Ariel Castro sieppasi kolme naista ja piti heitä vankinaan kodissaan vuosikymmenen.

– Auttakaa minua! Nimeni on Amanda Berry! Minut siepattiin ja olen ollut kadoksissa 10 vuotta. Olen täällä, olen nyt vapaa, hätäkeskukselle kerrottiin.

Näistä sanoista alkoi purkautua rikosvyyhti, joka järkytti Yhdysvaltoja pahoin vuonna 2013.

Tuolloin Clevelandissa Tremontin naapurustosta löytyi kolme vuosia kateissa ollutta naista: Amanda Berry, Michelle Knight ja Gina DeJesus. Heitä oli pidetty vankeina talossa, joka on sittemmin purettu.

Naisten sieppaaja oli Ariel Castro, joka myöhemmin sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ja lisäksi 1 000 vuotta vankilassa ilman mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen. Hän myönsi syyllistyneensä 937:ään raiskaukseen, sieppauksiin ja murhaan. Hän teki itsemurhan kuukausi sen jälkeen, kun hänet siirrettiin vankilaan.

Ariel Castro sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ja 1000 vuotta vankeutta sen lisäksi.­

Kahdeksan vuotta vapautumisensa jälkeen Berry auttaa etsimään kadonneita lapsia, ABC News kertoo. Hän tekee yhteistyötä liittovaltion sheriffien kanssa operaatiossa, jonka avulla on pelkästään yhden kuukauden aikana löydetty 35 13–18-vuotiasta lasta.

– Toivon heidän tietävän, että ihmeitä tapahtuu, Berry sanoi Good Morning America -ohjelmassa.

– Tiedän, ettei ole aina helppoa, vuosi toisensa jälkeen, kun jotkut vanhemmat joutuvat odottamaan lapsiaan kotiin, mutta toivottavasti he ottavat tämän vakavammin, nyt kun olen mukana. Toivon, että voin antaa heille toivoa.

Berry tietää, mistä puhuu. Hänet siepattiin vain päivää ennen 17-vuotispäiväänsä huhtikuussa 2003. Tyttö oli tuolloin ollut matkalla kotiin Burger Kingistä, jossa oli töissä. Viimeisen kerran hänestä kuultiin, kun hän kertoi siskolleen saavansa kyydin kotiin.

Kyydin lupasi antaa Castro, joka oli Berryn koulukaverin isä. Mies ehdotti matkalla, että Berry tulisi tapaamaan tytärtään ja tämä suostui. Paitsi että tytär ei asunut isänsä luona.

Katoamisilmoitus Amanda Berrystä.­

Talolla Berry näki nuoren naisen, joka nukkui yhdessä makuuhuoneessa. Myöhemmin paljastui, että nainen oli Michelle Knight ja Castro oli siepannut hänet lähes vuotta aiemmin. 21-vuotias Knight oli kadonnut matkalla lapsensa huoltajuuskäsittelyyn. Kun hän ei saapunut paikalle, hänen ajateltiin kadonneen vapaaehtoisesti.

Talossa Castro vei Berryn toiseen makuuhuoneeseen ja käski tytön laskemaan housunsa.

Berrystä tuli toinen vanki.

– Hän vei minut kellariin, teippasi yhteen ranteeni ja nilkkani ja laittoi vyön nilkkojeni ympärille, teipin päälle, Berry muisteli viime vuonna ABC Newsin haastattelussa.

– Hän laittoi päähäni kypärän ja sanoi: ”Ole vain hiljaa älä tee ääniä. Ja sitten vien sinut kotiin”.

Berryn mukaan Castro sitoi hänet tolppaan, sammutti valot ja jätti television päälle. Hän huusi, mutta kukaan ei tullut avuksi.

Gina DeJesusin katoamisilmoitus.­

Seuraavana vuonna Castro sieppasi 14-vuotiaan Gina DeJesusin, joka oli Castron toisen tyttären ystävä eikä siksi osannut pelätä miestä.

Vuosien aikana Castro raiskasi Berryn ja muut naiset toistuvasti. Berry sai vankeudessa tyttären, joka oli 6-vuotias, kun hänet vihdoin löydettiin.

