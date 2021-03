Kremlin korkea-arvoinen edustaja antoi Venäjän johtaville uutistoimistoille niin oudon uhriutumis- ja salaliittolausunnon, että herää huoli Venäjän koko ylimmän johtorakenteen terveestä ajattelukyvystä, erikoistoimittaja Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjän kaikki johtavat uutistoimistot – Tass, Ria Novosti ja Interfax – julkaisivat perjantaina samoihin kellonaikoihin artikkelin, jonka sisältö oli jotain todella outoa.

Vaikka Venäjän propagandalta on totuttu kuulemaan kaikenlaisia sumutuksia ja tietoisia valheita, nämä artikkelit ylittivät omituisuudessaan monet aiemmat absurdiudet.

Artikkeleissa kerrottiin, kuinka nimettömänä pystyttelevä korkea-arvoinen lähde Kremlistä varoittaa venäläisiä lännen valmistelemasta vääristellystä informaatioiskusta.

Lähteen mukaan informaatioiskun kohteena olisi venäläisten tiedemiesten kehittelemä Sputnik V -koronavirusrokote, jonka turvallisuuden länsimaat pyrkisivät nyt kyseenalaistamaan jopa väitettyihin Sputnik-joukkokuolemiin vedoten.

Kampanja kohdistettaisiin Kremlin lähteen mukaan erityisesti niihin eurooppalaisiin maihin, jotka ovat jo rekisteröineet ja hyväksymässä Sputnik-rokotteen.

Informaatioisku toteutettaisiin Kremlin lähteen mukaan ”kontrollitavien kansalaisjärjestöjen kautta”. Nimeltä lähde mainitsee Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston (USAID), George Sorosin säätiön (Open Society) ja Thomson Reuters -säätiön. Lisäksi lähde mainitsee nimeltä muutamat tiedotusvälineet – BBC, Reuters ja Internews – jotka olisivat hänen mukaansa osana informaatiokampanjaa.

– Samaan aikaan kun venäläisen Sputnik V -rokotteen kysyntä kasvaa maailmalla ja myös Euroopan maissa, meidän turvallisuuspalvelujemme tietojen mukaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset aikovat käynnistää laajamittaisen informaatiokampanjan, jonka tavoitteena on muodostaa ennakkoluuloinen asenne kotimaisia tieteellisiä valmisteitamme kohtaan taistelussa koronavirusinfektiota vastaan, lähde sanoi Interfaxin mukaan.

– Kontrollin alaisuudessa olevien kansalaisjärjestöjen ja mediaorganisaatioiden kautta valmistellaan käsikirjoitusta informaatioiskuun Sputnik V:tä vastaan. Sen tavoitteena on vahvistaa teesejä rokotteen ”tehottomuudesta ja vaarallisuudesta” lavastamalla ihmisten joukkokuolemia väitetysti valmisteen käytön seurauksena, lähde sanoi Tassin mukaan.

Lähde käyttää ihmisten väitettyihin joukkokuolemiin viitatessaan venäjäksi instsenirovka-sanaa, jonka voi kääntää suomeksi sanoilla lavastus, dramatisointi, näytös, näyttämöllepano tai tekaiseminen. Tassin artikkelin englanninkielisessä versiossa sana on käännetty väärentämiseksi (faking).

Entä minkä vuoksi Kremlin syväkurkun Sputnik-uhriutuminen oli käsittämätön ja jopa pelottava?

Syitä on monia. Ensiksikin siksi, että Kreml näyttää siis aidosti uskovan, että läntiset valtiot toimivat aivan yhtä kyynisesti kuin Venäjän omat turvallisuuspalvelut pakottavat oman valtionsa toimimaan.

Eli että myös lännessä tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt olisivat valjastettavissa yhteistuumin jonkin valtiollisen disinformaatioprojektin välikappaleiksi?

Tai että lännessä tosiaan kehiteltäisiin valekampanja, jossa käytettäisiin hyväksi Sputnik-rokotteen jo ottaneita ihmisiä väittämällä heidän mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa kuolemaansa rokotteesta johtuvaksi?

