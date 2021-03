Osloon määrättiin tiukat rajoitukset – silti koronatartunnat lähtivät jyrkkään nousuun

Norjassa pelätään kolmatta koronaviruksen aaltoa. Erityisesti huolestuttavat Oslon tilanne sekä nuorten keskuudessa leviävät tartunnat.

Myös koronapotilaiden määrä sairaaloissa on ollut kasvussa Oslossa tiukoista rajoituksista huolimatta.­

Norja uhkaa luisua koronavirusepidemian kolmanteen aaltoon, varoittaa virkaa tekevä terveysjohtaja Espen Rostrup Nakstad VG:ssä. Taustalla on kolme tekijää: tartuntojen leviäminen erityisesti lasten keskuudessa, sairaala­hoidon tarpeen lisääntyminen ja Oslon tilanne.

Norjan kansanterveysviranomaiset pitävät koko maan tilannetta huolestuttavana.

Pahin koronatilanne Norjassa on Oslossa, vaikka pääkaupungissa on ollut tiukat rajoitukset jo kuukausien ajan voimassa. Oslossa julistettiin ”sosiaalinen sulku” jo viime marraskuussa, jolloin muun muassa kiellettiin sisätapahtumat ja alkoholin anniskelu ja luokkakokoja pienennettiin lukioissa tartuntojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ihmisiä kehotettiin olemaan tapaamatta muita.

Tammikuun lopussa määrättiin, että kaikki kaupat, lukuun ottamatta ruokakauppoja, eläinruokakauppoja, apteekkeja, bensa-asemia ja kioskeja.

Rajoituksia on myös tiukennettu muun muassa rajoittamalla lasten ja nuorten harrastuksia ja pienentämällä luokkakokoja lukioissa ja yläkouluissa. Nuoria koskevia rajoituksia tosin höllennettiin tammi-helmikuussa, minkä jälkeen tartunnat ovat jälleen olleet kasvussa. Tämän jälkeen nuorten harrastusmahdollisuuksia on jälleen kiristetty ja luokkakokoja on pidennetty kaikilla opetusasteilla.

– Me olimme laskussa toisen aallon jälkeen tammikuun lopussa, helmikuun alussa. Nyt (tartuntakäyrä) on ollut nousussa kolme viikkoa kansallisesti ja, jos se jatkuu niin, olemme menossa täysiä kolmanteen infektioaaltoon. Siitä ei ole epäilystäkään, Nakstad sanoo.

Huolta herättää virusmuunnos, joka on alkuperäistä virusta tarttuvampi. Tuoreimpien tutkimusten mukaan muunnos, joka tunnetaan britti­muunnoksena, on myös tappavampi.

– Virusmuunnos, joka saapui Norjaan ennen joulua, leviää nopeasti Oslossa, ja tilanne on vakava. Tartuntataso nousee koko kaupungissa ja sairaalahoitoon koronaviruksen takia joutuneiden määrä on kolminkertaistunut kolmessa viikossa. Näemme erityisen suuren kasvun tartunnoissa nuorilla, 10–19-vuotiailla. Hillitäksemme taudin leviämistä, meidän on pakko ottaa käyttöön tiukempia rajoituksia, Oslon pormestari Raymond Johansen sanoi tiistaina.

Oslon tilanne muistuttaa lukujen varjossa Helsingin tilannetta, joskin Helsingissä rajoituksia on tiukennettu vasta hiljattain.

Oslossa todettiin viime viikolla yli 1 300 koronavirustartuntaa. Helsingissä edellisten seitsemän päivän aikana uusia tartuntoja on todettu yli 1 400.

Oslossa viruksen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on viimeisten 14 päivän aikana ollut 391,1, kun taas Helsingissä vastaava luku on 417.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi Norjan tilanteesta ensin uutisoineelle Ylelle, että Oslon rajoitukset olivat alkuvuodesta tiukemmat kuin Helsingissä ja Uudellamaalla.

– Näyttäisi siltä, rajoituksia alettiin purkaa liian aikaisin, Ruotsalainen sanoi.

Hän arveli Oslon tartuntojen lisääntymistä selittävän virusmuunnosten yleistyminen ja se, ettei suosituksia ja rajoituksia ole noudatettu riittävästi. Lisäksi hän totesi, että etenkin lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia on höllennetty ja taas kiristetty hetkellisesti.

– Kiristetään, höllätään. Kiristetään, höllätään pari viikon ajan. Nopeita muutoksia ei kannata tehdä. Pari viikkoa on liian lyhyt aika.