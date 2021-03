Kotimatkalla kadonneen Sarahin, 33, etsinnöissä löydetty ihmisen jäänteitä – Suur-Lontoon poliisissa järkytyttiin kollegan pidätyksestä

Kentistä löydettyjä jäänteitä ei toistaiseksi ole vahvistettu viime viikolla kadonneeksi Sarah Everardiksi. Naisen sieppauksesta ja murhasta epäiltynä on pidätetty kaksi henkilöä.

Lontoossa viime viikon keskiviikkona kadonneen Sarah Everardin, 33, etsinnöissä on löydetty ihmisen jäänteitä, tiedotti Suur-Lontoon alueen poliisi keskiviikkoiltana.

– Tänä iltana Sarahin katoamista tutkivat etsivät ja etsijäryhmät ovat suureksi surukseen löytäneet jotakin, jonka uskomme tässä vaiheessa olevan ihmisen jäänteet. Löytö tehtiin metsäiseltä alueelta Kentin Ashfordissa, Suur-Lontoon poliisipäällikkö Cressida Dick kertoi tiedotteessa.

Poliisi ei ole toistaiseksi saanut vahvistettua vainajan henkilöllisyyttä.

Poliisin tutkijat työskentelivät torstaina Kentin Ashfordissa.­

Poliisi kertoi tiistaina pidättäneensä noin 40-vuotiaan miehen epäiltynä Everardin sieppauksesta ja murhasta sekä noin 30-vuotiaan naisen epäiltynä avunannosta edellä mainittuihin tekoihin. Kaksikko pidätettiin Kentin alueella sijaitsevassa talossa. BBC:n mukaan miestä kuulustellaan myös erilliseen, itsensä paljastamiseen liittyvän epäilyn vuoksi.

Järkytystä on Britanniassa herättänyt se, että pidätetty mies on virassa oleva poliisi. Miehen on kerrottu työskentelevän Suur-Lontoon poliisissa parlamentaarisiin ja diplomaattisiin kohteisiin liittyvissä turvallisuustehtävissä.

Everardin sieppauksesta ja murhasta epäillyn poliisin kotitalolla Kentissä näkyi torstaina poliiseja sekä median kalustoa.­

Suur-Lontoon poliisin apulaispäällikkö Nick Ephgrave kuvaili aiemmin medialle murhaepäilyn kohdistumista poliisiin ”shokeeraavaksi sekä syvästi järkyttäväksi” asiaksi.

– Puhun kaikkien kollegojeni puolesta sanoessani, että olemme täysin tyrmistyneitä näistä kauheista uutisista. Työmme on partioida kaduilla ja suojella ihmisiä, kirjoitti puolestaan poliisipäällikkö Dick keskiviikon tiedotteessa.

Markkinointipäällikkönä työskennellyt Everard katosi 3. maaliskuuta lähdettyään noin kello 21 kävellen kotiinsa Claphamin kaupunginosassa asuvan ystävänsä luota. Poliisin mukaan toistaiseksi ei tiedetä, pääsikö hän koskaan perille Brixtonin kaupunginosassa sijaitsevaan kotiinsa.

Poliisi on julkaissut valvontakameran kuvan, jossa Sarah Everard kävelee hieman ennen katoamistaan Claphamin kaupunginosassa sijaitsevalla Poynders Roadilla.­

Viimeisen kerran Everard nähtiin elossa videolla, jonka Claphamin lähellä olevan talon ovikellokamera kuvasi noin puoli tuntia hänen lähtönsä jälkeen. Koko kotimatkaan olisi kulunut arviolta 50 minuuttia.

Poliisi tiedotti kaksi päivää myöhemmin Twitterissä olevansa ”äärimmäisen huolissaan” naisen tilanteesta sekä vetosi yleisöön vihjeiden saamiseksi. Tapauksen tukijat ovat saaneet pitkälti yli 100 vihjepuhelua sekä käyneet kysymässä tietoja yli 750:stä alueen asuintalosta.

Poliisin sukeltaja etsi Everardia tiistaina Lontoon Claphamissa sijaitsevasta Mount-lammesta.­

Everardin katoaminen on herättänyt myös huolta naisten turvallisuudesta Lontoon kaduilla.

– Tiedän, että lontoolaiset haluavat tietää, että naisille on onneksi äärimmäisen harvinaista tulla siepatuiksi kaduiltamme. Mutta ymmärrän täysin, että tästä huolimatta naiset Lontoossa ja yleisemmin – erityisesti alueella, josta Sarah katosi – ovat huolissaan ja voivat hyvinkin tuntea pelkoa, poliisipäällikkö Dick sanoi.

Kentissä vainajan löytöpaikalle kukkia tuonut tuntematon osoitti kortissa sanansa Sarah Everardille, vaikka toivoi samalla, että kyseessä ei olisi hän.­

Hän kiitti yleisöä tuesta, jota se on antanut tutkinnalle jakamalla aktiivisesti poliisin vetoomuksia sekä avustamalla tietojen saamisessa. Myös pääministeri Boris Johnson on kommentoinut tapausta välittämällä surunvalittelut Everardin perheelle ja ystäville.