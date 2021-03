Tutkijat ovat iloinneet harvinaisesta löydöstä.

Helmikuun lopussa harvinainen meteoriitti valaisi taivaan Britannian yllä. Lähes 300 grammaa meteoriitista saatiin kerättyä talteen pienessä Winchcomben kaupungissa. Tutkijoiden mukaan kyse on hiilikondriitista, CNN uutisoi.

Lontoon luonnontieteellisen museon mukaan meteoriitin osat saatiin kerättyä talteen hyvässä kunnossa pian meteoriitin putoamisen jälkeen. Näin ollen niitä voi verrata avaruudesta kerättyihin kivinäytteisiin.

– Olin shokissa, kun näin sen ja tiesin välittömästi, että se oli harvinainen meteoriitti ja kyse oli ainutlaatuisesta tapahtumasta. Oli tunteikasta olla ensimmäinen, joka vahvisti edessä seisoville ihmisille, että se kolaus, joka kuului heidän ajotiellään oli ihan oikea asia, kertoi tutkija Richard Greenwood, joka ensimmäisenä tunnisti meteoriitin.

Myös tutkija Ashley King iloitsi meteoriitista.

– Lähes kaikki meteoriitit tulevat meille asteroideista, aurinkokuntamme ylimääräisistä rakennuspalasista, jotka voivat kertoa meille, miten planeetat, kuten Maa, muodostuivat. Mahdollisuus olla ensimmäisten joukossa, joka näki ja tutki meteoriittia, joka kerättiin talteen lähes heti sen putoamisen jälkeen, on toteen käynyt unelma, King sanoi tiedotteessa.

Britannian taivaalla nähty tulipallo oli meteoriitti. Kuvassa sen osa.­

Maapallolla on arviolta 65 000 tunnettua meteoriittia. Näistä vain 1 206 meteoriitin putoaminen on nähty ja näistä vain 51 on ollut hiilikondriitteja.

Nyt löydetty meteoriitti on ensimmäinen Britanniassa löydetty meteoriitti 30 vuoteen. Lisäksi se on ensimmäinen Britanniassa löydetty hiilikondriitti.

Hiilikondriittien on tiedetty sisältävän orgaanisia aineita ja aminohappoja, joita pidetään elämän ainesosina.