Delfi: Virolaismies kieltäytyi käyttämästä kasvomaskia ruokakaupassa – tilanne eskaloitui pahasti

Välikohtaus sattui Tallinnan eteläpuolella Kohilassa.

Ilman maskia asioinut 42-vuotias virolaismies hermostui, kun ruokakaupan myyjä huomautti hänelle maskin käytöstä, kertoo virolainen verkkolehti Delfi.

Välikohtaus sattui torstaina Tallinnan eteläpuolella, Kohilan kylässä.

Delfin uutisen mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun ruokakaupassa kassamyyjä huomautti miehelle maskin käytöstä ja kieltäytyi palvelemasta häntä. Lehden mukaan mies hermostui ja käveli kassan ohi.

Kun kassa yritti estää miestä, mies kaatoi hänet maahan niin pahasti, että myyjä tarvitsi sairaalahoitoa. Poliisi pidätti miehen.

Syyttäjä vaati miehen vangitsemista. Syyttäjän mukaan todisteet viittaavat siihen, että mies jatkaa samanlaista käyttäytymistä vapaudessa. Tuomioistuin suostui syyttäjän pyyntöön.

Virossa on maanantaista lähtien ollut voimassa koko maata koskeva sulkutila. Koronan brittimuunnos on levinnyt maassa ja taudin ilmaantuvuusluku on noussut hälyttävästi.

Maskipakko on voimassa julkisissa sisätiloissa.

Kaikki kaupat ovat kiinni ruokakauppoja, huoltoasemia ja apteekkeja lukuun ottamatta. Ulkona liikuttaessa on voimassa 2+2 sääntö. Ulkoilla voi korkeintaan kaksistaan. On pidettävä kahden metrin turvaväli toisiin ihmisiin.

