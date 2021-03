Lakialoite siirtyy seuraavaksi osavaltion edustajainhuoneeseen.

Georgiassa on osoitettu mieltä lakialoitetta vastaan.­

Yhdysvaltojen Georgiassa osavaltion senaatti hyväksyi maanantaina lain, joka poistaisi postiäänestämisen mahdollisuuden ilman hyväksyttävää syytä. Lainsäädäntöä ovat edistäneet osavaltion republikaanipäättäjät, CNN uutisoi.

Seuraavaksi lakialoite siirtyy edustajainhuoneeseen, jossa sen odotetaan tulevan hyväksytyksi lähiviikkoina.

Lakimuutosten myötä postitse saisi jatkossa äänestää ainoastaan laissa määritellyissä tapauksissa eli esimerkiksi, jos henkilö on yli 65-vuotias tai on ulkomailla armeijan palveluksessa. Lisäksi postiääntä pyytävän olisi esitettävä henkilöllisyystodistus sekä äänestyslappua pyytäessä että sen jättäessään. Lakimuutoksilla pyritään myös muun muassa rajoittamaan liikkuvia äänestyspaikkoja.

Lakialoitteen tarkoituksena on muuttaa republikaanien vuonna 2005 toimeenpanemaa lakia. Viime vuoden vaaleissa yli 1,3 miljoonaa ihmistä äänesti postitse, The Guardian kertoo.

Georgian senaatin republikaanijohtajan Mike Duganin mukaan lainsäädäntöä piti myös uudistaa, koska siten voitaisiin helpottaa paikallisten vaalivirkailijoiden paineita ja lisätä varmuutta siitä, että kaikki postiäänet tulevat lasketuksi.

– Haluan, että jokainen laillinen ääni lasketaan ajallaan ja tarkkaan ja haluan paremman saatavuuden äänestäjille. Jopa ne, jotka eivät ole väittäneet vaaleja varastetuiksi, tunnistavat, että äänestäjät ovat menettäneet luottamuksensa järjestelmän laillisuuteen. Meidän pitää tehdä töitä sen palauttamiseksi, senaatin puheenjohtaja, republikaani Butch Miller puolestaan totesi.

Georgiassa monet republikaanit ovat myös toistaneet entisen presidentin Donald Trumpin perusteettomia väitteitä vaalivilpistä. Georgiassa äänet laskettiin uudestaan ja vaalitulos pysyi silti samana: Trump oli hävinnyt osavaltiossa, ja lopulta koko vaaleissa, demokraattien Joe Bidenille, Yhdysvaltojen nykyiselle presidentille. Lisäksi demokraattien ehdokkaat voittivat osavaltion senaattikilvan.

Demokraatit ovat kritisoineet republikaanien pyrkimyksiä vaikeuttaa postiäänestystä.

– He (republikaanit) hyväksyivät lain. He eivät käyttäneet sitä. Demokraatit käyttivät. Republikaanit hävisivät. Ja sen takia he nyt haluavat muuttaa lakia, demokraattisenaattori Gloria Butler arvosteli.

Demokraattien mukaan kyse on yrityksestä tukahduttaa etenkin mustien ja muiden vähemmistöön kuuluvien mahdollisuutta äänestää, jotka pitkälti mahdollistivat Bidenin ja demokraattisenaattorien voitot Georgiassa.

– Kahden viimeisen vaalikierron aikana olemme nähneet dramaattista kasvua mustien ja muiden etnisiin vähemmistöihin kuuluvien postiäänten määrässä, siinä, miten nuoret äänestävät ennakkoon ja siinä, kuinka afroamerikkalaiset äänestivät lauantaisin ja sunnuntaisin, Georgian entinen kuvernööriehdokas, demokraattien Stacey Abrams kertoi Mother Jonesille.

– Näimme äänestysvilkkauden kasvavan kaikilla mittareilla. Ja siten jokainen hyvänä pidetty mittari äänestäjien pääsyssä äänestämään on nyt uhattuna Georgiassa.

Demokraattien Gail Davenportin mukaan republikaanien lakialoite oli rasistinen.

– Tässä ei ole kyse prosessista. Tässä on kyse tietyn äänestäjäryhmän, etenkin minun ja minulta näyttävien, äänten tukahduttamisesta ja otan sen henkilökohtaisesti.

Georgian lisäksi vaalilakeja ollaan muuttamassa useissa osavaltioissa. Pääsääntöisesti demokraattien aloitteissa pyritään laajentamaan äänestysmahdollisuuksia, kun taas republikaanit haluavat rajoittaa erityisesti postiäänestämistä ja ennakkoäänestämistä.

Trump on vaatinut republikaaneja tekemään postiäänestämisen ja ennakkoäänestämisen laittomaksi.

– Republikaanien pitäisi todella tehdä jotain asialle, Trump sanoi puheessaan konservatiivien konferenssissa.