Kaupunki oli etukäteen ilmoittanut, ettei jokea tänä vuonna värjättäisi.

Yhdysvalloissa Chicagossa lauantaina joen rannalle sattuneet saivat yllättyä. Joki oli nimittäin muuttunut myrkynvihreäksi.

Tai Pyhän Patrickin vihreäksi.

– Hyvää Pyhän Patrickin päivän viikonloppua, Chicago! pormestari Lori Lightfoot toivotti Twitterissä lauantaiaamuna.

– Vaikka emme voineetkaan kokoontua yhteen, pystyimme kunnioittamaan pitkäaikaisia perinteitä värjäämällä joen vihreäksi.

Chicagonjoen värjääminen elintarvikeväreillä kirkkaanvihreäksi on kuulunut kaupungin juhlaperinteisiin jo vuodesta 1962. Vaikka joki siis on värjätty joka kevät jo iät ja ajat, sen värjääminen nyt oli yllätys, koska tänä vuonna kaupunki oli etukäteen ilmoittanut, että tapahtuma on peruttu.

Joki värjättiin salaa kaupunkilaisilta. Sillä haluttiin välttää suurta yleisöryntäystä joelle. Lightfoot toivoikin Twitterissä, että ulos suuntaavat käyttäisivät maskia ja muistaisivat pitää toisiinsa etäisyyttä.

Joen värin vaihtaminen onnistui alle tunnissa, kun putkimiehet alkoivat suihkuttaa väriainetta veteen, The Hill kertoo. Kaupungin muut Pyhän Patrickin juhlallisuudet, kuten perinteiset paraatit, on peruttu.

Muun muassa Chicago Tribune on aiemmin kertonut, että se, millä joki tarkalleen ottaen värjätään vihreäksi, on salaista tietoa. Väri on kuitenkin ympäristöystävällistä. Olosuhteista riippuen joki pysyy vihreänä muutamia päiviä.

Johnny Ludwig ja Chris Coomes suuntasivat soittamaan säkkipillejä vihreälle joelle lauantaina.­

17. maaliskuuta Irlannissa ja maailman miljoonissa irkkupubeissa nostetaan perinteisesti Guinness-tuoppi Pyhän Patrickin kunniaksi. Patrick on Irlannin suojeluspyhimys, jota juhlitaan Irlannin kansallispäivänä laulun, tanssin ja railakkaan ilonpidon merkeissä.