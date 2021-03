Yhdysvalloissa tiukat suositukset rokotetuille – vapaus ei koita vielä

Maskia pidettävä yhä julkisissa tiloissa, kokoontumisia vältettävä, vierailurajoituksia… Rokotuksen jälkeenkään elämä Amerikassa ei ole kuin ennen.

Odotetut ohjeet siitä kuinka Yhdysvalloissa pitää toimia koronarokotuksen jälkeen voivat olla pettymys monelle. Täysi vapaus ei koita vielä kahdenkaan piikin jälkeen.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on liittovaltion alainen tautikeskus. Se julkaisi maanantaina suosituksensa rokotetuille.

Washington Postin mukaan helpotuksiin kuuluu, että rokotuksen saaneet voivat käydä vierailulla yhden rokottamattoman kotitalouden sisätiloissa. Tosin sillä edellytyksellä, että kellään siellä ei ole vakavan taudin vaaraa.

Tämä helpottaa esimerkiksi isovanhempien, heidän lastensa ja lastenlastensa tapaamisia.

Rokotetut voivat myös olla sisätiloissa muiden rokotettujen kanssa. Jos he altistuvat taudille, heidän ei tarvitse hakeutua testiin ilman oireita.

– Ihmiset haluavat rokotuksen juuri päästäkseen taas tapaamaan rakkaitaan, CDC:n johtaja Rochelle Walensky sanoi New York Timesin mukaan.

– Julkisilla paikoilla rokotettujenkin täytyy kuitenkin yhä noudattaa turvatoimia.

Rokotus käynnissä New Yorkissa. Yli 30 miljoonaa amerikkalaista on jo saanut täydet rokoteannokset.­

Julkaisua odotettiin jo viime viikolla, mutta se myöhästyi, koska ohjeiden kanssa haluttiin olla tarkkoja. Rokotteiden suomien vapauksien toivotaan lisäävän halua niiden ottamiseen.

Yhdysvalloissa toivotaan, että kouluja voitaisiin pian avata. Ihmisiä haluttaisiin myös enemmän lähityöhön.

Yhä rajoituksia rokotetuillekin

Reutersin mukaan ohje on tarkoitettu niille, jotka ovat saaneet joko kaksi annosta Pfizer-BioNTechin tai Modernan rokotetta tai yhden annoksen Johnson and Johnsonin rokotusta. Rokotusten jälkeen täytyy odottaa kaksi viikkoa ennen kuin suosituksia voi alkaa noudattaa.

Washington Postin mukaan 58 miljoonaa amerikkalaista on saanut yhden pistoksen. 31 miljoonaa eli yhdeksän prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotesuojan. Yli puoli miljoonaa yhdysvaltalaista on menehtynyt virustartunnan saatuaan.

Täyttä vapautta odottaneille kaikki suositukset tuskin ovat mieluisia.

Julkisilla paikolla rokotettujakin suositetaan yhä käyttämään maskia. Huonosti ilmastoituja tiloja kannattaa välttää. Sellaisia voivat olla esimerkiksi baarit ja kuntosalit. Käsiä pitää pestä yhtä tehokkaasti kuin tähänkin asti.

Rokotettujen tulisi välttää ”suuria ja keskikokoisia” kokoontumisia. New York Timesin tulkinnan mukaan tarkkoja henkilömääriä ei näistä kuitenkaan ole annettu.

Aiemmin annettuja ohjeita turhan matkustamisen välttämisestä rokotettujenkin halutaan yhä noudattavan. CDC ei sulje pois mahdollisuutta, että rokotetut voisivat yhä saada oireettoman tartunnan ja levittää virusta eteenpäin.

CDC:n ohjeet eivät ole laillisesti sitovia, mutta yleensä osavaltioiden terveysviranomaiset noudattavat niitä. Yhdysvaltojen eri osissa on koronapandemian aikana sovellettu kuitenkin hyvinkin erilaisia rajoituksia.

Presidentti Joe Biden on ottanut yhteen muutamien osavaltioiden kuvernöörien kanssa, jotka ovat jo halunneet varsinkin maskisuositusten helpottamista.