiasta. Heidän diplomaattinsa Yang Jiechin mukaan Yhdysvaltain vain ”pitäisi luopua kylmän sodan mentaliteetista ja nollasummapelistä”.

So boring. Tämä on niin kuultu.

Bidenin turvallisuusneuvoantaja Jake Sullivanin mukaan Yhdysvallat puolustaa aina periaatteitaan ”kansamme sekä ystäviemme puolesta”.

Hei, Amerikka te sentään keksitte Hollywoodin. Ei nyt eletä korukielen 1800-lukua! Vähän draivia.

Vanhan tylsän kaksi- tai yksinapaisen maailman tilalle on tullut monien valtakeskusten planeetta. Kokonaisten maidenkin pitää huutaa kovaa, jotta ne huomattaisiin. Jokainen suurvalta haluaa oman 15 minuuttiaan maineessa.

Reseptin tähän on jälleen kerran, ikävä kyllä, keksinyt Vladimir Putin.