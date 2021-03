Monessa Euroopan maassa saa sakot, jos kotoa poistuu ilman hyväksyttävää syytä ulkonaliikkumiskiellon aikana. Kieltoja valvotaan esimerkiksi lupalapuin.

Suomessa harkitaan ulkonaliikkumiskiellon määräämistä ainakin osaan maata koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ajatuksena on sallia välttämättömän asioinnin lisäksi ulkoilu omaan kotitalouteen kuuluvien henkilöiden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suositteli IS:n tietojen mukaan liikkumisen rajoittamista valtioneuvostolle viime perjantaina.

Liikkumisrajoitukset astuisivat voimaan osassa Suomea aikaisintaan ensi viikon puolivälissä.

Tällaisia ulkonaliikkumiskieltoja on voimassa tällä hetkellä muissa Euroopan maissa.

Ranska

Ranskassa ulkonaliikkumiskielto on jälleen voimassa koko maassa isommissa kaupungeissa. Kielto alkaa kuudelta illalla ja päättyy kuudelta aamulla. Ulos saa poistua ainoastaan lupalapun kanssa. Hyväksyttäviä syitä poistua kotoa kiellon aikaan ovat muun muassa työ tai koulu, lääkärin luona käyminen, sukulaisen auttaminen tai lemmikin ulkoiluttaminen yhden kilometrin säteellä kodista.

Jos poliisi pysäyttää, eikä henkilölle ole hyväksyttävää syytä olla ulkona, poliisi vai lätkäistä 135 euron sakon.

Poliisit tarkastivat leipomon ulkonaliikkumiskiellon aikana Pariisissa.­

Belgia

Belgiassa ulkonaliikkumiskieltoja on otettu käyttöön alueittain koronatilanteen mukaan. Esimerkiksi Brysselissä kotoa poistuminen on kiellettyä kello 22–6 välisenä aikana ja Flanderissa ja Valloniassa ulkona liikkuminen on kiellettyä kello 00–5 välisenä aikana. Etätyö on pakollista. Jos tämä ei ole mahdollista, työpaikalla on käytettävä maskia.

Ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta saa 250 euron sakon, Brussels Times uutisoi.

Britannia

Lähes koko Britanniassa viranomaisten ohjeena on pysyä kotona. Esimerkiksi Englannissa hallituksen sivuilla ohjeistetaan, että kotoa saa poistua ainoastaan lain määrittämissä tapauksissa. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi työ, koulu, sairaustapaukset ja liikunnan harrastaminen.

Tällä hetkellä kotoa saa poistua ulos oman kotitaloutensa tai sosiaalisen kuplan kanssa tai yhden ”ulkopuolisen” henkilön kanssa. Tuolloin on kuitenkin pidettävä riittävää etäisyyttä oman kotitalouden ulkopuolisiin henkilöihin.

Liikkumisrajoitusten rikkomisesta voi ensimmäisellä kerralla saada 200 punnan (233 euron) sakon. Seuraavilla kerroilla summa tuplaantuu. Enimmillään rajoitusten rikkomisesta voi saada 6 400 punnan (7 471 euron) sakon.

Suuressa osassa Britanniaa kehotetaan pysymään kotona. Kuva Lontoosta.­

Tshekki

Tshekissä rajoitetaan liikkumista pian siten, että kotoa saa poistua ainoastaan töihin ja ruokakauppaan, apteekkiin tai auttamaan iäkkäitä perheenjäseniä. Rajoituksia valvoo maassa 5 000 sotilasta.

Tshekissä voi saada koronarajoitusten rikkomisesta jopa 10 000 korunan (380 euron) sakon.

Poliisit partioivat lähes tyhjällä metroasemalla Prahassa.­

Itävalta

Itävallassa ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 20–6. Muina aikoinakin esimerkiksi ihmisten kokoontumisia on rajoitettu siten, että enintään neljä aikuista lapsineen kahdesta eri kotitaloudesta saa tavata.

Kaikki kaupat ovat auki, mutta FFP2-kasvomaskia on käytettävä 90 euron sakon uhalla. Asiakkaita saa ottaa siten sisään, että asiakkaita on yksi kahtakymmentä neliömetriä kohden. Lisäksi hierojalla, kampaajalla ja kosmetologilla voi vierailla ainoastaan, jos on esittää enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos.

Itävallassa saa ulkoilla päivällä. Yöllä voimaan astuu ulkonaliikkumiskielto.­

Alankomaat

Alankomaissa ulkonaliikkumiskielto julistettiin tammikuun lopussa ja se on voimassa ainakin maaliskuun loppuun asti. Määräyksen mukaan kotoa ei saa poistua kello 21–4.30 välisenä aikana ilman pätevää syytä.

Hyväksyttäviä selityksiä ovat esimerkiksi hätätilanne, työ, hoidontarve, koiran ulkoiluttaminen ja vakava psykologinen ahdinko, johon voi auttaa lyhyt kävely ulkona. Jos kyse on työstä, henkilöllä on oltava lupalappu työnantajaltaan. Henkilön on hätätilannetta ja koiran ulkoiluttamista lukuun ottamatta muuten itse tulostettava verkosta lupalappu ja kirjoitettava siihen selitys ulkoilulle.

Jos ulkonaliikkumiskieltoa rikkoo, seurauksena voi olla 95 euron sakko.