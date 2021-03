Katolinen kirkko ei aio siunata samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja – liitot nähdään kirkossa ”syntisinä”

Liittojen siunaaminen olisi kirkon johdon mielestä osoitus siitä, että kirkko hyväksyy elämäntyylin, jota ei voida pitää Jumalan suunnitelmiin sopivana.

Katolinen kirkko ei aio siunata samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja, kertoo CNN. Paavi Franciscuksen hyväksymässä tuoreessa lausunnossa samaa sukupuolta olevien liittoja luonnehditaan syntisiksi, valinnaksi sekä Jumalan suunnitelmiin sopimattomiksi.

– Homoseksuaalisten liittojen siunaamista ei voida pitää oppien mukaisena. Jumala ei yksinkertaisesti voi siunata syntiä, katolisen kirkon lausunnossa todetaan.

Samaa sukupuolta olevien liittojen siunaaminen olisi katolisen kirkon johdon mielestä osoitus siitä, että kirkko hyväksyy ”valinnan” ja elämäntyylin, jota ei voida pitää Jumalan suunnitelmiin sopivana. Tuoreet lausunnot annettiin katolisen kirkon johdon vastauksena lukuisiin alemmalta tasolta tulleisiin aihepiirin tiedusteluihin.

Lausunto on pettymys monille, sillä uudistusmielisenä pidettyä paavi Franciscusta on aiemmin kehuttu myötämielisestä suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin.

Viime syksynä paavi vaikutti dokumenttia varten tehdyssä haastattelussa jopa hyväksyvän homoseksuaalisten parien liitot.

– Homoseksuaaleilla on oikeus perheeseen. He ovat Jumalan lapsia. Meidän täytyy luoda siviililiittolaki. Siten he ovat lain suojaamia, Franciscus sanoi dokumentissa The Guardianin mukaan.

Tuolloin katolinen kirkko kuitenkin ilmoitti, että paavin lausunnot oli irrotettu asiayhteydestä ja etteivät ne merkitse muutosta kirkon opeissa.