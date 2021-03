Kommentti: Bidenilla on nyt vauhti päällä – mutta kuherruskuukausi on ohi

Elvytyspaketti on taitekohta Joe Bidenin presidenttiydessä, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Allekirjoitusta vailla oleva Yhdysvaltain koronaelvytyspaketti on juuri niin suuri menestys presidentti Joe Bidenille kuin numerotkin kertovat:

1 900 000 000 000 dollaria eli käsittämättömät 1,9 biljoonaa talouteen ja koronan hoitoon kokonaisuutena.

5 600 dollaria (noin 4 700 euroa) ilmaista rahaa kertarysäyksellä keskimääräiselle nelihenkiselle perheelle. Sillä jo mällää.

11 miljoonalle ihmiselle jatkoa työttömyyskorvaukselle, joka olisi loppunut tällä viikolla. Verohelpotuksia, sairausvakuutuksia, yritystukea, kaikkea.

Jatkotakuu koronarokotuksille, joita piikitetään jo nyt päivässä puolen Suomen väkiluvun verran.

Jos ei näillä maa nouse, niin ei millään.

Kansa kiittää. Mittausten mukaan keskimäärin yli kaksi kolmasosaa amerikkalaisista kannattaa tukipakettia sekä Bidenin tapaa hoitaa koronakriisiä. Hänen suosiolukunsa ovat päinvastaiset kuin Donald Trumpilla koko edeltävät neljä vuotta.

Numerot eivät kerro kaikkea, mutta presidentti Bidenilla on vauhti päällä. Elvytyspaketti on yksi historian suurimmista, lähes kuin uusi New Deal, joka myös muuttaa Yhdysvaltoja ehkä enemmän kuin vielä osataan kuvitella. Vertailu 1930-luvun laman jälkeiseen Rooseveltin New Dealiin on sinänsä oikeutettua, että nytkin talous kävi syvällä ja työttömyysluvut tähdissä.

Toki elvytyspaketilla maa myös velkaantuu hirvittävää vauhtia, mutta vasta tulevaisuus näyttää mikä on loppusaldo.

Edustajainhuoneen ja senaatin demokraattijohtajat Nancy Pelosi ja Chuck Schumer lähettävät historiallisen elvytyspaketin perjantaiksi Bidenin pöydälle allekirjoitettavaksi.­

Pelin henki paljastui

Ei ole mikään yllätys, että aiemmat velanottajat, eli republikaanit ovat löytäneet fiskaalisen selkärankansa. Ensin Trumpin kaudella hyväksytään parin biljoonan veronalennukset rikkaille, mutta kun vähemmän varakkaille annetaan Bidenin kaudella saman verran, kaikki republikaanit vastustavat.

Republikaanit ovat myös syyttäneet Bidenia vaalilupauksensa pettämisestä. Eli siitä, että presidentti olisi unohtanut pyrkimyksen hakea tukea politiikalleen ”molemmilta puolin käytävää”.

Siinä he ovat aivan oikeassa.

Amerikkalaismediassa on jo kiteytetty asetelmat Joe Bidenin presidenttikauden parille ensimmäiselle vuodelle:

1) Republikaaneilla ei ole aikomustakaan tukea Bidenin hankkeita vaan ainoastaan vahingoittaa niitä, vaikka ne olisivat kansan keskuudessa kuinka suosittuja. Puolueessa laskeskellaan kylmästi, että heillä on silti paremmat asemat ensi vuoden välivaaleissa, jotka ovat aina istuvalle presidentille vaikeat. Republikaanit satsaavat itselleen suotuisien vaalilakien ja -piirien muokkaamiseen osavaltioissa.

2) Demokraateilla ja Bidenilla ei ole aikomustakaan jäädä odottelemaan, että republikaanit sittenkin suostuisivat yhteistyöhön. Puolueessa laskeskellaan kylmästi, että saavutukset satavat heidän laariinsa välivaaleihin mennessä. Elvytyspaketti voi kantaa puolueen vaaleihin asti – tai sitten ei.

Alkukausi on paljastanut haavoittuvuuden Bidenissa, joka joutuu haravoimaan omiaan kasaan äänestyksissä. Pari demokraattisenaattoria pystyy käytännössä sanelemaan päätöksiä, koska heidän tukensa on vaa’ankielenä senaatissa. Pintaan pulpahtaneet erimielisyydet tuovat huolta jatkossa.

Käännekohta tilanteessa 50 ja 0

Elvytyspaketti on jättivoitto Bidenille, mutta se on samalla myös taitekohta hänen presidenttiydessään. Perinteinen kuherruskuukausi alkaa olla ohi.

Bidenin alkukausi on ollut parillakin tavalla erityislaatuinen. Siitä kertovat numerot 50 ja 0.

Ensimmäinen luku kuvaa Bidenin allekirjoittamia presidentin asetuksia, joita on jo enemmän kuin kenelläkään muulla tämän vuosituhannen presidenteistä tähän mennessä. Reilut parikymmentä niistä ovat kumonneet Trumpin määräyksiä. Bidenin hallinto toimii siis yksipuolisesti paitsi elvytyspaketin läpiviennissä myös monessa muussa asiassa, mutta asetuksilla ei pitkälle pötkitä.

Numero 50 on myös Bidenin presidenttipäivien määrä. Yhdessä sarakkeessa on yhä ammottava nolla: hän ei ole koko tänä aikana pitänyt vielä yhtäkään suoraa kysy mitä vain -lehdistötilaisuutta.

Jopa Trump oli tehnyt niin tähän mennessä. Biden antaa vain lausuntoja ja pitää puheita tai huikkaa lyhyitä vastauksia yksittäisiin kysymyksiin.

Voi tuntua hassulta, että presidenttiä mitataan lehdistötilaisuuksiensa määrällä – varsinkin koronaelvytyspaketin jälkeen. Mutta ne ovat ainoa tilaisuus, joissa maailman mahtavin mies joutuu altistumaan myös ikäville kysymyksille. Ilman niitä ei ole läpivalaisua.

Bidenilta ei ole päästy tivaamaan, miten hän aikoo jatkossa yrittää lakeja läpi ilman yhteistyötä republikaanien kanssa ja niskoittelevien omiensa keskellä? Vai jäikö suureksi saavutukseksi vain koronaelvytyspaketti?

Bidenin lehdistöedustaja Jen Psaki piti tiistaina päivittäistä tilaisuuttaan Valkoisessa talossa.­

Trumpin aikana käytännössä lopetetut lehdistöedustajan päivittäiset briefing-tilaisuudet on elvytetty, mutta Bidenin oikea käsi Jen Psaki vastaa hankalimpiin kysymyksiin usein vain lupaamalla palata asiaan.

Bidenin pikainen esiintulo on välttämätöntä, koska amerikkalaisten pitää päästä mittaamaan myös 78-vuotiaan presidentin kykyä selvitä paineen alla. Taannoin hän näytti unohtavan hetkellisesti oman puolustusministerinsä nimen, joten erilaiset ilkeilyt ja epäilyt alkavat äkkiä lisääntyä, jos hän piilottelee vielä pitkään.