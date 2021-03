Kaksi maata on jo antanut koronarokotteen kaikille halukkaille

Ensimmäisenä ehti Vatikaani.

Britannian terveysministeri Matt Hancock ilmoitti torstaina, että Gibraltar on antanut koronavirusrokotuksen kaikille asukkailleen, jotka sen haluavat.

Britanniaan kuuluvassa Gibraltarissa on noin 30 000 asukasta. Piskuinen territorio sijaitsee Espanjan eteläkärjessä.

Koronavirus on koetellut Gibraltaria rankasti. Alueen asukkaista on kuollut virukseen 94, mikä on lähes 0,3 prosenttia väestöstä.

Rivakan rokotusohjelman ansiosta elämä Gibraltarissa on palannut lähes entiselleen. Koulut, kahvilat ja ravintolat ovat auki.

Hancock kutsui Gibraltaria ensimmäiseksi maaksi, joka on rokottanut koko aikuisväestönsä. Washington Postin mukaan Vatikaani ehti kuitenkin saavuttaa määränpään ensimmäisenä.