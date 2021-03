Andrew Cuomo on kiistänyt syytökset.

Yhdysvalloissa yhteensä kuusi naista on syyttänyt New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomoa seksuaalisesta häirinnästä. Demokraattikuvernööriin on jo aiemmin kohdistunut vastaavantyyppisiä syytöksiä, joista on aloitettu tutkinta.

Yhdysvaltalaislehti Albany Times Union kertoi tiistaina, että jo kuudes nainen on syyttänyt Cuomoa häirinnästä. Heti keskiviikkona lehti kuitenkin kertoi tarkempaa tietoa kyseisen naisen ja Cuomon kohtaamisesta kuvernöörin virka-asunnossa.

Lehden lähteen mukaan nainen on kertonut Cuomon laittaneen kätensä naisen paidan alle ja kosketellut häntä.

Kyseessä on aiempiin nähden vieläkin vakavampi syytös. Cuomo on kiistänyt myös uuden syytöksen.