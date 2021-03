Koronan pikatestien suosio Saksassa räjähti: näin ne toimivat – Suomessa kotitestejä ei vielä ole markkinoilla

Saksan liittovaltio kustantaa koronan antigeenitestin kerran viikossa kaikille halukkaille. Testipakkauksen voi ostaa myös itse vaikkapa ruokakaupasta, toisin kuin Suomessa.

Saksassa voi maanantaista lähtien käydä koronaviruksen pikatestissä kerran viikossa, ilman lähetettä ja valtion kustannuksella. Ammattihenkilön tekemään testiin saa ajan oman asuinpaikkakunnan terveydenhuollosta, ja tulos on luettavissa vartissa. Jos se on positiivinen, asiakas velvoitetaan antamaan varmistusnäyte laboratoriossa tehtävää pcr-testiä varten.

Halvan pikatestin on helmikuun lopulta lähtien voinut ostaa myös vapaasti vaikkapa ruokakaupasta. Suurista kauppaketjuista Lidl aloitti myynnin nettikaupassaan: viiden testin pakkauksen hinta on vajaat 22 euroa. Aldista sai suoraan kassalta viiden testin pakkauksen 25 euron hintaan. Testit menivät kuin kuumille kiville – ne loppuivat heti, kertoi Süddeutsche Zeitung maanantaina. Testien saatavuutta pyritään nyt parantamaan. Muutkin kauppaketjut ja apteekit tulevat nekin pian pikatestimarkkinoille.

Kotitestin tekeminen on ohjeen mukaan helppoa, ja tulos on valmis vartissa. Jos testi osoittaa tartuntaa, pitää suosituksen mukaan jäädä omaehtoiseen eristykseen ja ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tuloksen varmistamiseksi laboratoriossa.

Yksi per asiakas! Marketketju Aldi aloitti antigeenitestien myynnin helmikuun lopussa. Kuva Aldin myymälästä Essenissä 5. maaliskuuta.­

Valtion kustantamat pikatestit ja niiden myynnin vapauttaminen päivittäistavarakauppoihin ovat liittohallituksen uusin yritys hillitä koronaepidemiaa. Tautitilanne Saksassa on pysynyt vakavana: liittotasavallassa raportoitiin maanantaina yli 5 000 uutta tartuntaa ja 34 koronasta johtuvaa kuolemantapausta. Kaikkiaan yli 2,5 miljoonaa saksalaista on saanut koronainfektion, ja lähes 72 000 on menehtynyt taudin seurauksena.

Laajojen pikatestien avulla Saksan terveysviranomaiset pyrkivät löytämään oireettomat taudinkantajat, jotka voivat tietämättään tartuttaa virusta eteenpäin.

Saksa käyttää pikatestaukseen niin sanottuja antigeenin osoitustestejä. Niissä näytteestä tutkitaan koronaviruksen rakenneproteiineja eli antigeenejä – viruksen osia, jotka elimistö tunnistaa ja jotka laukaisevat immuunireaktion taudinaiheuttajaa vastaan.

Tee-se-itse-testeihin on Saksassa hyväksytty kaikkiaan seitsemän testipakkausta. Niiden valmistajat ja valmistusmaat vaihtelevat: listalla on muun muassa useita kiinalaisia biotekniikkayhtiöitä sekä yksi saksalainen ja yksi itävaltalainen valmistaja.

Näyte antigeenitestiä varten otetaan nenänielusta samaan tapaan kuin perinteisessä pcr-testauksessa. Joissakin testeissä riittää sieraimesta otettu näyte.

Testipuikko laitetaan näytteenoton jälkeen pieneen muoviputkiloon, jossa on nestettä. Puikon kärkeä painellaan putkilossa puolen minuutin ajan, jotta näytteessä mahdollisesti olevat virukset irtoavat ja sekoittuvat nesteeseen. Sen jälkeen putkilossa oleva neste pipetoidaan testikasettiin, josta tuloksen voi lukea 15 minuutin kuluttua, samaan tapaan kuin raskaustestissä.

Väliaikainen testauspiste Berliinin Weddingin kaupunginosassa.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että antigeenitestit jäävät herkkyydessä jälkeen perinteisistä, keskuslaboratoriossa tehtävistä pcr-testeistä. Antigeenitestien herkkyys on hänen mukaansa noin 85–90 prosenttia pcr-testien herkkyydestä, eli antigeenitestit antavat jälkimmäisiä useammin vääriä negatiivisia tuloksia.

– Lisäksi testiin vaikuttaa näytteenotto: sen ajankohta ja onnistuminen, Savolainen-Kopra sanoi maanantaina IS:lle.

Antigeenitestit tunnistavat koronaviruksen parhaiten muutaman päivän sisällä tartunnasta, silloin kun oireet ovat juuri alkamassa tai alkaneet. Tällöin virusta on paljon ylähengitysteissä.

– Jos näyte otetaan liian aikaisin tai jos antigeenitesti tehdään liian myöhään, tulos jää negatiiviseksi eikä näytä alkavaa tai jo ollutta infektiota, Savolainen-Kopra kertoi.

