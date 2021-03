Suomalainen vinkkaaja lähestyi FBI:tä.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI pidätti tiistaina Los Angelesissa veljekset Kevin ja Sean Carlo Cordonin. Heitä syytetään murtautumisesta Yhdysvaltain kongressiin 6. tammikuuta.

Los Angeles Times kertoo, että FBI sai miehistä vinkin alun perin Suomesta. Anonyymi vinkkaaja oli saattanut FBI:n tietoon videohaastattelun, jonka Kevin Cordon, 33, antoi Ilta-Sanomille vain hetkeä sen jälkeen, kun hän oli tullut ulos kongressirakennuksesta.

Yllä oleva videolla Kevin Cordonin haastattelu Ilta-Sanomille 6. tammikuuta.

– He rikkoivat ikkunat, ja ihmiset kahakoivat poliisien kanssa. Silloin minuun osui ammus, en ole varma mikä se oli. Sitten menimme rikottujen ikkunoiden läpi Capitol-rakennukseen, Cordon kertoi.

– Kävelimme käytävillä, ja Trumpin kannattajat olivat hulluina. He sanoivat, että tämä on meidän talomme.

Myös Sean Carlo Cordon, 35, näkyi Ilta-Sanomien videon taustalla. FBI:n agentti Shane Andersen varmisti miesten henkilöllisyyden heidän ajokorttiensa valokuvien perusteella.

Veljekset näkyivät myös kongressin valvontakameroiden kuvissa useaan otteeseen: ennen kuin he murtautuivat rakennukseen, kun he olivat kiipeämässä ikkunasta sisään ja kun he puhuivat Ilta-Sanomille kongressin pihalla.

Lentoyhtiön matkustajatiedot paljastivat, että veljekset lensivät Los Angelesista Washingtoniin 5. tammikuuta ja palasivat sieltä 7. tammikuuta.

Valvontakameran kuva Los Angelesin lentokentältä näytti Kevin Cordonin nousemassa koneeseen Yhdysvaltain lippu harteillaan. Hän esiintyi lipun kanssa myös Ilta-Sanomien haastattelussa.

Sean Carlo Cordon on osoittanut Twitterissä tukensa Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille. Cordon vaikuttaa uskovan tämän väitteisiin vaalivilpistä.

Veljekset pidätettiin omissa kodeissaan noin kello 6 aamulla paikallista aikaa tiistaina. Tuomari päästi heidät pidätysoikeudenkäynnin jälkeen vapaaksi 50 000 dollarin takuita vastaan odottamaan syytteiden jatkokäsittelyä.

Capitolin mellakasta on joutunut syytteeseen jo yli 300 henkilöä. Heidän joukossaan on toinenkin Ilta-Sanomien tuoreeltaan Washingtonissa haastattelema mies, floridalainen Steve Maldonado.