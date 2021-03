Virossa alkaa tiukka koronasulku – näin rajoitukset eroavat Suomesta

Virossa astuu voimaan torstaina koko maan laajuinen koronasulku. IS selvitti, miten Viron uudet rajoitukset eroavat Suomessa voimassa olevista koronarajoituksista.

Viron pääministeri Kaja Kallas ilmoitti yllättäen maanantaina, että maassa kiristetään koronarajoituksia entisestään nopeasti pahentuneen tartuntatilanteen vuoksi. Hallitus on sittemmin päättänyt, että Virossa otetaan käyttöön torstaista lähtien koko maan kattava koronasulku.

Myös Suomessa astui maanantaista alkaen voimaan poikkeustila. Hallituksen on kerrottu valmistelevan ulkonaliikkumiskieltoa.

Suomessa rajoitukset koskevat lähtökohtaisesti leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevia alueita eli suurinta osaa Suomesta. Tällä hetkellä perustason alueita ovat vain Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala (Joensuuta, Liperiä ja Kontiolahtea lukuun ottamatta) sekä Keski-Suomi (Jyväskylää lukuun ottamatta).

Virossa koronatartuntoja oli todettu keskiviikkoon mennessä lähes 79 000. Keskiviikkona rekisteröitiin 1 484 uutta tartuntaa.

Suomessa tartuntojen kokonaismäärä oli keskiviikkoon mennessä lähes 64 000, keskiviikon päivälukeman ollessa 779.

Alla olevassa graafissa on nähtävillä Suomen ja Viron tartuntamäärien kehitys seitsemän päivän liukuvalla keskiarvolla. Tartuntojen määrät on suhteutettu maiden väkiluvun mukaan.

Näin Suomen ja Viron koronarajoitukset eroavat toisistaan:

Koulut ja päiväkodit

Suomessa yläkouluja, ammattioppilaitoksia ja lukioita suositeltiin siirtymään etäopetukseen tämän viikon alusta lähtien leviämis- ja kiihtymisvaiheiden alueilla. Varhaiskasvatus ja alakoulut pysyvät yhä lähiopetuksessa. Lopulliset päätökset alueiden toimenpiteistä tekevät kuitenkin aluehallintovirastot.

Virossa osa kouluista, kuten yliopistot, siirtyivät etäopetukseen maaliskuun alussa. Torstaista lähtien etäopetus koskee kaikkia kouluja. Lisäksi Viron hallitus on suositellut vanhempia hoitamaan alle kouluikäiset lapset kotona, ellei heidän päiväkotiin viemisensä ole välttämätöntä.

Ravintolat

Suomessa ravintolat, kahvilat, baarit, yökerhot ja terassit joutuivat sulkemaan ovensa maanantaista alkaen leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla. Sulun kesto on tällä hetkellä kolme viikkoa, ja take away -myynti on sallittua. Sulku ei koske henkilöstöravintoloita.

Virossa kaikki ravintolat suljetaan torstaista lähtien. Niiden toimintaa oli rajoitettu jo 6. maaliskuuta lähtien rajaamalla sallittu asiakasmäärä 25 prosenttiin sekä sallimalla aukiolo vain arkipäivisin. Lisäksi Virossa jo aiemmin määrättyä, iltakymmenestä aamukymmeneen kestävää alkoholinmyyntikieltoa on jatkettu huhtikuulle saakka.

Tallinnan vanhakaupunki Toompean mäeltä kuvattuna.­

Ulkona liikkuminen ja kokoontumiset

Suomessa uutisoitiin tiistaina, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee hallitukselle liikkumisrajoitusten käyttöönottoa osassa Suomea. STT kertoi, että Valtioneuvoston kanslian valmisteleman luonnoksen mukaan kotoa tai väliaikaisesta asuinpaikasta saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan samassa kotitaloudessa asuvien kanssa. Toistaiseksi ulkona liikkumista ei kuitenkaan ole Suomessa rajoitettu.

Leviämis- ja kiihtymisalueilla kokoontua saa Suomessa alle kuuden ihmisen ryhmissä. Myös yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia tulee välttää.

Virossa ulkoilu on torstaista lähtien sallittua ainoastaan kahden hengen ryhmässä ja kahden metrin turvaväliä käyttäen. Julkiset kokoontumiset ja tapahtumat on kielletty huhtikuulle saakka.

Jägalan vesiputous Tallinnan lähellä oli jäätymyt helmikuussa.­

Kaupat ja ostoskeskukset

Suomessa ei ole toistaiseksi rajoitettu kauppojen ja ostoskeskusten aukioloaikoja.

Virossa kaikki kaupat, liikkeet ja ostoskeskukset sulkevat ovensa torstaista alkaen lukuun ottamatta välttämättömiä tarpeita palvelevia myymälöitä. Jo aiemmin muiden liikkeiden aukioloaikaa oli rajoitettu vain arkipäiviin.

Tallinnan liikekeskustan valoja illalla viime joulukuussa.­

Julkiset sisätilat ja maskien käyttö

Suomessa maskin käyttöä on suositeltu jo pidemmän aikaa joukkoliikenteessä koko maassa. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla maskisuositus koskee myös yläkouluja, toisen asteen oppilaitoksia sekä korkeakouluja. Maskeja suositellaan käytettäväksi myös muissa julkisissa tiloissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Virossa maskien käyttö on ollut pakollista julkisissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä marraskuun lopulta lähtien.

Luistelijoita Tallinnan keskustaan tehdyllä jäällä tammikuussa.­

Harrastukset ja liikunta

Suomessa myös yksityisiä liikuntatiloja on voitu maaliskuun alusta sulkea leviämisvaiheen alueilla tartuntatautilain antamin uusin toimivaltuuksin.

Liikunta- ja muita harrastuksia on Virossa rajoitettu näillä näkymin maaliskuun loppuun saakka. Ulkona liikunnan harrastaminen on ollut sallittua alle 10 hengen ryhmissä ja sisätiloissa yksin, mutta torstaista lähtien ainoastaan yksin myös ulkona.

Taidemuseo Kumu sijaitsee Tallinnassa.­

Kulttuuri

Museot, teatterit, elokuvateatterit ja muut kulttuurilaitokset ovat olleet pääkaupunkiseudulla ja osassa muuta suljettuina tammikuusta lähtien.

Virossa pitkään avoimina pysyneet museot, teatterit ja muut kulttuurilaitokset pitävät torstaista lähtien ovensa suljettuina ainakin maaliskuun loppuun saakka.