Castron tiedetään myös saattaneen Knight useaan kertaan raskaaksi. Castro kuitenkin aiheutti keskenmenot pahoinpitelemällä raskaana ollutta naista.

Amanda Berry ja Gina DeJesus FBI:n julkaisemissa kuvissa. Tyttöjä etsittiin vuosien ajan. Sen sijaan Michelle Knightia ei epäilty siepatuksi, minkä takia hänen tapauksensa sai vähemmän huomiota.­

Castro jätti välillä joitain ovia talon sisällä lukitsematta. Jos joku naisista yritti pakoa, seurauksena oli pahoinpitely.

6. toukokuuta 2013 Castro teki kuitenkin virheen ja jätti yhden oven lukitsematta poistuessaan talosta. Berry ei yrittänyt murtaa ulko-ovea, pelätessään kyseessä olevan jälleen Castron testi. Sen sijaan hän huusi ulkona olleille naapureille, jotka mursivat ulko-oven siten, että Berry pääsi tyttärensä kanssa ulos.

– Näin tytön, joka yrittää hulluna päästä talosta ulos, naapuri kertoi medialle.

Gina DeJesus nosti peukalon ilmaan, kun hän pääsi vihdoin kotiin yhdeksän vuoden vankeuden jälkeen.­

Berry soitti hätäpuhelun toisen naapurin kotoa. Kymmenen vuoden jälkeen hän oli vapaa ja näki vihdoin isosiskonsa, joka oli jatkanut pikkusiskonsa etsimistä.

Berryn äiti Louwana Miller oli aiemmin pitänyt tyttärensä katoamista esillä puhumalla medialle, pitämällä julkisia kynttilätilaisuuksia ja olemalla usein yhteydessä poliisiin. Miller kuitenkin kuoli vuonna 2006 saamatta tietää tyttärensä kohtaloa.

Amanda Berryn perhe etsi tyttöä vuosien ajan. Taustalla näkyy Berryn siskon koti, joka oli koristeltu Amandan kotiinpaluun kunniaksi.­

FBI:n tutkijoita Ariel Castron kotona, jossa kolmea naista ja yhtä lasta pidettiin vankeina.­

Berryn mukaan hän kertoo saavansa yhä inspiraatiota äidiltään, joka ei koskaan lakannut etsimästä häntä.

– Ponnistelen joka päivä enemmän ja enemmän äitini puolesta. Hän taisteli puolestani niin kovaa, kun olin poissa, ja uskon, että nyt minä yritän saattaa päätökseen sen, minkä hän aloitti kadonneiden puolesta.

Amanda Berry ja Gina DeJesus auttavat kadonneita lapsia ja heidän perheitään.­

Berry ja DeJesus valmistuivat yhdessä lukiosta ja ovat kirjoittaneet myös vuonna 2015 julkaistun kirjan.

Gina DeJesus perusti vuonna 2018 voittoa tavoittelemattoman järjestön, jonka tarkoituksena on tukea kadonneiden perheitä etsimään läheisiään. Järjestö sijaitsee samalla kadulla, jossa DeJesus oli vankina.

– Haluan muuttaa naapurustoa. Haluan muuttaa sen positiiviseksi ja antaa takaisin yhteisölle, nainen on sanonut.

Amanda Berry ja Gina DeJesus ovat kirjoittaneet kokemuksistaan myös kirjan.­

Michelle Knight oli löydettäessä fyysisesti huonoimmassa kunnossa. Hän on kuitenkin toipunut vammoistaan ja sanonut antaneensa anteeksi sieppaajalleen.

Knight on avioitunut ja muuttanut nimensä Lily Rose Leeksi. Hän on perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön, jonka tarkoituksena on tukea naisia ja tyttöjä, jotka ovat kokeneet fyysistä ja henkistä väkivaltaa.

– Jokaisen, joka on käynyt läpi tragedian ja ollut pimeässä niin kauan, täytyy nähdä auringonnousu, Knight on kommentoinut.

– Pitää näyttää ihmisille, jotka ovat satuttaneet meitä, että he eivät enää hallitse meitä.