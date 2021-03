Kirjeenvaihtajan kommentti: Suomalaiset suhtautuvat maskeihin kuin Trumpin kannattajat

Terveydelliset tekosyyt leviävät Suomessa ja Keskilännessä, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

New Yorkin julkisiin kulkuvälineisiin tuli maskipakko jo viime huhtikuussa.­

En ole nähnyt lähimarketeissani yhtään maskitonta ihmistä lähes vuoteen. Tarkistin vaimolta, onko näköni valikoiva. Hänkään ei ollut nähnyt yksiäkään alastomia kasvoja.

Asumme New Yorkin esikaupungissa, ja täällä otetaan tosissaan sekä tiede että koronavirus. Kauppoihin ja julkisiin kulkuvälineisiin tuli maskipakko jo viime huhtikuussa.

Täältä käsin suomalaisten venkoilu ja viivyttely maskinkäytössä näyttää omituiselta. Syynsä on toki yhteiskunnan rakenteissa. Osavaltion kuvernöörin määräykset astuvat Yhdysvalloissa voimaan vaikka vuorokauden varoitusajalla, kun Suomessa täytyy säätää ensin lait perustuslain mukaisessa järjestyksessä.

Molemmissa puolensa pandemiaoloissa.

Silti myös asenteilla on vaikutusta. Kun VR ilmoitti maskipakostaan, sosiaalisessa mediassa alkoi heti saivartelu terveyssyistä, joiden perusteella maskia ei muka voi käyttää.

Ei Yhdysvalloissakaan tarvitse käyttää maskia, jos siihen on lääketieteellinen peruste. Silti maskittomia ei New Yorkin kaupoissa näy. Se todistaa, että todellisuudessa maskin käytön estävät sairaudet ovat äärimmäisen harvinaisia.

On Yhdysvalloissa toki seutuja, joilla maskittomia on näkynyt sisätiloissa koko pandemian ajan. Niitä kutsutaan punaisiksi osavaltioiksi, ja niissä äänestettiin presidentinvaaleissa Donald Trumpia.

Vierailin helmikuussa Pohjois-Michiganissa, jossa on meneillään kapina koronarajoituksia vastaan. Jotkut liikkeet ilmoittivat, että maskit ovat demokraattisen kuvernöörin määräys, ja jos maskia ei käytä, oletamme että kyseessä on terveydellinen syy, jonka perään emme sen enempää kysele.

Ilmoitus sekatavaraliikkeessä Michiganin Calumetissa antoi asiakkaille luvan kiertää maskimääräystä.­

Yllättäen näissä kaupoissa joka toisella vaikutti olevan maskin käytön estävä terveydellinen syy.

Enää ei voi tuudittautua siihen, että tautitilanne on Suomessa hyvä ja riski tartuntaan pieni. Suomessa epidemia on kiihtymässä, Yhdysvalloissa taantumassa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on vain neljässä osavaltiossa suurempi kuin Husin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) alueella.

Nyt terveydelliset tekosyyt sikseen ja pois Trumpin maskinvastaisesta liittoumasta, loputkin suomalaiset.