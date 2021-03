Virolaislehdet: Viro nousi maailman pahimmaksi koronapesäkkeeksi – joka viides testi antaa positiivisen tuloksen

Yhden viikon ilmaantuvuusluvussa Viro on jo ohittanut Tshekin.

Maailman juuri tällä hetkellä pahin koronaviruspesäke löytyy vain 80 kilometriä Suomesta etelään.

Viron media uutisoi perjantaina illalla, että yhden viikon ilmaantuvuusluvussa Viro on ohittanut Tshekin ja noussut maailman kärkeen, eli koronatapauksia on väkilukuun suhteutettuna Virossa nyt kaikista eniten.

Asiasta kertoivat mm. Öhtuleht ja Postimees.

Öhtuleht ja Postimees aloittavat otsikkonsa vähän vähemmän mairittelevin sanoin ”Ykkönen” ja ”Kultamitali”.

Lehdet käyttävät suhdelukuna vähän epätavallisempaa tartuntaa/miljoona asukasta. Tällöin Viron luvuksi tulee viime viikolta 1 111 ja Tshekille 1 086. Öhtulehden mukaan tällä laskentakaavalla Ruotsin lukema on 383, Latvian 273, Liettuan 162 ja Suomen 113.

Vakiintuneena ilmaantuvuuslukuna käytetään, kun lasketaan uudet tartunnat 14 vuorokauden ajalta/100 000 asukasta.

Tällöin Tshekki on vielä Viron edellä (1 576–1 461) mutta ei välttämättä enää kauan. Tshekissä pahin vaihe on taittumassa, kun Virossa epidemia jatkaa hurjaa raivoamistaan. Jos epidemiakäyrät jatkuvat nykyisen kaltaisina, on vain ajan kysymys, kun Viro ohittaa Tshekin myös vakiintuneessa ilmaantuvuusluvussa.

Virossa alkoi torstaina tiukka koronasulku. Kaupoista vain välttämättömät saavat pitää ovensa auki. Kuva on Ulemisten kauppakeskuksesta Tallinnassa.­

Torstaina Virossa rekisteröitiin yli 1 950 uutta tartuntaa, mikä on 1,3-miljoonaisessa kansassa kerrassaan hurja luku. Se vastaisi Suomen asukasluvulla lähelle 8 000:ta päivätartuntaa. Perjantaina uusia koronapositiivisia kirjattiin 1 358.

Virossa lähes joka viides koronavirustesti (18,8 prosenttia) tuo positiivisen tuloksen. Maan sairaaloissa on 658 koronapotilasta.

Perjantaina poistui myös Viron viimeinen kolkka koronavapaiden paikkojen listalta, kun Ruhnun saarella havaittiin yksi positiivinen tapaus. Korona saapui Ruhnun saarelle Tallinnasta tulleen henkilön mukana.