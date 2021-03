Linda Nguyen koki uhkaa ja sulkeutui peloissaan kotiinsa. Nousua viharikoksissa on raportoitu jopa 150 prosenttia.

New Yorkissa nainen sai happoa kasvoilleen ja 61-vuotiasta miestä viilleltiin mattoveitsellä metrossa.

Kaliforniassa San Josessa iäkäs nainen ryöstettiin ja pahoinpideltiin pankkiautomaatilla. San Franciscossa 84-vuotias mies kuoli kun hänet heitettiin katuun.

Texasissa isä kahden lapsensa kanssa joutui puukkohyökkäyksen kohteeksi.

Tylyjä, väkivaltaisia valvontakameravideoita on esitetty amerikkalaisviestimissä, kun ihmisten kimppuun on hyökätty kaduilla ja kaupoissa ja liikkeitä on vandalisoitu.

Yllä olevalla videolla neljän valvontakameran kuvaa eri hyökkäyksistä.

Nyt mitta alkaa olla täysi.

Hyökkäyksillä on nimittäin pari yhteistä nimittäjää. Uhrit ovat olleet kasvonpiirteiltään aasialaistaustaisen näköisiä. Hyökkäykset alkoivat koronaepidemian myötä.

Hyökkäykset aasialaisia vastaan ovat kohdistuneet etenkin iäkkäisiin ihmisiin. Losangelesilainen pariskunta suuntasi koronarokotuspaikalle helmikuussa.­

Kun viharikokset tutkimusten mukaan ovat Yhdysvalloissa muuten olleet NBC:n mukaan jopa laskusuunnassa, aasialaisamerikkalaisia kohtaan ne ovat tilastojen mukaan lisääntyneet 150 prosenttia.

Viimeöisessä puheessaan asiasta ärähti myös presidentti Joe Biden.

– Tälläkin hetkellä monet heistä, meidän amerikkalaiset toverimme, taistelevat etulinjassa pandemiaa vastaan ja yrittävät pelastaa henkiä ja silti, silti heidän pitää pelätä henkensä puolesta pelkästään kävellessään kadulla. Se on väärin, se on epäamerikkalaista ja sen pitää loppua.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii tapauksia, ja kongressissa on esitetty lakia poliisin keinovalikoiman lisäämiseksi rikoksiin puuttumisessa.

”Presidentin kieltä”

Ilmiöstä syytetään yleisesti presidentti Donald Trumpin aloittamaa puhetta ”Kiina-viruksesta”. Jo itsessään rasistinen ilmaus viittaa viruksen syntypaikkaan. Trump ryhtyi käyttämään ilmausta jo varhain pandemian alussa ja hän käytti sitä myös viimeksi keskiviikkona kannattajilleen lähettämässään viestissä.

– Tiedämme monista hyökkäyksistä saamistamme raporteista, että tekijät ovat käyttäneet presidentin kieltä ihmisiä vastaan, kertoi CBS Newsin haastattelema viharikosten vastaisen järjestön perustaja ja ajatushautomon johtaja Manjusha Kulkarni.

Ilmaus Kiina-viruksesta on tulkittu Trumpin yritykseksi kääntää huomio pois oman hallintonsa epäonnistumisista koronaepidemian hoidossa.

Oli Trumpin puheilla osuutta tai ei, aasialaisamerikkalaisten hätää pidetään kiistattomana seurauksena koronan nostattamista epäluuloista maassa, jossa rasismi on muutenkin vakava ongelma.

Linda Nguyen rohkaistui kertomaan kokemastaan vihasta ja ennakkoluuloista.­

Yksi omalla nimellään ja kasvoillaan ongelmasta kertoneista on kalifornialainen, vietnamilaistaustainen Linda Nguyen, joka järjestelee nykyisin työkseen koronarokotuksia. Ahdistelu alkoi työpaikalla huhtikuussa 2020, kun pari työtoveria tuli lähelle ja lausui sanat: ”Kiina-virus”.

Sitten Target-myymälässä kassajonossa takana ollut pariskunta kuulutti kovaan ääneen, kuinka hänestä pitäisi pysyä kaukana, koska ”hänellä on koronavirus”.

– Menin autooni ja itkin varmaan 45 minuuttia.

– Kun pari kertaa punaisiin valoihin pysähtyessäni autot alkoivat hivuttautua lähemmäs minua, aloin todella pelätä turvallisuuteni puolesta. En halunnut olla ulkona, hän kertoi Orange County Registerille.

Linda Nguyen (oik.) osallistui mielenilmaukseen Kalifornian Fountain Valleyssa maaliskuun alussa.­

Pelolle on ollut aihetta, sillä hänen alueellaan epäiltyjen viharikosten määrä aasialaisia kohtaan on kasvanut jopa kymmenkertaiseksi.

Kohteina vanhukset

Pahimpia ongelmapaikkoja ovat juuri Yhdysvaltain suurkaupungit. Raportoitujen tapausten määrä on jo noin 3 000. Monesti hyökkäyksen määrittely virallisesti viharikokseksi on kuitenkin vaikeaa, joten aasialaisamerikkalaisten yhteisöt uskovat, että ongelma on vielä todettua vakavampi.

Kalifornian San Mateossa osoitettiin mieltä viharikoksia vastaan helmikuun lopussa.­

Yhdysvalloissa on viime kuukausien aikana järjestetty lukuisia mielenilmauksia pandemiarasismia vastaan, ja myös suoraan toimintaan on ryhdytty.

Kalifornian Oaklandissa havaittiin, että hyökkäykset kohdistuvat usein kaikkein heikoimpia eli vanhuksia vastaan. Moni heistä on ollut suljettuna kotiinsa ensin koronan ja sitten rasismin vuoksi. Vaikka heidät olisi jo rokotettu, kodin ulkopuolelle lähteminen pelottaa.

Paikallinen aasialaisamerikkalaisten aktivistiryhmä päätti ottaa niskalenkin ongelmasta ja tarjosi vanhuksille suojelua kauppareissuille.

– Haluamme iäkkäimpiemme tietävän, että olemme läsnä heidän vuokseen ja kuuntelemme heidän tarinansa, kertoi vapaaehtoisryhmän perustaja, kiinalaistaustainen neljännen polven amerikkalainen Jess Owyoung CBS:lle.

Katunäkymä San Franciscon Chinatownista viime maanantailta. Paikallinen poliisi on etsinyt keinoja puuttua aasialaistaustaisiin kohdistuneisiin rikoksiin, joihin kuuluu myös heidän liikkeidensä vandalisointia­

Ryhmä auttaa myös tarvittaessa tekemään rikosilmoituksia. Porukkaan on liittynyt nyt jo 700 vapaaehtoista ja se suorittaa myös katupartiointia, sillä monet rikokset ovat tapahtuneet kirkkaassa päivänvalossa.

Ryhmän toiminta ei kuitenkaan pystynyt estämään tuoreinta järkyttävää tapausta.

Varhain tiistaiaamuna 75-vuotias aasialaisamerikkalainen mies ryöstettiin ja pahoinpideltiin kuoliaaksi Oaklandissa. Epäilty saatiin kiinni ja poliisi tutkii, onko kyseessä jälleen yksi lisäys murheellisiin viharikostilastoihin.