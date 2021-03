Kommentti: Viron korona­katastrofi on viimeinen varoitus – mutta tajuavatko suomalaiset?

Viron tilanne synkistyi hetkessä. Se on mahdollista myös Suomessa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Viime keväänä Ruotsissa kärjistynyt koronakriisi herätti suomalaiset tajuamaan vaaran viime hetkellä. Nyt Viron karmea tilanne voi tehdä saman.

Toivottavasti näin käy. Tarvitsemme taas säikähdystä.

Virossa koronakuolemia on tällä hetkellä hiukan vajaa 700, Suomessa hiukan yli 700. Virossa asukkaita on kuitenkin vain viidesosa Suomesta.

Vielä viime syksynä tilanne kummassakin maassa oli hyvä. Sitten luvut lähtivät kasvuun. Suomessa laukka pysyi kohtuullisena viime viikkoihin asti. Virossa tilanne kääntyi todella synkäksi helmikuussa. Mitä ilmeisemmin syynä on koronaviruksen helpommin tarttuva ”brittimuunnos”.

Se on petollinen, koska ihmiset ovat vuoden aikana tottuneet siihen, mikä on turvallista ja mikä ei. Mutta nyt virus tarttuu helpommin. Sen jälkeen sen leviäminen on puhdasta matematiikkaa, jos ei ryhdytä todella koviin toimiin.

Tunnetuin esimerkki on Irlanti, jossa hyvästä tilanteesta siirryttiin karmivaan muutamassa viikossa. Nyt sama toistuu Virossa. Se toistuu myös Suomessa, jos suomalaiset eivät usko vaaraan.

Kovat toimet ovat herätyskello. Niistä on apua vain jos, tilanteen vakavuus tajutaan. Nyt suomalaisten pitää tajuta.

Viimeinen varoitus

Koronakriisin aikana Suomen syrjäinen sijainti on ollut onni. Tänne matkustetaan ja täältä matkustetaan vähemmän kuin Keski-Euroopassa, jossa maat ovat kuin sillit tynnyrissä.

Keväällä 2020 ruotsalaiset hiihtoturistit toivat viruksen alppikohteista maahansa ennen suomalaisia ja paljon suurempina joukkoina. Kun tähän yhdistyi Ruotsin tuulilinnoille rakennettu koronapuolustus, jälkiä oli kamalaa.

Ruotsissa kuolleita on jo yli 13 000. Tämä siitä huolimatta, että viime kuukausina sielläkin toimia on tehostettu. Ruotsin tapaus on järkyttävä osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun koronavirus kerran pääsee kunnolla maahan ja jää kiertämään. Uudet virusmuunnokset viimeistelevät tuhoa.

Ruotsi oli maa, jonka virheitä Suomi ei viime keväänä toistanut. Yksi koetus ei riittänyt, tässä pandemiassa niitä tulee toisensa perään.

Viron viesti: Suomellakin kova kevät

Viron hallitus ilmoitti maanantaina koko maan kattavasta sulkutilasta. Se on tiukempi kuin Suomessa alkanut. Kaupat suljetaan kokonaan ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta. Ulkoilla voi kaksin vähintään kahden metrin turvavälejä pitäen. Sulku kestää ainakin huhtikuun puoliväliin.

Suomen sulkutilan pitäisi loppua jo kolmen viikon päästä. Tämä on todennäköisesti toiveajattelua. Suomessakin valmistellaan jo liikkumisrajoituksia.

Ne herättävät epäuskoa.

Kannattaa muistaa, että samoin ajattelivat vaikkapa ranskalaiset, britit, espanjalaiset ja italialaiset vuosi sitten. Kaikkialla läntisessä Euroopassa tiukoista rajoituksista on tullut arkea ajat sitten.

Vasta nyt on suojaisten pohjan perien vuoro kokea pandemian todellisuus.

Lohtu on, että rokotukset etenevät koko ajan. Ne eivät poista kokonaan viruksen ja taudin uhkaa, mutta voivat tehdä elämästä taas kohtuullisen vapaata.

Suomalaisten on taas aika avata silmänsä ja katsoa mitä muualla on tapahtunut.

Vaikka näky olisi kuinka pelottava.

Sitten pitää toimia niin, että se ei toistuisi täällä.