Koronalimboon jääneet matkustajat ovat viettäneet kolme viikkoa lentokentän terminaalissa

Algeria sulki rajansa kesken matkanteon.

Ryhmä algerialaisia matkustajia on viettänyt kolme viikkoa Charles de Gaullen lentokentällä Pariisissa. Asiasta kertoo BBC.

Ryhmässä on 26 henkilöä, joukossa kaksi nuorta lasta ja 76-vuotias vanhus. He lensivät Lontoosta Pariisin 26. helmikuuta tarkoituksenaan jatkaa matkaa Algeriaan.

Air Algeria kuitenkin kieltäytyi ottamatta matkustajia kyytiinsä. Lentoyhtiö ilmoitti, että kaikkien matkustajien lentoliput oli peruttu 25. helmikuuta, kun Algeriasta löydettiin koronaviruksen brittimuunnosta.

Lentoyhtiö on tarjonnut viemään matkalaiset takaisin Britanniaan, mutta nämä ovat kieltäytyneet. Ryhmä on yöpynyt terminaalin lattialla ja penkeillä. He ovat saaneet ruokaa lahjoituksina.

– Kaikilla on tärkeitä henkilökohtaisia syitä mennä Algeriaan. Vaimoni on siellä, ja hänellä on koronavirus. Luovuin asunnostani ja työstäni. Muussa tapauksessa palaisimme Britanniaan, nimettömänä pysytellyt ryhmän jäsen sanoi BBC:lle.

Algerian suurlähetystö on kehottanut ryhmää palaamaan Britanniaan. Sen mukaan maan rajat on suljettu, eikä poikkeuksia tehdä.