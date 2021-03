Lontoossa siepatun Sarahin, 33, ruumis löytyi – poliisia epäillään murhasta

Kotimatkalla siepatun ja murhatun Sarah Everardin tapaus on nostattanut vilkasta keskustelua naisten turvallisuudesta. Myös teosta epäillyn työskenteleminen poliisina on järkyttänyt brittejä suuresti.

Britanniassa Suur-Lontoon poliisin apulaispäällikkö Nick Ephgrave kertoi perjantaina, että Kentin kreivikunnan alueelta keskiviikkona löytyneen vainajan on vahvistettu olevan Lontoossa viime viikolla siepattu Sarah Everard, 33.

Markkinointipäällikkönä työskennellyt Everard katosi viime viikon keskiviikkona kävellessään ystävänsä luota Lontoon Claphamista kotiinsa Brixtonin kaupunginosaan. Everardin kohtalo on herättänyt vilkasta keskustelua naisten turvallisuudesta myös Britannian rajojen ulkopuolella.

Poliisin rikospaikkatutkijat työskentelivät asuintalojen takana nurmialueella Kentissä sijaitsevassa Dealin kaupungissa perjantaina.­

Tapaus on saanut Britanniassa suurta huomiota myös siksi, että Everardin murhasta ja sieppauksesta epäilty, noin 40-vuotias mies on ammatiltaan poliisi, joka työskenteli vielä ennen pidätystään Suur-Lontoon poliisissa. Hänen lisäkseen tapauksen tutkinnassa on pidätetty noin 30-vuotias nainen epäiltynä avunannosta rikokseen.

Englannissa ja Walesissa poliisin työtä valvova itsenäinen virasto IOPC ilmoitti BBC:n mukaan perjantaina käynnistäneensä Suur-Lontoon poliisissa sisäisen tutkinnan. IOPC kertoi saaneensa useita yhteydenottoja poliisin toimista tapaukseen liittyen.

Poliisi toi perjantaina kukkia Everardin ruumiin löytöpaikalle Kentin Ashfordissa.­

Lisäksi IOPC tutkii poliisin toimia epäillyn pidätyksen yhteydessä sekä sen jälkeen, kun se oli saanut ilmoituksen Everardin katoamisesta. Selvityksessä ovat myös epäillyn pidätettynä ollessa saamat vammat, joiden vuoksi häntä jouduttiin käyttämään sairaalassa.

Suur-Lontoon poliisin mukaan tiistaista asti pidätettynä ollut mies sai vammoja ollessaan yksin sellissään ja tarvitsi niihin välitöntä ensiapua.

Everardin perheenjäsenet julkaisivat perjantaina lausunnon, jossa he kiittivät saamastaan tuesta sekä vetosivat yleisöön, jotta poliisi saisi kaikki mahdolliset vinkit tapauksesta.

– Kaunis tyttäremme Sarah on viety meiltä. Toivomme mitä tahansa tietoja, jotka auttaisivat selvittämään tämän kauhean rikoksen. Sarah oli valoisa ja kaunis, ihana tytär ja sisko. Hän oli ystävällinen ja ajattelevainen, huolehtiva ja luotettava. Hän asetti aina muut itsensä edelle ja hänellä oli mitä hämmästyttävin huumorintaju, perheen lausunnossa sanottiin.

Sarah Everard työskenteli markkinointipäällikkönä.­

Everardin tapauksen vuoksi Claphamiin oli suunniteltu lauantaille hiljaista mielenosoitusta, jonka tarkoitus oli kiinnittää huomiota naisten turvallisuuteen kaduilla. Poliisi kuitenkin kielsi mielenosoituksen koronaviruspandemiaan liittyviin rajoituksiin vedoten.

Asiaan otti kantaa myös pääministeri Boris Johnson, joka kertoi tiedottajansa välityksellä ”ymmärtävänsä täysin tunteiden voimakkuuden Everardin tapauksessa”. Hän kuitenkin kehotti ihmisiä noudattamaan koronarajoituksia.

Sisäministeri Priti Patel puolestaan kertoi The Sun -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan kehittävänsä parhaillaan uutta kansallista strategiaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

– Vaikka tämän kaltaiset kauheat tapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia, tiedän tämän huolestuttavan. Koska tapaus on muistuttanut naisia kaikkialla niistä askeleista, joita me kaikki otamme päivittäin ilman miettimistä, pitääksemme itsemme turvassa, Patel kirjoitti viitaten naisten sosiaalisessa mediassa jakamiin kokemuksiin.

Britannian sisäministeri Priti Patel kirjoitti Sarah Everardin tapauksesta The Sun -lehteen.­

Patelin mukaan on surullista, että nämä satojen naisten Everardin kuoleman jälkeen jakamat kertomukset ovat niin voimakkaita siksi, että kaikki naiset voivat samastua niihin.

– Liian moni meistä on kävellyt yksin kotiin koulusta tai töistä, vain kuullakseen takaansa askeleita epämiellyttävän läheltä. Liian moni meistä on teeskennellyt puhuvansa puhelimessa ystävänsä kanssa säikyttääkseen jonkun pois. Liian moni meistä on puristanut avaimia nyrkissään siltä varalta, että meidän tarvitsee puolustaa itseämme. Eikä se ole OK, sisäministeri kirjoitti.