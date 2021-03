Ulkomailla asuvat Mikko, Tiia ja Kirsi ovat kokeneet koronavuonna liikkumis­rajoitusten arkeen tuomat haasteet.

Suomessa on viime päivinä kohistu mahdollisista liikkumisrajoituksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee hallitukselle liikkumisrajoitusten käyttöönottoa osassa Suomea.

Hallitus on kertonut julkisuudessa liikkumisrajoitusten valmistelusta mutta ei sen yksityiskohdista. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkona, että valmistelua ulkonaliikkumiskiellon eteen tehdään koko ajan siltä varalta, että rajoitus olisi välttämätöntä ottaa käyttöön. Hän ei tarkentanut sitä, koska rajoitus voisi olla ajankohtainen.

STT uutisoi tiistaina, että mikäli Suomeen määrättäisiin liikkumisrajoituksia, Valtioneuvoston kanslian valmisteleman luonnoksen mukaan kotoa tai väliaikaisesta asuinpaikasta saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan. Ulkoilla saisi alustavien tietojen mukaan vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa.

Pariisissa perheineen asuva, kansainvälisessä yrityksessä työskentelevä Mikko Ropponen on kokenut Ranskan liikkumisrajoitukset.

Mikko Ropponen elää Pariisin koronarajoitusten keskellä.­

Ranskassa ulkonaliikkumiskielto on tällä hetkellä jälleen voimassa koko maassa isommissa kaupungeissa. Kielto alkaa kuudelta illalla ja päättyy kuudelta aamulla. Hyväksyttäviä syitä poistua kotoa kiellon aikaan ovat muun muassa työ tai koulu, lääkärin luona käyminen, sukulaisen auttaminen tai lemmikin ulkoiluttaminen yhden kilometrin säteellä kodista.

– Nythän tämä on ”helppoa”, kun Pariisissa saa päivisin liikkua vapaasti aamukuuden ja iltakuuden välillä. Mitään pakottavaa syytä, että olisi täytynyt poistua kotoa iltakuuden jälkeen, ei meidän perheessä ole tullut.

Ropponen kertoo olleensa pääasiassa etätöissä koko korona-ajan. Ropposen mukaan esimerkiksi kauppareissut joutuu hoitamaan nykyisten rajoitusten vuoksi työpäivän aikana.

– Kauppareissut ja vastaavat on pakko aikatauluttaa ja suunnitella hyvin etukäteen, että ehtii tehdä kaiken. Jostain välistä on pakko katkaista työpäivä ja käyttää puoli tuntia, kolme varttia kaupassa käyntiin. Jos kauppaan yrittää viiden aikaan mennä, niin ei tule mitään, on kamalat jonot. Aamupäivä on kenties paras aika käydä kaupassa, silloin on vähiten porukkaa.

” Monille ranskalaisille on ollut vaikeaa se, ettei voi esimerkiksi työpäivän jälkeen mennä kahville tai ulos syömään.

Kun viime keväänä ja syksynä käytössä olivat nykyistä tiukemmat liikkumisrajoitukset, arki Pariisissa oli Ropposen mukaan todella hankalaa.

– Silloin sai olla tunnin ulkona päivässä kilometrin päässä kotoa, joko käydä kaupassa tai apteekissa tai urheilla ulkona. Piti miettiä, että miten sen tunnin käyttää. Kun kaikki puistotkin olivat kiinni, niin lasten kanssa ulkoilu tunnissa oli todella iso haaste. Siinä sai keksiä aktiviteettia ihan urakalla. Teimme lapsille kaikenlaista sisäaktiviteettia ja temppurataa.

– Monille ranskalaisille on ollut vaikeaa se, ettei voi esimerkiksi työpäivän jälkeen mennä kahville tai ulos syömään. Suomalaiselle se ei ole välttämättä ihan yhtä haastavaa, koska aikaa vietetään muutenkin enemmän kotona.

Mitä Ropponen haluaisi lähettää vinkiksi suomalaisille, mikäli jonkinasteinen ulkonaliikkumiskielto otettaisiin käyttöön Suomessakin?

– Tilatkaa netistä ostokset ja tukekaa myös paikallisia ravintoloita tilausten muodossa. Pitäkää yhteyttä läheisiinne, varsinkin yksin eläviin. Se, mikä itseä on pitänyt virkeänä, on ollut urheilu ja omasta kunnosta huolehtiminen.

Myös Britanniassa on koronavuonna otettu käyttöön ankaria liikkumisrajoituksia.

Lähes koko Britanniassa viranomaisten ohjeena on tällä hetkellä pysyä kotona. Esimerkiksi Englannissa hallituksen sivuilla ohjeistetaan, että kotoa saa poistua ainoastaan lain määrittämissä tapauksissa. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi työ, koulu, sairaustapaukset ja liikunnan harrastaminen.

Tiia Sammallahti asuu Lontoossa.­

Lontoossa startup-yritystä pyörittävä Tiia Sammallahti kertoo, että esimerkiksi kaupoista suuri osa on tällä hetkellä kiinni muun muassa ruokakauppoja, apteekkeja ja rautakauppoja lukuun ottamatta. Kaikissa sisätiloissa on maskipakko.

