Virossa on maailman pahin koronavirustilanne asukaslukuun suhteutettuna.

Viron paha koronatilanne on johtanut jopa siihen, että muutoin sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita joudutaan lähettämään takaisin kotiin.

– Tällä hetkellä jopa sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat lähetetään kotiin, koska heillä ei ole minne mennä, kertoi koronapotilaiden osastolla Itä-Tallinnan sairaalassa työskentelevä perhelääkäri Argo Lätt Med24:ssä Postimees-lehden mukaan.

– Sairastuneiden määrä on kasvanut tasaisesti marraskuusta lähtien, enkä usko, että se olisi vielä saavuttanut huippuaan, kertoi Lätt, joka menee päivittäisen työnsä lisäksi auttamaan Itä-Tallinnan keskussairaalan covid-19-osastolle.

– Koska tartunnoista jo 80–90 prosenttia on viruksen brittimuunnosta on tilanne muuttunut rajusti. Virus on paljon aggressiivisempi kuin pandemian alussa ja tartuttaa nyt myös nuoria. Koronaosastolla on melko paljon nuoria: 23-vuotiaita, 25-vuotiaita ja paljon 40–50-vuotiaita. On myös vanhempia potilaita, jotka ovat aiemmin kieltäytyneet rokotuksesta, mutta saaneet sitten tartunnan.

Lättin mukaan nuoret sairaalahoitoon joutuneet potilaat ovat aiemmin olleet täysin terveitä ja ilman komplikaatioita. Jotkut potilaista ovat raskaana olevia naisia.

Viron pääministeri Kaja Kallas kertoi omasta positiivisesta koronatestituloksestaan tämän viikon maanantaina.

Kahden viimeisen viikon tartuntaluku sataa tuhatta asukasta kohden on 1 536.