Kiina on reagoinut päätökseen kiukkuisesti.

EU:n ulkoministerien on vielä vahvistettava pakotteet kokouksessaan.­

EU:n jäsenmaat ovat sopineet asettavansa pakotteita neljää kiinalaisviranomaista ja yhtä organisaatiota vastaan uiguurivähemmistön kohtelun vuoksi. Lisäksi ihmisoikeuspakotteita kohdistuu tiettyihin henkilöihin Venäjällä, Pohjois-Koreassa, Eritreassa, Etelä-Sudanissa ja Libyassa.

EU:n ulkoministereiden on vielä vahvistettava pakotteet kokouksessaan maanantaina.

Kiina on jo reagoinut päätökseen kiukkuisesti. Maan EU-suurlähettiläs Zhang Ming on sanonut pakotteiden perustuvan valheisiin ja tarkoituksellisesti heikentävän Kiinan turvallisuus- ja kehitysintressejä.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu. Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.