Tai että lännessä ylipäätään lavastettaisiin ihmisten joukkokuolemia tai edes vihjailtaisiin sinänsä täysin olemattomasta joukkokuolemasta?

Tai mikä pahinta, että lännessä mukamas suhtauduttaisiin ihmishenkiin yhtä kylmän laskelmoivasti kuin Venäjän johto ja maan turvallisuuspalvelu näyttävät suhtautuvan vaikkapa oman maansa poliittisten toisinajattelijoiden henkeen?

Mikäli Kreml itse uskoo kaikkeen tähän ja haluaa saada myös omat kansalaisensa uskomaan, on syytä olla vakavasti huolissaan Venäjän ylimmän johdon terveestä ajattelukyvystä.

Yksi motiivi Kremlin lähteen ulostulolle saattaa olla se, että Venäjän johto yrittää tällä tavalla nostattaa Sputnik-rokotteen suosiota oman maansa kansalaisten keskuudessa.

Tuoreiden mielipidetutkimusten mukaan venäläiset itse suhtautuvat yhä erittäin epäluuloisesti omaan rokotteeseensa eivätkä ole kiiruhtaneet ottamaan sitä toivotulla innolla.

Kreml on käyttänyt väitettyä ulkoista uhkaa jo aiemmin menestyksekkäästi hyväkseen nostattaessaan esimerkiksi presidentti Vladimir Putinin suosiota.

Ajatuksena saattaisi siis olla, että Sputnik-rokotteen suosion kasvattaminen Venäjän sisällä kävisi päinsä samalla logiikalla: tekemällä Sputnikista ulkomaailman väitetyn infohyökkäyksen uhrin.

On kuitenkin yksi potentiaalisesti tuhoisa imagovaikutus, jota Kremlin salaperäinen lähde ei ehkä ole tullut ajatelleeksi lausuntoaan antaessaan.

Ainakin länsimaisilla aivoilla varustetulle ihmiselle tulee mieleen ajatus, onko Kremlillä kenties jo tiedossaan jokin sellainen Sputnikiin liittyvä ongelma, jonka vuoksi maan propagandakoneiston pitää ryhtyä jo etukäteen torjuntatoimiin?

Tai onko Kremlillä tiedossaan, että läntiset tiedotusvälineet olisivat keränneet Sputnikista jotain sellaista potentiaalisesti kiistanalaista tietoa, jonka vuoksi koko homma on heitettävä jo etukäteen täysin överiksi vihjailemalla lännessä mukamas lavastettavista Sputnik-massakuolemista?

” Jo pelkät samassa lauseessa mainitut sana ”Sputnik” ja ”joukkokuolema” voivat yhdistyä ihmisten mielissä aidoiksi epäluuloiksi sinänsä loistavaa Sputnikia kohtaan.

Tässä yhteydessä Kremlin lähde ehkä unohti sen, millä tavoin ihmismieli ottaa vastaan propagandaa.

Nimittäin jo pelkät samassa lauseessa mainitut sana ”Sputnik” ja ”joukkokuolema” voivat yhdistyä ihmisten mielissä aidoiksi epäluuloiksi sinänsä loistavaa Sputnikia kohtaan, vaikka ulostulon tarkoituksena olisikin ollut mustata länttä tai Sputnikin läntisiä kilpailijoita.

Kremlin nimettömän lähteen antaman lausunnon voi tulkita myös vastaiskuksi Yhdysvaltain viranomaisten tuoreeseen ilmoitukseen, jonka mukaan Venäjän turvallisuuspalveluiden kontrolloimat nettisivustot levittävät parhaillaan valheellista tietoa länsivalmisteisista koronavirusrokotteista esimerkiksi Pfizeria ja Modernaa vastaan.

