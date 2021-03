Saksa liittyi maanantaina yhä kasvavaan joukkoon maita, joissa on päätetty toistaiseksi keskeyttää AstraZenecan koronavirusrokotteen käyttö.

AstraZenecan rokotteen käytön on epäilty aiheuttavan joissakin tapauksissa veritulppariskin.

Saksan rokotussuosituksista vastaavan Paul Ehrlich -instituutin mukaan AstraZenecan koronarokotteen sivuvaikutukset vaativat tarkempaa selvittämistä.

– Euroopan lääkevirasto EMA tulee aikanaan päättämään, onko uusilla tutkimustuloksilla seurauksia rokotteen hyväksymiseksi käyttöön, todetaan instituutista.

Jo yli 10 maata on keskeyttänyt AstraZenecan rokotteen käytön. Maanantaina lisäksi Hollannissa terveysviranomaiset suosittelivat AstraZenecan koronavirusrokotteen käytön keskeyttämistä toistaiseksi.

EMA on hyväksyt AstraZenecan käytön EU-maissa, joista 10 on nyt keskeyttänyt käytön, eli AstraZenecaa käytetään tai on mahdollisuus käyttää vielä 17 EU-maassa. Myös Suomessa jatketaan rokotuksia AstraZenecalla.

Euroopassa myös EU:n ulkopuoliset Norja ja Islanti ovat keskeyttäneet AstraZeneca-rokotukset.