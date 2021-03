Britannia haluaa lisää ydinaseita. Mitä se niillä tekisi, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Britannian brexitin jälkeinen aika käynnistyy toden teolla sapelinkalistelulla. Pääministeri Boris Johnson hakee entiselle suurvallalle uskottavuutta ydinkärjillä.

Johnson linjasi tiistaina Britannian uutta ulko- ja puolustuspolitiikkaa. Sen kova ydin on ydinkärkien määrän kasvattaminen.

BBC:n mukaan briteillä on tällä hetkellä arviolta 195 ydinkärkeä. Osa on kuitenkin vanhenemassa. Alkuperäinen tarkoitus oli, että määrä laskisi vuosikymmenen puoleen väliin mennessä noin 180 ydinkärkeen.

Tiistaina Johnson ilmoitti, että määrä nostetaankin 260 ydinkärkeen.

Ketä vastaan?

Julkaistu raportti linjasi Venäjän Britannian ykkösuhkaksi. Kiinaa pidetään vain haastajana, jonka kaupalle ja sijoituksille on ”oltava avoimia”.

Ydinkärkien määrässä Kiina olisi briteille Venäjää sopivampi vastus. Kiinalla niitä on reilut 300, Venäjällä lähes kuusi ja puoli tuhatta.

Venäjän luku on tietysti järjetön ja se pystyisi tuhoamaan ihmiskunnan moneen kertaan. Samoin voisi tehdä Yhdysvallat vajaalla 6 000 ydinkärjellään.

Kun Yhdysvallat on Britannian lähin liittolainen, herää kysymys mihin britit tarvitsevat lisää ydinkärkiä?

Britannia tuskin sotisi Venäjää vastaan ilman Yhdysvaltoja ja muita Nato-maita.

Britannia haluaa kiinnittää huomiota Intian valtamerelle ja Tyynellemerelle. Siellä vastus olisi juuri Kiina.

Johnsonin tarkoitus pian matkustaa Intiaan. Intia varmasti haluaa sotilaallista tukea Kiinaa vastaan, mutta ydinkärkiä sillä on omasta takaa 150. Suunnilleen saman verran tosin on Intian perivihollisella Pakistanilla.

Britannia liittyy nyt entisten siirtomaidensa seuraan ydinasepullistelijana. Varjopuoli asiassa on, että miten Kiinan kauppaa ja sijoituksia voidaan lisätä, jos samaan aikaan lisätään sotilaallista uhkaa Kiinaa vastaan?

Myös Iran on mainittu. Jos se saisi ydinaseensa valmiiksi vastassa olisi Yhdysvaltain lisäksi 90 ydinkärjen Israel. Tuhkakasaan olisi turhaa ja kallista ammuskella vielä brittiohjuksiakin. Pohjois-Koreakin on planeetan äärireunalla Britanniasta katsoen.

Maailman toisella puolella olevien valtioiden suoraa uhkaa Britannian emämaalle on vaikea perustella.

Jos Johnsonin puheissa on kyse vain voimalla pullistelusta, sopivin kilpakumppani olisi Ranska, jolla ydinkärkiä on 290. Maiden historia on ylemmyys- ja alemmuuskompleksien sekasotkua.

Terroristeja ei pysäytetä ydinaseilla

Britannia kävi viimeksi yksin suuremman sodan Argentiinaa vastaan 40 vuotta sitten. Sen voiton ratkaisi aivan perinteinen laivasto.

Sen jälkeen Britannia on ollut lähinnä Yhdysvaltain apulainen sen sodissa. Saddam Husseinin Irakin kaaduttua vastustajat ovat aseistautuneet rynnäkkökivääreillä eivätkä joukkotuhoaseilla. Islamistit ovat tehneet Britanniassa iskuja veitsillä.

Lontoon keskustassa riehuvaa veitsimiestä ei ydinkärjellä pysäytetä.

Guardianin mukaan Britannia olisi nyt valmis käyttämään ydinasetta myös jouduttuaan kyberhyökkäyksen tai ”jollain muulla kehittyvällä” tekniikalla tehdyn iskun kohteeksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on aiemmin korostanut, että maan ydinase on tarkoitettu vain pelotteeksi tai koston välineeksi, jos maahan hyökätään ydinaseilla.

Britannian linjaukset vievät ydinaseiden käyttöä aivan uuteen pelottavaan aikaan.

Kaikista sopimuksista ja juhlapuheista huolimatta ydinasevaltoja on tullut yhä lisää. Alkaa olla vääjäämätöntä, että joku päivä niitä myös käytetään.

Ei vahingossa, vaan aivan tarkoituksella.