Saksan rokotestrategia on ollut kovassa vastatuulessa.

Saksa tunnetaan maailmalla tehokkuudestaan ja koronaviruspandemian ensimmäisen aallon aikana maa näyttikin muille mallia esimerkiksi tehokkaan tartunnanjäljitysjärjestelmän luonnissa ja viruksen saamisessa hallintaan.

Kuitenkin toinen aalto on iskenyt Saksaan ensimmäistä kovempaa ja viruksen leviämisen hallitseminen on osoittautunut hankalaksi. Maassa on ollut eriasteisia sulkuja marraskuusta lähtien ja pula rokotteista on murskannut toiveet nopeasta paluusta normaaliin elämään.

Maan koronarokotteiden jakelua kutsutaan ”katastrofiksi”, ”byrokraattiseksi painajaiseksi” ja jopa ”kansalliseksi häpeäksi,” muun muassa CNN ja Financial Times uutisoivat.

Saksassa annettujen rokoteannosten määrä noudattaa pitkälti EU:n keskiarvoa, mutta on kaukana esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa annettujen annosten määrästä.

– Rakkaat britit, me kadehdimme teitä, Bild-lehti otsikoi helmikuussa.

Lopputalvesta ja alkukeväällä syyttävä sormi osoitti pitkälti Euroopan komissioon ja sen strategiaan hankkia rokotteita. Nyt kritiikki kohdistuu kuitenkin saksalaisiin viranomaisiin ja kykenemättömyyteen jakaa kauan odotettuja rokotteita.

Sotilas auttoi järjestämään jonon väliaikaisen rokotuskeskuksen eteen Kölnissä.­

Saksaa syytetään EU:n strategiasta

Saksan liittokansleri Angela Merkel on pitänyt kiinni siitä, että EU:n pitäisi keskittyä hankkimaan koronavirusrokotteita yhtenäisenä blokkina sen sijaan, että jokainen jäsenmaa vastaisi itse rokotehankinnoistaan.

Rokotteita on kuitenkin tullut Euroopan unioniin odotettua vähemmän lääkeyhtiöiden toimitusvaikeuksien takia.

– Saksa oli Euroopan epäonnistumisen arkkitehti, koska Saksa ja Merkel ajoivat eurooppalaista prosessia, joka oli epäonnistuminen alusta alkaen, Bild-lehden toimituspäällikkö Julian Reichelt kuvaili.

Saksan liittokansleri Angela Merkeliä on kritisoitu EU:n rokotestrategiasta ja rokotejakelun hitaudesta Saksassa.­

Rokotteet eivät ole kelvanneet

Ongelmaksi on muodostunut myös se, että etenkin AstraZenecan rokotetta on karsastettu.

Tammikuussa saksalaislehdet Handelsblatt ja Bild uutisoivat AstraZenecan rokotteen tehon olevan lähes olematon iäkkäillä. Saksan terveysministeriö kiiruhti kiistämään väitteet. Silti Saksa päätti jo ennen Euroopan lääkeviraston päätöstä, ettei AstraZenecan rokotetta suositeltaisi yli 65-vuotiaille riittämättömän datan takia. Myös Suomessa päätettiin, ettei rokotetta annettaisi iäkkäille.

Sittemmin Englannista ja Skotlannista saatujen tutkimustulosten perusteella AstraZeneca on ainakin yhtä tehokas estämään sairaalahoidontarvetta ja kuolemia iäkkäillä kuin Pfizerin ja BioNTechin rokote. Nyt Saksa on korjannut suositustaan ja myös AstraZenecan rokotetta voidaan käyttää iäkkäillä. Suomessa terveysviranomaiset käsittelevät mahdollista muutosta suositukseen tällä viikolla.

Saksan viranomaiset kehottivat muun muassa poliiseja ottamaan AstraZenecan rokotteen, kun kyseistä rokotetta ei voitu antaa iäkkäille.­

Esimerkiksi epidemiologian ja kansanterveyden professorin Tobias Kurthin mukaan vahinko oli jo tapahtunut.

