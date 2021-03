”Ali” toi ääri-islamia Suomeen – sitten hän heräsi ja tajusi virheensä

”Ali” luki 14-vuotiaana islamin uskontunnustuksen omassa huoneessaan. Siitä alkoi matka, joka vei hänet jihadistileirille Pakistaniin, Helsingin moskeijoihin ja lopulta kanadalaisten terroristien kuntouttajaksi.

Syyskuussa 2004 Helsinkiin saapui vajaa kolmekymppinen valkoihoinen amerikkalainen mies, joka herätti huomiota kaupungin islamilaisissa piireissä. Mies puhui sujuvasti arabiaa ja osasi lausua Koraania ulkomuistista tuntikaupalla. Hänen tiedettiin olleen jihadistileirillä Pakistanissa.

Mies ryhtyi opettamaan englantia somalialaisille lapsille, joilla oli koulussa vaikeuksia kolmannen kielen omaksumisessa. Oppitunteja järjestettiin moskeijoissa ympäri pääkaupunkiseutua. Hän myös opetti islamia aikuisille Pasilan moskeijassa.

Pasilan moskeijaa pitäneet somalit pitivät miehen opetuksia liian jyrkkinä, mutta monet suomalaiset käännynnäiset olivat kiinnostuneita hänen opeistaan. Mies meni heistä yhden kanssa naimisiin. Yksityisissä keskusteluissa puhuttiin myös jihadista, pyhästä sodasta.

World Trade Centerin kaksoistornien sortumisesta oli vain muutama vuosi. Yhdysvallat kävi sotaa sekä Afganistanissa että Irakissa. Euroopassa mieliä kuohuttivat tanskalaislehden julkaisemat pilakuvat profeetta Muhammadista.

” Osan asenne koveni myös Suomessa. Vuosaareen keskittynyt ryhmä omaksui kovan linjan wahhabistisen ideologian.

Moni muslimi koki uskontonsa olevan hyökkäyksen kohteena. Osan asenne koveni myös Suomessa. Vuosaareen keskittynyt ryhmä omaksui kovan linjan wahhabistisen ideologian.

Kun terrorijärjestö Isis perusti kymmenkunta vuotta myöhemmin Syyriaan ja Irakiin islamilaisen valtion, moni noissa piireissä mukana ollut suomalainen muslimi lähti taistelemaan uskontonsa puolesta.

Amerikkalaismies oli tuolloin jo jättänyt Suomen. Nyt häntä surettaa entisten tuttaviensa kohtalo. Osa heistä kuoli Syyriassa, osa on palannut sieltä takaisin Suomeen. Mies uskoo tietävänsä, miten he voivat hänen itsensä tavoin päästä eroon ääriajattelusta.

Ali johtaa nykyisin moskeijaa synnyinmaassaan Yhdysvalloissa.­

Islamilaiseen asuun pukeutunut mies ottaa minut vastaan suuressa moskeijassa. Se sijaitsee esikaupunkialueella Yhdysvaltain koillisosassa. Koska mies haluaa pysyä anonyymina, olemme sopineet, etten mainitse paikkakunnan nimeä.

Mies pelkää, että jotkut äärimuslimit voivat käyttää hänen menneisyyttään häntä vastaan. Kutsutaan häntä siis vaikka Aliksi. Suomessa Ali ei ole asunut kymmeneen vuoteen, mutta hän ikävöi yhä Ruispaloja ja Turkinpippureita.

Ali on luvannut kertoa, miten hän ensin radikalisoitui, hylkäsi sitten väkivaltaisen jihadismin ja lopulta auttoi terroristien deradikalisoimisessa.

Tarina alkaa Etelä-Yhdysvaltojen maaseudulta, jossa yksinhuoltajaäidin ainoa lapsi kiinnostui rap-musiikista. Alilla ei vielä tuolloin ollut arabialaista nimeä. Hänen äitinsä oli tapakristitty.

Pojan kasettisoittimessa soi ajan tiedostava rap-musiikki. Public Enemy ja KRS-One hyökkäsivät sanoituksissaan Amerikan valkoista eliittiä vastaan.

” 14-vuotiaana Ali lausui omassa huoneessaan islamin uskontunnustuksen.

Poika halusi selvittää, kuka oli sanoituksissa mainittu Malcolm X. Hän luki muslimiksi kääntyneen kansalaisoikeustaistelijan omaelämäkerran ja kiinnostui islamista. 14-vuotiaana Ali lausui omassa huoneessaan islamin uskontunnustuksen.

– Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, ja Muhammad on Jumalan lähettiläs.