Yhdysvaltain viranomaisten lausunnoista kertoivat kuluneella viikolla The Wall Street Journal, Reuters ja Voice of America. Koronarokote-vääristelyiden levittäjiksi mainittiin sellaiset nettisivustot kuten News Front, New Eastern Outlook, Oriental Review, jotka ovat Yhdysvaltain ulkoministeriön arvion mukaan Venäjän turvallisuuspalveluiden työkaluja.

Venäjällä tuohduttiin vastikään myös Euroopan lääkeviraston (EMA) hallintoneuvoston puheenjohtajan Christa Wirthumer-Hochen lausunnosta, jonka mukaan Sputnik-rokotteen hyväksyminen kiireellä on verrattavissa ”venäläisen ruletin pelaamiseen”. Hän suositteli, etteivät yksittäiset Euroopan maat hyväksyisi venäläistä Sputnik-koronarokotetta hätäkäyttöön ennen kuin se on käynyt läpi eurooppalaisen laatuarvioinnin.

Sputnik-rokotteen kehittelijät vaativat Wirthumer-Hochelta julkista anteeksipyyntöä.

– Hänen kommenttinsa nostattavat vakavia kysymyksiä mahdollisesta poliittisesta puuttumisesta EMA:n parhaillaan meneillään olevaan arviointiin, Sputnikin kehittelijät twiittasivat.

Torstaina Sputnikin kehittelijät kertoivatkin Twitterissä, että Wirthumer-Hoche oli pyytänyt anteeksi. Tuloksia EMA:n arviointiprosessista Sputnikin myyntiluvan myöntämiseksi lienee puolestaan luvassa lähiviikkoina.

Vaikka salaperäinen nimetön Kremlin-lähde tuntuu uskovan nyt ihan omiaan, maailmalla on tosiasiassa menossa suoranainen Sputnik-buumi. Huuma alkoi viimeistään arvostetun Lancet-tiedelehden kehuartikkelin jälkeen.

Monet suomalaisetkin ovat jo ehtineet ottaa Sputnikin Venäjällä. Moni on tehnyt myös suunnitelmia matkustaakseen Venäjälle ostamaan Sputnikin ”vaikka sitten tiskin alta” sen jälkeen, kun nykytiedon mukaan rokotteen saajilta on alettu vaatimaan Venäjän sisällä maan omaa kansalaisuutta.

Suomessa huomioitiin näyttävästi myös Venäjän liittoneuvoston puheenjohtajan Valentina Matvijenkon presidentti Tarja Haloselle esittämä tiedustelu, voitaisiinko Sputnikia ryhtyä valmistamaan Suomessa.

On surullista, että Kremlin tuoreen salaliittolausunnon valossa koko Sputnik-prosessi saa nyt ylimääräisen tahran.

Venäjän tuntuu olevan vaikea ymmärtää, että esimerkiksi EMA:n ja muiden läntisten terveysviranomaisten pilkuntarkka sääntöjen noudattaminen ja tarkistusten tueksi vaadittavat dokumentit eivät ole ”venäläisvastaista viivyttelyä”.

Puhumattakaan siitä, että Yhdysvallat yrittäisi nyt torpata Sputnikin maailmalla niin epätoivoisesti, että käyttöön otettaisiin jopa lavastetut joukkokuolemat. Jokainen hyvällä rokotteella pelastettu ihminen on meidän jokaisen etu ja turva – aina Putinista ja Joe Bidenistä alkaen.

Se on myös aivan normaalia, että esimerkiksi Suomi odottaa ensin EMA:n arvioiden tuloksia, jonka jälkeen Sputnikia voidaan ryhtyä mahdollisesti käyttämään Suomessa tai kenties jopa valmistamaan.

Venäjän loistaville tiedemiehille tekisi mieli esittää yksi toive. Kehitelkää seuraavaksi rokote, joka estää Venäjän vallanpitäjien ja turvallisuuspalvelun piirissä esiintyvää voimakasta taipumusta kyynisyyteen, salaliittoihin, vainoharhaisuuteen ja disinformaation levittämiseen.