– He ovat nyt vihdoin korjanneet sen, mutta katastrofi oli jo tapahtunut, Kurth sanoi CNN:lle.

– Ihmiset sanovat, etteivät he halua AstraZenecan rokotetta, koska se on todella huonoa.

CNN:n mukaan Saksassa on noin 1,3 miljoonaa annosta AstraZenecan rokotetta käyttämättömänä varastossa.

Saksalaisjohtajat ovatkin pyrkineet vakuuttamaan ihmiset siitä, että AstraZenecan rokote kannattaa ottaa.

– AstraZenecan rokote on sekä turvallinen että todella tehokas, liittokansleri Merkelin edustaja Steffen Siebert sanoi helmikuun lopussa Reutersin mukaan.

– Rokote voi pelastaa henkiä.

AstraZenecaa on aiemmin vältelty, sillä sitä ei aluksi suositeltu iäkkäille. Hiljalleen näyttää siltä, että myös AstraZenecan rokotetta ollaan valmiita ottamaan.­

Annoksia varastossa

Saksassa on myös kritisoitu sitä, ettei kaikkia saatuja rokoteannoksia ole jaettu.

– Oli riittävän paha, että EU tilasi liian vähän rokotteita, mutta nyt meillä on näitä rokotteita varastossa, käyttämättä, kritisoi Saksan yleislääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Ulrich Weigeldt.

– Se on skandaali.

Viranomaiset ovat kiistäneet, että rokotteita ”lojuu ympäriinsä,” sillä heidän mukaansa varastossa olevat rokotteet on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen annoksen. Varastoimalla annokset halutaan varmistaa, että heille riittää toiseen annokseen rokotetta.

Tämä on kuitenkin tarkoittanut, että Saksassa vähintään ensimmäisen annoksen on saanut vain vajaa viisi miljoonaa ihmistä yli 83 miljoonasta asukkaasta.

Liittokansleri Merkel on sittemmin sanonut, että rokotusväliä Pfizerin ja AstraZenecan rokotteiden kohdalla pidennetään. Näin pystytään antamaan suuremmalle joukolle ihmisiä ensimmäinen rokote. Myös monissa muissa maissa kuten Suomessa ja Britanniassa on pidennetty rokotusväliä.

Saksan perhepalveluministeri Franziska Giffey (vas.) vieraili rokotuskeskuksessa entisellä Tempelhofin lentokentällä Berliinissä ennen rokotekeskuksen aukeamista 8. maaliskuuta.­

Rokoteajan saaminen hankalaa

Rajua arvostelua on saanut osakseen myös sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joka on käytössä viidessä osavaltiossa. Järjestelmässä käyttäjän on käytävä läpi kymmenen kohtaa, mukaan lukien kaksivaiheinen tunnistautuminen, ennen kuin ajan saa varattua.

– Järjestelmä on ihan p***a, tiivisti eräs terveysviranomainen nimettömänä FT:lle.

Haastateltavan mukaan kuukausien ajan järjestelmän kautta sai vain varattua yhden ajan, vaikka käytössä olevat rokotteet vaativat kaksi annosta. Lisäksi käyttäjät eivät voi ilmoittautua odotuslistalle.

– Mitä on tapahtunut viime viikkoina joillain alueilla, 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat joutuneet pitoon tunneiksi ja jääneet jumiin virtuaalisiin odotushuoneisiin – se on täysin hyväksymätöntä, arvoa alentavaa ja osoittaa epäkunnioitusta iäkkäitä kohtaan tässä maassa, Saksan kristillisdemokraattien edustaja ja kristillisdemokraattien ja kristillissosiaalisen unionin eduskuntaryhmän johtaja Ralph Brinkhaus sanoi viime kuussa.