Hänestä oli tullut muslimi.

Kun Ali luki uskontunnustuksensa 1991, Yhdysvaltain itärannikolla levisi kulovalkean tavoin salafistinen islamintulkinta. Sitä levittivät Medinan yliopistossa Saudi-Arabiassa opiskelleet amerikkalaiset. He puhuivat islamilaisissa konferensseissa, ja heidän saarnansa levisivät kasettinauhoilla käännynnäisten keskuudessa.

– Siitä tuli useimmille meistä oletusarvoinen islam, Ali sanoo.

Salafismi tarkoittaa äärikonservatiivista islamintulkintaa, joka pohjaa vain Koraaniin ja profeetta Muhammadin ensimmäisten seuraajien esimerkkiin. Sen pyrkimys on puhdistaa islam kaikesta maallisesta.

Salafistit nojaavat Koraanin ja profeetta Muhammadin ensimmäisten seuraajien oppeihin.­

Teini-ikäinen Ali muutti osavaltionsa suurimpaan kaupunkiin, jossa hän tapasi muita muslimeita ja pääsi yhä syvemmälle uskossaan. Hän alkoi haaveilla osallistumisesta jihadiin. Alin mukaan amerikkalaisten salafistien käsitys pyhästä sodasta oli tuolloin islamin valtavirran mukainen.

– Taistellaan hyökkäävää joukkoa vastaan. Yksi taistelijoiden joukko taistelee toista taistelijoiden joukkoa vastaan. Siviilejä vastaan ei hyökätä tarkoituksellisesti. Tavallisia sodankäynnin sääntöjä noudatetaan.

Myös Yhdysvalloista lähti 1980-luvulla muslimeita Afganistaniin sotimaan Neuvostoliiton joukkoja vastaan. Yhdysvaltain hallitus ei ollut heistä huolissaan, sillä se tuki Afganistanin sissejä. Samalla puolella oli nuori arabiliikemies Osama bin Laden.

Osama bin Laden kannatti wahhabistista ideologiaa.­

Kun Ali täytti 18, Afganistanin sota oli ohi. Islamilaisen maailman huomio oli kiinnittynyt Bosniaan, jossa serbijoukot surmasivat muslimeita. Ali tapasi 1995 konferenssissa miehen, joka värväsi amerikkalaisia vapaaehtoisia Bosniaan.

Bosnian sota kuitenkin päättyi vain muutamaa kuukautta myöhemmin. Ali sai konferenssissa tapaamaltaan värvääjältä yhteystiedot pakistanilaiselle järjestölle, joka koulutti taistelijoita Kashmirin konfliktiin. Ali päätti lähteä.

Yhteystiedot tarkoittivat yhtä puhelinnumeroa. Elettiin vielä aikaa ennen internetin tuloa jokaiseen taskuun.

Ali osti ystävänsä kanssa lentolipun Pakistanin Lahoreen ja soitti sinne laskeuduttuaan saamaansa numeroon. Se kuului Lashkar-e-Taiballe, jota nykyisin pidetään terroristijärjestönä.

” Silloin he eivät tehneet mitään sellaista, mitä nykyisinkään pitäisin islamin vastaisena.

– He sanoivat, että pyydä taksia tuomaan sinut tänne. Rakennus oli suuri, taksikuski tunnisti sen, Ali kertoo.

– Tämä oli ennen syyskuun 11. päivän terroristi-iskuja, ja järjestö oli täysin laillinen. Silloin he eivät tehneet mitään sellaista, mitä nykyisinkään pitäisin islamin vastaisena. Järjestöstä tuli kyllä myöhemmin radikaalimpi.

Pitkän kuulustelun jälkeen kaksikko kuljetettiin koulutusleirille Kashmirin Pakistanin hallitsemaan osaan. He viettivät vuorilla rankoissa olosuhteissa neljä kuukautta. Ali kärsi suurimman osan ajasta kolerasta.

– Se ei ollut taktiikan tai strategian suhteen kovin vaikuttavaa ihan totta puhuakseni. Enemmän kyse oli fyysisestä harjoittelusta, Ali sanoo.

Alin mukaan häntä ei koskaan viety taistelukentälle Intian miehittämään Kashmiriin.

– Myöhemmin tajusin, että he vain antoivat meille sen kokemuksen. Eivät he loppujen lopuksi halunneet meidän tekevän mitään. He vain halusivat meistä hyviä varainkerääjiä Amerikkaan. Niin minun annettiin ymmärtää, kun lähdimme.

