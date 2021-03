Yhdysvallat panttaa kymmeniä miljoonia rokotteita, joille heillä tuskin on edes käyttöä

Kymmeniä miljoonia valmiita Astra Zenecan koronarokotteita lojuu vanhentumassa varastoihin Yhdysvalloissa. Vientilupaa ulkomaille ei anneta.

Astra Zeneca ei saa paikattua EU-rokotetoimituksiaan tuonnilla Yhdysvalloista ja Intiasta, kertoivat uutistoimistot perjantaina. Yhtiö toimittaa EU:lle tulevina kuukausina vain alle puolet sovituista annoksista

Samaan aikaan Yhdysvalloissa odottaa käyttöpäivän vanhentumista varastoissa ainakin 30 miljoonaa Astra Zenecan rokotetta. Yhdysvalloissa lääkeviranomaiset eivät ole vielä antaneen britti-ruotsalaisyhtiön rokotteelle käyttölupaa.

Reutersin EU-lähteiden mukaan Yhdysvallat on kertonut EU:lle, ettei Astra Zenecan Yhdysvalloissa valmistettuja rokotteita kannata odottaa saapuvan lähiaikoina unionin alueelle.

New York Timesin mukaan Valkoinen talo ja liittovaltion terveyshallinto käyvät kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö lääkkeiden vienti sallia maihin, joissa niille on jo käyttölupa ja kiireellinen tarve. Vastustajien mielestä lääkkeistä ei tule luopua.

NYT:n mukaan Astra Zenecan tehtaalla Ohiossa odottaa valmiina koronalääkkeitä 30:tä miljoonaa rokoteannosta varten. Myös Marylandin tehtaalla Baltimoressa on valmiina kymmeniä miljoonia annoksia.

Liittovaltion viranomaiset ovat huomauttaneet, ettei rokotteita voi pitää varastoissa loputtomiin, koska lääkkeillä on vanhentumispäivänsä.

Astra Zenecan rokote säilyy jääkaappilämpötilassa kuusi kuukautta. Jo nyt useissa maissa on toisen rokoteannoksen antamisväliä venytetty kolmeen kuukauteen, joten varastoidut rokotteet voivat tällä välin vanheta.

Aiemmin viikolla New York Times paljasti, että EU-maiden lääketehtailta on viime viikkoina toimitettu EU:n ulkopuolelle jopa 34 miljoonaa koronarokoteannosta. Niistä liki miljoona on viety Yhdysvaltoihin helmikuun alun jälkeen.

Astra Zeneca on pyytänyt presidentti Joe Bidenin hallintoa lainaamaan Amerikassa varastoissa lojuvia rokotteitaan EU:lle, jonka kanssa se ei ole kyennyt pitämään kiinni toimitussopimuksista. Toistaiseksi Bidenin hallinto on kieltäytynyt pyynnöstä.

Sen sijaan hallinto aikoo tilata muilta kolmelta valmistajalta lisätä koronarokotteita, jotka lääkevirasto FDA on hyväksynyt.

Näin ollen Yhdysvalloilla tulee olemaan vain hieman tai tuskin mitään käyttöä Astra Zenecan rokotteille, kun niille FDA joskus antaa luvat, kertoo NYT.

Ruotsalais-brittiläinen lääkeyhtiö oli kertonut jo aiemmin pystyvänsä toimittamaan EU:lle alle puolet sovituista annoksista.

Yhtiön oli kuitenkin tarkoitus paikata vajetta muun muassa Yhdysvalloista ja Intiasta saatavilla annoksilla. Bloombergin ja TT:n mukaan Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström on kertonut yhtiön sittemmin ilmoittaneen, että vientikiellot estävät tämän.

Lisäksi Astra Zenecan oli määrä hakea lisäannoksia Britanniasta, mutta myös tämä on estynyt. Britanniasta tulevien annosten toimitusten epäonnistuminen johtuu sopimuksellisista seikoista.

Bergströmin mukaan kyseisistä maista oli onnistuttu löytämään yhteensä noin 75 miljoonaa lisäannosta toisen vuosineljänneksen varalle, mutta toimitukset EU:lle eivät nyt onnistu.

Sen sijaan EU:lla ei ole ollut esteitä viemästä rokotteita Britanniaan. EU-maiden tehtailta oli helmikuun alun ja viime tiistain välisenä aikana toimitettu briteille yli 9 miljoonaa rokoteannosta, kertoo NYT.

Reutersin diplomaattilähteen mukaan Euroopan komissio olisi kertonut keskiviikkoisessa kokouksessa jäsenmaille, ettei unionin kannata odottaa saavansa tässä kohtaa rokotteita Yhdysvalloista.

Bloombergin mukaan Astra Zeneca on toimittamassa EU-maille kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä noin 76 miljoonaa rokoteannosta suunnitelluista 180 miljoonasta annoksesta. Uutistoimiston tiedot perustuvat yksittäisen EU-maan toimitusennusteisiin, jotka on suhteutettu EU:n tasolle unionin rokotehankintaohjelman jakeluperiaatteisiin pohjautuen.

Bloombergin ja Reutersin mukaan Astra Zeneca ei ole suostunut kommentoimaan asiaa. Myöskään EU-komission edustajalta ei liiennyt kommenttia Bloombergille.

Reutersin mukaan Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki kertoi toimittajille, että Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että se keskittyy varmistamaan omien kansalaistensa rokottamisen. Suorat ostot ovat sen sijaan hänen mukaansa maiden ja yhtiöiden välisiä asioita.