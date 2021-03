Christie's huutokauppasi Beeplen digitaalisen taideteoksen 58 miljoonalla

Teos on kollaasi kuvista, joita Beeple on postannut nettiin päivittäin vuodesta 2007.

Pelkästään digitaalisena olemassa oleva taideteos on myyty Christie'sin verkkohuutokaupassa ennätysmäiseen 69 miljoonan dollarin (noin 58 miljoonaa euroa)hintaan. Teoksen ”Everydays – The First 5000 Days” on luonut Mike Winkelmann, joka käyttää taitelijanimeä Beeple.

Teos on kollaasi kuvista, joita Beeple on postannut nettiin päivittäin vuodesta 2007. Teoksesta tehtiin helmikuussa NFT, eli non-fungible token, suomeksi ei-vaihtokelpoinen rahake.

Omistusoikeus todistetaan ja siirretään lohkoketjutekniikalla, jota käytetään myös kryptovaluutoissa.