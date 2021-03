Brasiliassa koronaviruksen leviämistä ei ole saatu hallintaan eivätkä rokotteet tuo helpotusta tilanteeseen vielä pitkään aikaan.

Brasiliassa monen suurkaupungin terveydenhuolto­järjestelmät ovat lähellä romahdusta koronavirus­potilaiden määrän kasvaessa, BBC uutisoi.

Rio de Janeirossa toimivan Fiocruz-instituutin mukaan 80 prosenttia tehohoitoyksiköiden vuoteista on tällä hetkellä käytössä 25:ssä Brasilian 27:stä osavaltiossa.

Fiocruzin mukaan viidentoista osavaltion pääkaupungeissa, mukaan lukien Rio de Janeirossa, Brasiliassa ja Sao Paulossa, on saavutettu jo yli 90 prosenttia tehohoito­kapasiteetista. Kahdessa kaupungissa, Porto Alegressa ja Campo Grandessa, tehohoito­kapasiteetti on jo ylitetty.

– Taistelu covid-19-tautia vastaan hävittiin vuonna 2020 eikä traagisten olosuhteiden kääntämiseen ole mahdollisuutta vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana, epidemiologi Jesem Orellana sanoi AFP:lle.

– Voimme vain toivoa ihmettä joukkorokotuksista tai radikaalia muutosta tämän pandemian aikaisessa johtamisessa.

Tiistaina Brasiliassa tilastoitiin 1 972 koronaviruskuolemaa, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Lisäksi kerrottiin yli 70 000 uudesta virustartunnasta. Brasiliassa on tilastoitu kaiken kaikkiaan yli 266 000 koronaviruskuolemaa ja yli 11 miljoonaa tartuntaa.

Viime viikolla asiantuntijat kertoivat Valor Economic -lehdelle, että kuolemien määrä ylittäisi pian 2 000 päivässä.

Suuri huolenaihe ovat mutaatiot. Brasilian terveysviraston entinen johtaja Gonzalo Vecina Neto on aiemmin sanonut, että maassa eletään epidemian pahinta vaihetta tähän mennessä.

– Mutaatiot ovat tulosta viruksen lisääntyneestä kopioitumisesta. Mitä suurempi on virusten määrä, sitä nopeampaa on leviäminen ja sitä enemmän meillä on mutaatioita.

Samoilla linjoilla ovat olleet myös muut asiantuntijat. Brasilialaisen tutkijan ja lääkärin Miguel Nicolelisin mukaan koronaviruksen esiintyvyys on Brasiliassa niin suuri, että se mahdollistaa uudet ja mahdollisesti jopa tappavammat virusmuunnokset.

– Brasilia on virukselle ulkoilmalaboratorio, Nicolelis kuvaili Guardianin haastattelussa viime viikolla.

Brasilian huonosta koronatilanteesta syytetään maan presidenttiä, oikeistopopulistista Jair Bolsonaroa, ja liittovaltion hallintoa. Bolsonaro on toistuvasti vähätellyt viruksen muodostamaa uhkaa. Esimerkiksi viime viikolla Bolsonaro käski kansalaisia lopettamaan ”ruikuttamisen” ja siirtymään elämässä eteenpäin.

– Hössötystä ja ruikutusta on nähty tarpeeksi. Kuinka kauan itkeminen jatkuu? Kuinka kauan vielä aiotte pysyä kotona ja pitää kaiken suljettuna? Kukaan ei enää kykene sietämään sitä. Olemme jälleen pahoillamme kuolemista, mutta tarvitsemme ratkaisun, Bolsonaro sanoi Reutersin mukaan puhuessaan väkijoukolle yleisötapahtumassa.

Brasiliassa annetaan kiinalaisen Sinovacin CoronaVac-rokotetta ja AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston yhdessä kehittämää rokotetta. Rokote on edennyt kuitenkin hitaasti.

Brasiliassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 8,6 miljoonaa ihmistä (noin 4,1 prosenttia väestöstä). Toisen annoksen on saanut vain 2,9 miljoonaa ihmistä.