Kurdijoukot kouluttavat Isisin mailla kasvaneita lapsia.­

Bosnian muslimit pakenivat kansanmurhaa Srebrenicassa 1993.­

Ali kertoo viettäneensä seuraavat vuodet opiskelemalla islamia. Hän oleskeli niin Jemenissä kuin Länsi-Afrikassa. Välillä hän palasi Yhdysvaltoihin tekemään hanttihommia kerätäkseen rahaa seuraavaan matkaan.

Elokuussa 2001 Ali otti vastaan työn islamilaisen koulun opettajana Washingtonin alueella. Vain viikkoja myöhemmin Osama bin Ladenin miehet tuhosivat World Trade Centerin. Yksi kaapatuista koneista syöksyi Pentagoniin, joka oli Alin koulusta vain vähän matkan päässä.

Terroristi-iskuilla oli järisyttävä vaikutus amerikkalaiseen muslimiyhteisöön. Se joutui viranomaisten tiukan seurannan kohteeksi ja joutui myös tekemään tiliä tapahtuneen kanssa: Oliko bin Ladenin siviileihinkin kohdistuva jihad oikeaa pyhää sotaa? Miten suhtautua Yhdysvaltain hyökkäykseen Afganistaniin ja myöhemmin Irakiin?

Syyskuun 11. päivän 2001 terroristi-iskut olivat monelle amerikkalaiselle muslimille käännekohta.­

Osama bin Ladenin joukot iskivät 11. syyskuuta 2001 myös Yhdysvaltain puolustusministeriöön Pentagoniin.­

Ali sanoo tuolloin ajatelleensa, että afganistanilaisilla ja irakilaisilla oli oikeus puolustaa itseään, mutta hän ei itse katsonut järkeväksi osallistua sotaan. Hän alkoi tutkia bin Ladenin uskonnollista ajattelua.

– Ihmiset kutsuvat sitä salafismiksi, mutta minä pidän nykyisin wahhabismia parempana nimityksenä.

Wahhabismi on yksi salafismin haaroista. Alin mielestä wahhabismi sen alkuperäisessä muodossa on kuin Isisin tulkinta islamista. Saudi-Arabia on kuitenkin levittänyt maailmalle wahhabismin vesitettyä versiota.

– Englanniksi on käännetty wahhabismin kolme tai neljä kuuluisinta teosta. Mutta yksityiskohtaisempi ja skandaalimaisempi sisältö on kirjoissa, joista ei puhuta.

Ali alkoi tutkia arabiankielisiä alkuteoksia.

” Alkuperäisteoksissa julistetaan kokonaisia kaupunkeja ja kansoja vääräuskoisiksi.

– Siellä juhlitaan viattomien ihmisten tappamista. Siellä juhlitaan kokonaisten kaupunkien piiritystä ja ihmisten näännyttämistä nälkään kunnes he syövät koiria. Siellä julistetaan kokonaisia kaupunkeja ja kansoja vääräuskoisiksi.

Ali koki uskonkriisin. Hän alkoi pohtia, onko todellinen islam todella näin jyrkkää ja väkivaltaista. Juuri tuolloin hän saapui Suomeen.

Alun perin Ali tuli Suomeen vain tapaamaan ystäväänsä, joka teki töitä Nokialle. Hän päätti jäädä.

– Suomi oli aika rauhoittaa mieleni. Suomi on siihen hyvä paikka.

Suomessa oli jo tuohon aikaan salafistisia moskeijoita, mutta Alin tuolloinen ajattelutapa oli vielä poikkeuksellisen radikaalia. Hän kutsui joidenkin arabimaiden johtajia harhaoppisiksi ja puhui jihadista muslimien velvollisuutena.

”Fatima” (yllä) oli yksi keskeisistä hahmoista Suomen radikaalimuslimien piirissä. Hän houkutteli suomalaisia naisia lähtemään Isisin maille.­

Pian Helsinkiin alkoi kehittyä wahhabistinen piiri. Moni siihen kuuluvista asui Vuosaaressa. Alusta asti mukana oli nainen, josta Ilta-Sanomat kirjoitti laajasti keväällä 2019. ”Fatima” houkutteli useita suomalaisia naisia lähtemään Syyriaan ja kävi siellä itsekin lastensa kanssa.

– Se ei yllätä minua. Hän vaikutti olevan tuossa piirissä yksi naisista, joka oli ollut muslimi pidempään kuin monet muut. Hän myös vaikutti muita opinhaluisemmalta, Ali sanoo.