Euroopan tartuntatautivirastolla ECDC:llä on oma yleisohjeensa antigeenitesteistä.

– Lähtökohtaisesti edelleenkin antigeenitestejä ECDC:n mukaan suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa pcr-testaus on ylikuormittunut tai tulos tarvitaan hyvin nopeasti, viestitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen IS:lle maanantaina.

– ECDC:n mukaan antigeenitestejä voi käyttää, jos testattavassa väestössä yli 10 prosenttia on koronapositiivisia. Silloin antigeenitestien tyypillisesti antamat väärät positiiviset eivät ole liian suuri ongelma. Uudet virusmuunnokset aiheuttavat lisäksi ongelmia antigeenitesteille, koska ne eivät välttämättä tunnista muuntoviruksia.

Sekä näytteenotto että testin tekeminen kotona vaativat huolellisuutta, korosti Savolainen-Kopra.

– Näytteenotto on varmin silloin, kun sen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Silloin se tapahtuu systemaattisesti aina samalla tavalla.

Suomessa ei ole hyväksytty käyttöön kotitestejä niiden luotettavuusongelmien vuoksi.

– Suomessa ei ole tällä hetkellä markkinoilla kuluttajille suunnattuja testejä. Tällä hetkellä markkinoilla olevat antigeeninosoitustestit on tarkoitettu ammattilaisille, Savolainen-Kopra sanoi.

Yleisradion uutisten mukaan lääkinnällisiä laitteita valvova viranomainen Fimea on jo saanut ensimmäisen ilmoituksen maahantuojalta, joka haluaa tuoda kotitestit markkinoille Suomessa. Ylen haastattelema Fimean ylitarkastaja Nelli Karhu odottaa, että tuotteita on tulossa myyntiin myös Suomeen.

– Ennakkotiedusteluja on jo tullut, Karhu sanoi Ylelle.

Olisiko Saksan tapaisesta pikatestauksesta sitten hyötyä Suomessa? THL:ssä Saksan menettelyä seurataan Savolainen-Kopran mukaan tarkasti.

– On äärimmäisen kiinnostava nähdä, millaisia kokemuksia Saksasta tulee tämän asian tiimoilta.

Samaa mieltä on Lehtonen:

– Odotan mielenkiinnolla, miten Saksan hanke etenee. Ongelmaton se ei kuitenkaan ole.

Saksassa positiivisen antigeenitestin saaneen pitäisi hakeutua pcr-testaukseen tuloksen varmistamiseksi. Kotitestauksessa hakeutuminen on asiakkaan itsensä varassa.

– On sellainen vaara, että tämä viivästyttää diagnoosia. Näen myöskin huolen siinä, ettei alkuperäinen testitulos tule terveydenhuollosta, joka antaisi ohjeet karanteenista ja positiivisen tuloksen yhteydessä eristyksestä. Voi käydä niin, että eristäytyminen viivästyy ja tartuntoja tulee (testin tehneen) ympäristössä, Savolainen-Kopra mietti.

– Näitä asioita varmasti pohditaan ja haetaan näyttöä siitä, kuinka kotitestit toimivat epidemian torjuntakeinona.

Oman hankaluutensa kotitestaukseen tuo positiivisten näytteiden tartuntavaarallisuus.

– Yleisvaarallisten tartuntatautien diagnostisoimiseksi otetun näytemateriaalin käsittelyyn liittyy omat ongelmansa, koska kyse on biovaarallisesta materiaalista. Positiivisten näytteiden hävittämiseen liittyy siksi omat vaatimuksensa, Lehtonen kertoi sähköpostitse.

Suomessa antigeenitestejä käytetään koronadiagnostiikassa eniten Pohjois-Suomessa, jossa on pitkät etäisyydet keskuslaboratorioihin. Myös monet yksityiset terveystalot tarjoavat niitä asiakkailleen vajaan 200 euron hintaan.

– Pohjoisessa antigeenitestien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia. Ne ovat nopeuttaneet tartunnan jäljitystä ja tartuntojen löytämistä. Etelä-Suomessa on eri tilanne, koska keskuslaboratoriot ovat sen verran lähellä, että näytteiden saamisessa niihin pcr-testaukseen ei tule kovin suurta viivettä.

Antigeenitestit voivat yleistyä myös Etelä-Suomessa siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiirit ryhtyvät tekemään seulontatyyppistä testausta esimerkiksi jollakin työpaikalla.

– Tällaisia on suunnitteilla, Savolainen-Kopra sanoi.

HUS puolestaan aikoo perustaa liikkuvan laboratorion, joka veisi testausmahdollisuuden lähelle asiakkaita.

– Olemme kilpailuttamassa antigeeni-pikatestejä HUSin ’koronabussia’ varten. Se parantaa vastausnopeutta, joka toki on erittäin hyvä HUS-alueella jo nyt. Kaikki antigeeni-pikatestien tulokset varmistetaan pcr-testillä, Lehtonen kertoi.