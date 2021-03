Pääministeri kehottaa ulkomailla asuvia norjalaisia pysymään pois pääsiäisenä

Uusia rajoituksia on tulossa, jos alueet eivät pysty taltuttamaan koronatartuntojen leviämistä.

Norjan pääministeri Erna Solberg kehottaa ulkomailla asuvia Norjan kansalaisia olemaan matkustamatta kotiin pääsiäiseksi, uutisoi yleisradioyhtiö NRK. Kehotus koskee myös opiskelijoita. Solberg myös pyytää, etteivät norjalaiset matkustaisi ulkomaille.

Vastoin ennakkoarveluita Solberg ei ilmoittanut tänään uusista koronarajoituksista. Hän kuitenkin NRK:n mukaan varoitti, että uusia rajoituksia on tulossa, jos tartuntojen leviämistä ei saada kuriin. Hallitus jää nyt seuraamaan, miten alueet itse pystyvät suoriutumaan tartuntatilanteestaan. Solberg lupasi kuntiin lisää valtuuksia paikallisista toimista päättämiseen.

Norjan tilanne on huomattavasti parempi kuin Ruotsin, mutta tartuntakäyrät osoittavat ylöspäin. Erityisesti Oslon tilanne huolestuttaa. Alueella raportoitiin NRK:n mukaan eilen lähes 300 koronatartuntaa. Koko Norjassa luku oli yli 800.

Terveysministeri Bent Höie pitää tämänhetkistä tartuttavuuslukua liian korkeana.

– Jos se jatkuu useita viikkoa tällä tasolla, terveydenhoitojärjestelmämme on vaarassa romahtaa, Höie varoittaa.

Rajoituksia muutettu yli 40 kertaa, kansa ymmällään

NRK on laskenut, että Norjan koronarajoituksia on muutettu vuoden aikana yli 40 kertaa, ja kansalaisten on vaikea pysyä kartalla siitä, missä mennään.

Perheenisä Kristoffer Bottnem Bergenistä tiivistää tunnelmat NRK:lle.

– Tässä on menty edestakaisin -- En ole enää varma, missä mennään.

Lähteenä myös TT