Sammallahti asuu Guildfordissa, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Lontoosta. Britanniassa oli voimassa liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ensimmäisen kerran jo viime keväänä. Tuolloisessa koronasulussa rajoitukset olivat nykyistä tiukemmat. Ulkoilla sai esimerkiksi vain kerran päivässä.

– Tuolloin ei saanut tavata ulkopuolisia ihmisiä. Tuosta opittiin se, että nyt yksin asuvat saavat tavata kuplakaveriaan. Lisäksi saa tavata yhtä lapsen hoidossa auttavaa tahoa.

” Sen sanon Suomeen, että päättäjien on pakko laittaa kuplakaveri yksin eläville ihmisille, jotta he saavat mahdollisuuden linkittyä jonkun toisen ihmisen kanssa.

– Suositus on yleisesti pysyä kotona. Yleensä kun käyn ulkona, se on käytännössä urheilusuoritus tai kauppareissu.

Sammallahti kehuu tämän vuoden liikkumisrajoituksissa käytössä ollutta sosiaalisen kuplan mallia käänteentekeväksi verrattuna aiempaan sulkutilaan.

– Viime keväänä oli epätoivoinen tunne, kun olin yksin kotona, ja sai käydä vain tunnin päivässä ulkona. Puolet ajasta minulla oli poikani käymässä, mutta puolet ajasta olin yksin. Silloin oli pelko, että kuinka kauan sitä kestää. Nyt kun etätyöhön on tottunut ja on saanut viettää aikaa kuplakaverinsa kanssa, niin tämä on mennyt oikein hyvin.

Mikäli liikkumisrajoituksia otettaisiin käyttöön Suomessakin, Sammallahti toivoo, että rajoitukset eivät jättäisi yksineläjiä ilman ihmiskontakteja.

– Sen sanon Suomeen, että päättäjien on pakko laittaa kuplakaveri yksin eläville ihmisille, jotta he saavat mahdollisuuden linkittyä jonkun toisen ihmisen kanssa. Jokaisella pitää olla mahdollisuus saada tarvittaessa tukea, apua ja seuraa.

Myös Espanjassa oli viime keväänä käytössä tiukka ulkonaliikkumiskielto. Kotoaan sai poistua ainoastaan erityisen painavista syistä, ja viranomaisilla oli oikeus muun muassa pysäyttää autoja ja ihmisiä ja kysyä liikkumisen tarkoitusta. Kesän aikana rajoituksia höllennettiin asteittain.

Espanjan Aurinkorannikolla Fuengirolassa 18-vuotiaan tyttärensä kanssa asuva kiinteistönvälittäjä Kirsi Oras koki Espanjan viimekeväisen poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon. Hän kuvailee viimekeväistä koronasulkua ”aika isoksi ihmiskokeeksi.”

Kirsi Oras asuu Espanjan Fuengirolassa.­

– Täällä Fuengirolassa oltiin supertiukkoja. Joillain alueilla ja varsinkin maaseudulla oli löysempää, mutta täällä elämä muuttui yhdessä yössä.

– Se oli henkinen shokki, varsinkin tällaiselle suomalaiselle, joka on tottunut siihen, että minuahan ei määrätä. Kaduilla oli paljon poliiseja ja pysäytyksiä ja kyseltiin liikkumisen syytä. Jos sanoi, että oli tulossa ruokakaupasta, niin katseltiin ostoksia. Pahimman lockdownin aikana tämä oli käytännössä katsoen aavekaupunki.

Oras kertoo käyneensä viimekeväisen ulkonaliikkumiskiellon aikana kerran viikossa ruokakaupassa ja paikallisessa suomalaisessa leipomossa.

– Meidän perheessä minä kävin hoitamassa kauppareissut, koska perheet eivät saaneet mennä yhdessä kauppaan, vaan ainoastaan yksi henkilö.

” Sydän verellä mietin kaikkia henkilöitä, jotka joutuvat viettämään yksin mahdollisesti viikkojen lockdownin.

Oras kertoo kokeneensa itsensä korona-aikana onnekkaaksi, koska hän asuu talossa, jolla on hieman pihaa.

– Päiviin keksittiin sitten pihalla kaikenlaista maan kuopsuttamista. Tilasimme esimerkiksi verkkokaupasta vihannesten siemeniä ja kasvatimme niitä. Mutta tiedän ihmisiä, jotka juoksivat lockdownin aikana parvekkeella maratonin.

– Netflix, syöminen ja etätyön tekeminen olivat ainoat ilot. Itsellä on se ihana juttu, että on mies ja tytär, eikä tarvinnut olla yksin. Sydän verellä mietin kaikkia henkilöitä, jotka joutuvat viettämään yksin mahdollisesti viikkojen lockdownin.

Oras ihmettelee, että jos Suomessa otettaisiin käyttöön jonkinlaiset liikkumisrajoitukset, miten niiden toteutumista pystyttäisiin käytännössä valvomaan.

– Eihän Suomessa ole riittävästi resursseja ja viranomaisia, jotka pystyisivät valvomaan rajoituksia niin kuin Espanjassa. Kyllähän sen Suomessa olisi pakko perustua siihen, että ihmiset ihan oikeasti uskoisivat ja kunnioittaisivat sitä, mikä ilmoitetaan – miellytti se tai ei, Oras pohtii.