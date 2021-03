Toistaiseksi D-vitamiinin vaikutuksesta koronavirusinfektioon on olemassa ainoastaan aihetodisteita.

Kahden tuoreen analyysin mukaan ei ole olemassa riittävästi todisteita, jotka kertoisivat suorasta yhteydestä D-vitamiinin puutoksen ja koronaviruksen aiheuttaman taudin välillä, The Guardian uutisoi.

Kahdessa vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa käytiin läpi eurooppalaisia tietokantoja. Toisessa analyysissä pyrittiin selvittämään, auttoiko D-vitamiinilisä vähentämään henkilöiden riskiä saada oireellinen tai vakava covid-19-infektio. Tutkijat tarkastelivat ihmisiä, joilla on tietyt geneettiset tekijät, jotka altistavat heidät D-vitamiinin puutokselle.

Tutkijat eivät löytäneet todisteita siitä, että vitamiinilisä olisi suojannut koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Toisessa tutkimuksessa verrattiin D-vitamiinin puutoksen yleisyyttä covid-19-infektioiden määrään, taudista toipumisen ja kuolleisuuteen 24 eurooppalaisessa maassa. Tutkimuksessa hyödynnettiin viimeisimpiä tietoja D-vitamiiniin liittyen eikä vain esimerkiksi tietoja hoivakodeissa olevista ihmisistä.

Tutkimuksessa ei havaittu merkittävää korrelaatiota D-vitamiinin ja koronaviruksen aiheuttamissa infektioissa, toipumisessa tai kuolleisuudessa.

Ne, joilla yleensä on D-vitamiinin puutos, eli iäkkäämmät aikuiset ja Euroopassa vähemmistöön kuuluvat etniset ryhmät, ovat samoja ryhmiä, joihin koronavirus on vaikuttanut suhteettoman paljon. Lisäksi pitkään jatkuneet liikkumisrajoitukset ja muut koronarajoitukset ovat tarkoittaneet, että ihmiset saavat vähemmän aurinkoa. Lisäksi D-vitamiinin uskotaan muuten auttavan kehoa immuunivasteessa hengitystieinfektioissa, joten D-vitamiinilisää on pidetty ratkaisuna.

Lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti totesi helmikuun lopussa, että kova näyttö D-vitamiinin hyödyistä koronavirusinfektion ja sen vakavan tautimuodon ennaltaehkäisyssä puuttuu. Epäsuoraa näyttöä on kuitenkin kohtalaisen runsaasti.

– Joissakin ekologisissa väestötutkimuksissa on saatu viitteitä, että väestön matalalla veren D-vitamiinipitoisuudella on yhteys vaikeampaan covid-infektion muotoon ja kuolleisuuteen. Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan kykene osoittamaan syy-seuraussuhdetta.

Knuuti kehotti huolehtimaan riittävästä D-vitamiinin saannista silti, vaikka varsinainen tutkimusnäyttö sen yhteydestä koronavirustautiin puuttui. Hän kuitenkin muistutti, ettei pelkkä ravintolisä riitä suojaamaan terveyttä.

– Ihmisillä on nyt valtavat varastot ravintolisiä, joita he popsivat. Tärkeämpää olisi huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta ja liikunnasta. Ne tekevät hyvää terveydelle ja immuniteetille. Ja tietenkin myös etäisyys, maskit ja käsihygienia auttavat tässä tilanteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on suositellut D-vitamiinilisää ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville koronavirusepidemian aikana.

– Vaikean koronavirustaudin riski kasvaa yli 70-vuotiailla. Tämän vuoksi suosittelemme koronavirusepidemian aikana D-vitamiinilisää jo 70-vuotiaille, sekä erityisryhmille kansallista suositusta korkeampaa annosta, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi joulukuussa tiedotteessa.