Ali kertoo, että hänen ajattelunsa alkoi muuttua vähän sen jälkeen, kun hän oli saapunut Suomeen. Vuonna 2007 hän alkoi puhua julkisesti ääriajattelua vastaan. Silloin monet hänen entiset tuttavansa Suomessa katkaisivat kaikki yhteydet häneen.

” Halusin tehdä hyvin selväksi ihmisille, etten häpeä myöntää olleeni väärässä ja että tämä on oikea lähestymistapa.

– Halusin tehdä hyvin selväksi ihmisille, etten häpeä myöntää olleeni väärässä ja että tämä on oikea lähestymistapa. Jos jatkaa tuolla tiellä, tuhoaa itsensä, Ali sanoo.

– Se ei ole kestävä tapa harjoittaa uskontoa. Siinä joko polttaa itsensä loppuun, koska kukaan muu ei ole oikea muslimi kuin sinä itse ja pieni piirinne, tai sitten sitä menee jonnekin ja tekee jotain, jonka johdosta päätyy joko vankilaan tai hengiltä.

Isis perusti Syyriaan ja Irakiin islamilaisen valtion.­

Irak on kärsinyt jihadismista kenties enemmän kuin mikään muu maa.­

Ali erosi suomalaisesta vaimostaan ja meni naimisiin kanadalaisen naisen kanssa. Vuonna 2009 perhe muutti Kanadaan.

Kanadassa oli paljastunut 2006 laaja terroristirinki, joka suunnitteli useisiin kohteisiin iskemistä. Sen johtajat tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Ali kertoo osallistuneensa heistä kahden deradikalisoimiseen.

– He ovat nyt olleet ehdonalaisessa muutaman vuoden. Yksi heistä opiskelee lakia, ja heillä menee todella hyvin, Ali sanoo.

Kanadan hallitus on pyytänyt Alin tuolloin edustamaa järjestöä auttamaan maahan palanneiden Isisin taistelijoiden deradikalisoinnissa.

” Se ei pelkästään riitä, että he sanoutuvat irti väkivallasta, vääräuskoisten julistamisesta ja muusta sekoilusta.

Alin mukaan deradikalisoiminen on mahdollista, jos sen kohteella on jo valmiiksi sisäinen ristiriita kuten hänellä itsellään Suomen-vuosina.

– Sitten se pitää paljastaa, jotta he näkevät sen itse, Ali selittää.

– Se ei pelkästään riitä, että he sanoutuvat irti väkivallasta, vääräuskoisten julistamisesta ja muusta sekoilusta. Heidän täytyy ymmärtää miksi ja miten he ajautuivat tähän pisteeseen ja miksi se on väärin. Eikä ainoastaan sen takia, että he haluavat ehdonalaiseen, vaan heidän omasta islamilaisesta perinteestään lähtien.

Alin mukaan deradikalisoiminen on mahdollista, jos sen kohteella on jo valmiiksi sisäinen ristiriita.­

Ali uskoo, että myös monen Syyriasta Suomeen palaavan henkilön ajattelutapaan voi vaikuttaa. Hän tosin varoittaa asettamasta vääränlaisia tavoitteita.

– Joissain paikoissa odotetaan, että deradikalisoinnin seurauksena pitää olla hyvin liberaali ja demokraattinen muslimi, jolla ei saa olla konservatiivisia mielipiteitä, vaikka ne kuuluvat islamiin, Ali sanoo.

– Jos se on deradikalisoinnin tavoite, se ei toimi. Ihmisille täytyy antaa tilaa pitää konservatiiviset mielipiteensä, vaikka jotkut voivat olla niistä eri mieltä. Minusta deradikalisoinnin tavoite on, että he eivät kannata tai tee itse väkivaltaisia tekoja.

Ali itse tuomitsee ääriajattelun. Hän sanoo olevansa nykyisin perinteisen valtavirran sunni-islamin edustaja. Enää hän ei esimerkiksi suosittele länsimaissa asuville musliminaisille pukeutumista koko vartalon peittävään kaapuun, vaikka se oli salafipiireissä vallitseva tapa.

Tunnetko huonoa omaatuntoa siitä, millaista islamintulkintaa levitit?

– En oikeastaan. Aluksi kyllä tunsin hieman, ja siksi puhuin hyvin äänekkäästi näistä aiheista tapaamilleni ihmisille, Ali vastaa.

– Jätettyäni ääri-ideologian ryhdyin kääntämään useita islamilaisia tekstejä, jotka käsittelevät juuri näitä asioita. Toivon että käännökseni, neuvoni ja kulissien takainen työni tasapainottavat niitä negatiivisia vaikutuksia, joita sanoillani oli muihin vuosia sitten.