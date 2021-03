Nunnan rukouksista huolimatta ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen mielenosoituksessa. Heidän ikänsä ei ole tiedossa.

Maailmalla leviää kuva nunnasta polvistuneena, kädet sivuille ojennettuina, aseistautuneiden poliisien edessä Myitkyinassa, Pohjois-Myanmarissa. Nyt kuvassa näkyvä nunna, sisar Ann Rose Nu Tawng, on kertonut tilanteesta.

– Polvistuin alas...rukoilin, etteivät he ammu ja kiduta lapsia, vaan ampuisivat minut ja tappaisivat minut heidän sijaansa, hän kertoi AFP:lle.

Myanmarissa on osoitettu mieltä helmikuun alussa tapahtunutta sotilasvallankaappausta vastaan. Yli 60 mielenosoittajaa on kuollut, kun poliisi ja armeija ovat väkivaltaisesti hajottaneet pitkälti rauhanomaisia protesteja. Yli 1 800 ihmistä on pidätetty, Reuters kertoo.

Maanantaina Myitkyinan kaduilla osoitettiin jälleen mieltä. Kun poliisi alkoi ottaa mielenosoittajia kiinni, sisar Ann Rose Nu Tawng ja kaksi muuta nunnaa vetosivat virkavaltaan, jotta nämä lähtisivät paikalta.

Nunnan rukoukset eivät auttaneet vaan poliisi avasi tulen väkijoukkoa päin.­

Tawng pyörittää terveysklinikkaa ja kertoi poliisin vakuuttaneen, että heidän tarkoituksenaan oli vain avata katu. Poliisi alkoi kuitenkin ampua väkijoukkoon, kun Tawng rukoili heitä pidättäytymään väkivallasta.

– Kuulimme kovia laukauksia ja näin, kuinka yhden nuoren pää räjähti ja kadulla oli verivirta.

Poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua, kumiluoteja, kovia luoteja ja tainnutuskranaatteja ympäri maata.­

Paikallisen pelastusryhmän mukaan mielenosoituksessa kuoli ainakin kaksi protestoijaa.

– Tuntui siltä, kun koko maailma romahti, Tawng kertoi tuntemuksistaan nähdessään ensimmäisen uhrin.

– Olen todella surullinen, että se tapahtui samalla, kun rukoilin heitä.

Myanmarin mielenosoituksissa on kuollut yli 60 ihmistä.­

Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Tawng kohtasi turvallisuusjoukot. Tawng pyysi armoa turvallisuusjoukoilta myös helmikuun lopussa, kun hän käveli mellakkapoliisin eteen ja pyysi heitä lopettamaan.

– En voi vain seisoa ja katsoa ilman, että teen mitään, kun näen, mitä tapahtuu silmieni edessä samalla, kun koko Myanmar suree.